vor 32 Min.

Kaltes Wasser, kalte Büros: Wird in der Region noch Energie gespart?

27,6 Grad: So warm war das Wasser im Hallenbad des Augsburger Stadtteils Göggingen bei der letzten Probe des Labormitarbeiters Bernhard Weiß.

Plus Monatelang wurde im Freistaat Energie gespart. Während manche die Heizung wieder aufgedreht haben, bleibt es bei anderen kalt. Was hat das Bibbern gebracht?

Von Paula Binz

Mit einem prüfenden Blick taucht Bernhard Weiß ein Thermometer in das Schwimmbecken des Hallenbads im Augsburger Stadtteil Göggingen. Nach wenigen Sekunden erscheint auf der Anzeige eine schwarze Zahl: 27,6 Grad. "Optimal", kommentiert der Probenehmer eines Augsburger Labors. Noch vor einem guten Monat durfte das Wasser maximal 25 Grad warm sein. Diese Obergrenze galt seit Mitte September in vielen Hallenbädern des Freistaats. Das Ziel: Durch die Absenkung der Wassertemperatur um zwei, mancherorts gar um vier Grad möglichst viel Energie einsparen. Seit Anfang Februar herrscht in vielen Bädern wieder Normalbetrieb.

