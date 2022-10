Söder kritisiert Ampel und sieht noch Lücken bei Kommissionsempfehlung

Nach der Kabinettssitzung in Bayern wird Kritik an der Ampel-Regierung laut. Obwohl Ministerpräsident Söder gute Vorschläge in der Kommissionsempfehlung sieht, seien viele Fragen weiter offen.

Am Montagmorgen hat die eingesetzte Expertenkommission zu Gas und Wärme ihre Vorschläge an die Bundesregierung übergeben. Neben Einmalzahlungen sollen die Empfehlungen der Kommission ebenfalls eine Gas- und Wärmepreisbremse beinhalten. Nach der bayerischen Kabinettssitzung am Dienstag formiert sich nun Kritik aus den Reihen der CSU und der Freien Wähler.

Wie der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Dienstag in einer Pressekonferenz mitteilte, seien nicht die Vorschläge der Kommission das zentrale Problem, sondern der zu spät erteilte Auftrag des Bundes. In den Kommissionsempfehlungen sehe Söder einige gute Ansätze und spannende Vorschläge, um die Wirtschaft und die Bevölkerung zu entlasten. Problematisch sei laut Söder insbesondere der Zeitdruck, wodurch viele konkrete Fragen nun offen bleiben. "Diese Kommission wurde viel zu spät eingesetzt", so der Vorwurf an die Bundesregierung.

Markus Söder (CSU): "Es braucht jetzt ein schnelles Handeln"

Obwohl sich beispielsweise die Industrie über konkrete Entlastungen freuen kann, fehlt dem bayerischen Ministerpräsidenten unter anderem ein Konzept zur Unterstützung des Mittelstandes. Auch der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) mahnt diesen Aspekt an. Ebenfalls kritisieren CSU und Freie Wähler den fehlenden Ausgleich für steigende Preise bei Öl- und Pelletheizungen.

"Dies ist noch kein Wumms", betont Söder. Die Empfehlungen der Kommission müssten auf jeden Fall rasch umgesetzt werden, um Unsicherheiten in der Bevölkerung und Wirtschaft zu verhindern. Nichtsdestotrotz bedürften sie einer konkreteren Ausgestaltung und weiteren Ergänzung. Beispielsweise müssten hier noch die Ersatzbereiche Kernkraft und Atomenergie mitbedacht werden, fordert der bayerische Ministerpräsident. Denn der nächste Winter 2023/2024 werde noch schlimmer. Da sind sich Söder und Aiwanger einig. Deshalb brauche es unbedingt noch längerfristige Strategien und Konzepte.

Bayern will eigenes Hilfspaket Anfang November schnüren

Als konkretes Beispiel werde in Bayern nun unter anderem die LfA-Hilfe umgesetzt, so der bayerische Wirtschaftsminister Aiwanger. Mit einem Volumen von 500 Millionen Euro sollen damit Einzelkredite finanziert werden, um Unternehmen und insbesondere Mittelständler zu unterstützen. Nach der Steuerschätzung und der Haushaltsklausur Anfang November will die bayerische Regierung dann das konkrete Hilfspaket für Bayern ausgestalten.

