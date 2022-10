Energiekrise

vor 54 Min.

Alleinerziehend und arm: Eine Mutter kämpft mit den steigenden Kosten

Vier Kinder, wenig Geld: Das Risiko, in Armut zu leben, ist für Alleinerziehende in Deutschland besonders hoch.

Plus Wer alleinerziehend ist, hat auch ein höheres Risiko, in Armut zu leben. Wie soll man da zurechtkommen, wenn alles teurer wird? Eine Mutter erzählt aus ihrem Alltag.

Von Claudia Kneifel

Es gibt vieles, was Zeynep N. in diesen Tagen durch den Kopf geht. Was ihr Sorgen macht. Erst recht, wenn sie an das denkt, was da auf sie zukommt in den nächsten Monaten. „Ich habe richtig Angst. Dieser Winter wird die Hölle!“, sagt Zeynep N. Die 44-Jährige ist Mutter von vier Kindern und seit vielen Jahren alleinerziehend. Mit den drei jüngeren Söhnen lebt sie in einer Mietwohnung in einem kleinen Ort in Unterfranken. Ihr Ältester ist schon ausgezogen und studiert. Nun heißt es, mit wenig Geld durch einen Winter zu kommen, in dem die Preise für Lebensmittel, Gas, Benzin und Strom weiter und weiter steigen.

