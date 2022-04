Streit um Bayerns Dächer: Wie viele Photovoltaik-Anlagen sind möglich?

Dem Bauminister zufolge ist nur ein Teil der staatlichen Gebäude dafür geeignet, sie für Photovoltaik-Anlagen zu nutzen. Die Grünen sehen darin "eine faule Ausrede".

Die Debatte über die Möglichkeiten, staatliche Gebäude für Photovoltaik-Anlagen zu nutzen, geht weiter. Bauminister Christian Bernreiter (CSU) lässt, wie berichtet, die Kritik der Grünen nicht gelten. Er wirft ihnen vor, mit irreführenden Zahlen zu operieren. Martin Stümpfig, der energiepolitische Sprecher der Grünen im Landtag, nennt das „eine faule Ausrede“.

Bernreiter fordert „mehr Sachlichkeit“. Er sagt: „Wir stehen klar zu dem Ziel, auf so vielen staatlichen Dächern wie möglich Photovoltaik-Anlagen zu bauen. Auf jedem Toilettenhäuschen oder jedem Müllgebäude wird es aber nicht gehen. Darum ist die Zahl von 11.000 staatlichen Gebäuden, die hier immer wieder bemüht wird, irreführend.“

Nach seiner Darstellung sind lediglich rund 1300 der 11.000 staatlichen Gebäude für Photovoltaik geeignet. Davon seien bereits 400 mit PV-Anlagen belegt, weitere 100 Anlagen befänden sich derzeit in Planung oder im Bau. Im Haushalt 2022 seien dafür fünf Millionen Euro als Sondermittel vorgesehen. Vergangenes Jahr seien 3,5 Millionen Euro für große Baumaßnahmen genehmigt und weitere acht Millionen Euro aus Sondermitteln eingesetzt worden.

Das bayerische Bauministerium sieht viele Gründe, warum Dächer ungeeignet sind

Die Gründe dafür, dass längst nicht alle Dachflächen genutzt werden könnten, seien vielfältig. „Teilweise sind die Dachflächen von Nebengebäuden zu klein, von der Lage her nicht geeignet, verschattet oder kommen aus baufachlichen Gründen nicht in Frage“, heißt es in einer Mitteilung des Bauministeriums. Um die 800 noch freien, geeigneten Dächer mit staatseigenen PV-Anlagen zu belegen, bestünde ein Investitionsbedarf von rund 110 Millionen Euro. Das Ministerium verfolge deshalb auch den Ansatz, private Investoren für die Errichtung von PV-Anlagen auf staatlichen Dächern zu gewinnen.

Stümpfig gibt sich mit dieser Antwort nicht zufrieden. Dass knapp 90 Prozent der staatlichen Dächer nicht für die Nutzung der Sonnenenergie geeignet sein sollen, ist seiner Ansicht nach „einfach unmöglich und nur eine faule Ausrede.“ PV-Anlagen könnten auch auf Dächern mit Ost- oder Westausrichtung installiert werden und technisch gebe es mittlerweile „eine enorme Breite an Lösungen“, sagt Stümpfig. Es gebe Module, die auch bei teilweiser Verschattung gut arbeiten, und Leichtbaumodule, die eingesetzt werden könnten, wenn es Probleme mit der Statik gebe. Außerdem könnten auch Fassaden und Parkplatzflächen genutzt werden. „Hier wird bisher gar nichts getan“, sagt der Grünen-Politiker. Die Haltung der Staatsregierung nennt er „maximal unambitioniert“.