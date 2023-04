Nicht vor meiner Tür: Wie der Heilige Florian Windparks und Stromleitungen verhindert

Es muss ja einen Grund haben, dass andere Bundesländer "auffallend" mehr Windstrom erzeugen, als Bayern?



Irgendwie muss es auch mit dem Partei-C zu tun haben - denn das ist dann sicher "Gott-gewollt".



Es sind ja auch die Bedenken der Menschen - die Gesundheit und "wie sieht das denn aus - die "Verspargelung der Landschaft" und so weiter ...

Auch die 7-Leute-Naturschutz-Vereine - egal, wo die sich in Deutschland zusammenrotten - die man auch für Klagen in Bayern finden kann - ich denke die kriegt man auch für Spenden - funktioniert ja bei den Parteien auch, wenn die z.B. Autoindustrie was will, oder was verhindern will.



Also evtl. werden die gutgläubigen Menschen im idyllischen Bayern auch dafür benutzt, dass die Parteispenden der so hochgelobten "Basislast - Energie-Erzeuger" - die der CSU-Generalsekretär Huber bei Lanz - gar nicht oft genug erwähnen konnte - weiter fliessen.



Denn ich habs schon jahrlang wiederholt - für die Milliardengewinne der teuersten Energie in Europa - der deutschen Erzeuger - da geht man auch über die sprichwörtlichen "Leichen" für jedes weitere Jahr, wo man die billige Windenergie verhindern kann. Und wieviele schöne, dutzende Millionen, da für willige Parteien abfallen?!

Und man kann dann mit seinen Lobbyisten, fröhlich bei Sekt und sonstigen lustigen Dingen zusammen sein und sich über die Weltretter die Schenkel klatschen - denn die da sitzen, die juckt weder der hohe Strompreis, noch irgend eine andere Naturkatastrophe - die haben die schönen Häuschen an sichern Plätzchen und das Geld auch....





