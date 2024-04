SUV fliegt von Feldweg in die Günz ab - Insassen flüchten

Mit offenbar hoher Geschwindigkeit raste bei Engishausen im Unterallgäu ein SUV in die Günz. Als die Einsatzkräfte zum Unfallort kamen, waren die Insassen weg.

"Das stellt auch uns noch vor Rätsel", so ein Polizeisprecher am Sonntagabend gegenüber unserer Redaktion. Fest steht bisher nur, dass die Einsatzkräfte in Egg an der Günz nahe Engishausen alarmiert wurden, weil dort ein SUV in die Günz gerast war. Nach ersten Informationen soll der VW Touareg mit großer Geschwindigkeit über einen Feldweg gerast sein. Der Geländewagen kam dann in einer Kurve vom Weg ab und schleuderte ins Wasser.

SUV landet in den Günz: Polizei fahnet nach den Insassen

Offenbar gibt es Zeugen, die nun von der Polizei befragt werden. Der Fahrer soll nach dem Unfall gemeinsam mit einem weiteren Insassen geflohen sein. Zum Alter und Aussehen des Duos sei noch nichts bekannt, heißt es von den Beamten. Auch nicht, ob die beiden Insassen bei dem Unfall verletzt wurden. Die Polizei sucht nun nach ihnen. Die Feuerwehr hat den VW mittlerweile aus der Günz geborgen. Der SUV wurde vor allem im Frontbereich erheblich beschädigt. (AZ)

