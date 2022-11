Thomas Gottschalk für guten Zweck an Supermarkt-Kasse

Riesenrummel hat es in einem Regensburger Supermarkt gegeben, als Entertainer Thomas Gottschalk (72) dort für eine Stunde an der Kasse saß.

Dort sammelte er ehrenamtlich Spenden für den Kinderschutzbund. "Ich gehe selber einkaufen, aber fragen Sie mich nicht, was die Butter kostet", sagte der Moderator. Eine Abteilung meidet er beim Einkauf allerdings: "Es ist natürlich so, dass ich immer schnell am Zeitschriftenstand vorbeihusche." Meist sei aber sein Kollege Florian Silbereisen vorne drauf.

In Regensburg gab Gottschalk den Verkäufer und kassierte Milch, Reis, Orangen, Gummibärchen und Wein ab. Er plauderte mit den Kunden und animierte sie, ihren Kaufbetrag aufzurunden. Nebenbei schrieb er Autogramme und erfüllte unzählige Selfie-Wünsche.

Das Geld aus der Aktion kommt den Angaben nach über die Netto Marken-Discount Stiftung verschiedenen sozialen Zwecken zugute. "Nachdem Grönemeyer gesagt hat, er rettet die Tafel, hab ich gesagt, ich muss hier mitarbeiten." Popsänger Herbert Grönemeyer hatte am Samstag bei Gottschalks ZDF-Show "Wetten dass..?" angekündigt, einen Monat lang die Kosten für die Berliner Tafel zu übernehmen.

