Entlaufener Hund sorgt für Verkehrsbehinderungen

Ein entlaufener Hund hat Polizei und Autofahrer in der Oberpfalz auf Trab gehalten.

Der Terrier sei in der Nähe von Amberg immer wieder kreuz und quer über die Bundesstraße 85 gelaufen, berichtete ein Polizeisprecher am Donnerstag. Dadurch sei es am Mittwochvormittag zu Verkehrsbehinderungen gekommen. Nach etwa zwei Stunden gelang es, den Hund einzufangen. Er kam zunächst in ein Tierheim und wurde danach an seine Besitzerin übergeben. Entlaufen war der Terrier gut drei Kilometer von der Bundesstraße entfernt, wie der Sprecher sagte.

© dpa-infocom, dpa:220224-99-265486/2 (dpa)