So viel hat Bayern 2024 durch Erbschafts- und Schenkungssteuer eingenommen

Die Finanzämter im Freistaat Bayern haben im Jahr 2024 insgesamt 3,29 Milliarden Euro an Erbschafts- und Schenkungssteuer festgesetzt. Das teilte das Bayerische Landesamt für Statistik mit. Das sind laut der Mitteilung 7,7 Prozent und über 275 Millionen Euro weniger als im Vorjahr – obwohl die Zahl der zu versteuernden Erbschaften und Schenkungen um 9,7 Prozent stieg. Insgesamt gab es 2024 in Bayern über 44 000 solcher sogenannter steuerpflichtiger Erwerbsfälle. Dabei wurden in Bayern Vermögenswerte von rund 24 Milliarden Euro übertragen. Davon zieht das Finanzamt Werte wie Steuerbegünstigungen und Freibeträge ab. Zu versteuern waren danach insgesamt noch rund 18 Milliarden Euro an vererbten oder verschenkten Vermögenswerten.

Erbschafts- und Schenkungssteuer sind Ländersteuern, deren Einnahmen allein den jeweiligen Ländern zufließen.

Wenige sehr hohe Erbschaften

Sehr große Vermögensübertragungen gab es 2024 nur selten: 0,8 Prozent der Erben und Beschenkten in Bayern erhielten ein steuerpflichtiges Vermögen von fünf Millionen Euro oder mehr. Diese Fälle tragen zu etwas über einem Drittel zu den Erbschaft- und Schenkungsteuereinnahmen des Freistaates bei.

Nicht alle Erbschaften werden erfasst

Etwa 30 500 Personen haben nach Zahlen des Landesamts für Statistik 2024 in Bayern eine Erbschaft oder ein Vermächtnis angetreten, darüber hinaus gab es knapp 14 000 steuerrelevante Schenkungen. Etwa 65 Prozent der Steuereinnahmen (2,12 Milliarden Euro) gehen damit auf Erbschaften und Ähnliches zurück. Durch Schenkungssteuer nimmt der Freistaat 1,16 Milliarden Euro ein.

Die Erbschaft- und Schenkungsteuerstatistik weist nur die Vermögensübertragungen aus, für die eine Steuer festgesetzt wurde. Vererbte oder verschenkte Beträge unterhalb der gesetzlich geregelten Freibeträge werden nicht erfasst. Der Freibetrag für Erbschafts- und Schenkungssteuer liegt für Ehegatten und eingetragene Lebenspartner etwa bei 500 000 Euro, für andere Personen darunter.