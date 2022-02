ERC Ingolstadt verlängert Vertrag mit Stürmer Höfflin

Der ERC Ingolstadt aus der Deutschen Eishockey Liga hat seinen Vertrag mit Stürmer Mirko Höfflin verlängert.

Der 29-Jährige lief bislang 117 Mal für die Ingolstädter auf, erzielte dabei 33 Tore und lieferte 41 Vorlagen. "Ich fühle mich hier sehr wohl, habe eine wichtige Rolle im Team und komme in allen Spielsituationen zum Einsatz. Daran will ich anknüpfen und versuchen, mich weiter zu steigern", sagte Höfflin am Dienstag in Ingolstadt. Zu der Vertragsdauer machte der Verein keine Angaben.

"Mirko ist eine feste Größe in unseren ersten drei Sturmreihen sowie im Powerplay und in Unterzahl. Er ist läuferisch gut und ist sowohl als Außenstürmer als auch als Center vielseitig einsetzbar", sagte Sportdirektor Larry Mitchell über den gebürtigen Freiburger, der "immer für 15 Tore pro Saison gut" sei.

