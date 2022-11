Fußgänger von Auto erfasst und gestorben

Ein 34-jähriger Fußgänger wurde im Landkreis Erding von einem Auto erfasst und ist gestorben.

Er sei in der Nacht zum Samstag aus zunächst unklaren Gründen auf der Fahrbahn einer Bundesstraße in Moosinning gegangen, teilte die Polizei mit. Ein 68-jähriger Autofahrer übersah demnach den Mann und erfasste ihn. Der 34-Jährige starb an seinen schweren Verletzungen. Nun ermittelt die Polizei.

(dpa)