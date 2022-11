Mehrere Verletzte bei Brand in Recyclingbetrieb

Bei einem Großbrand in einem Recyclingbetrieb in Oberbayern sind nach ersten Angaben der Polizei mehrere Menschen verletzt worden.

Das Feuer in dem Kompostierwerk in Eitting (Landkreis Erding) sei am Freitagmorgen gemeldet worden, teilte die Polizei mit. Eine Lagerhalle des Betriebes stehe in Vollbrand. Ein Großaufgebot von Feuerwehr und Rettungsdienst sei vor Ort, die Löscharbeiten dauerten am Vormittag an.

(dpa)