Mehrere Verletzte nach Verpuffung auf Campingplatz

Bei einer Verpuffung auf einem Campingplatz in Oberbayern sind am Freitag mehrere Menschen verletzt worden.

Wie die Polizei berichtete, kam es gegen 11.00 Uhr zu der Verpuffung in einer fest auf dem Campingplatz in Taufkirchen an der Vils (Landkreis Erding) installierten Wohneinheit.

Die Polizei ging von drei Verletzten aus. "Über die Schwere der Verletzungen ist noch nichts bekannt", sagte ein Polizeisprecher. Auch die Ursache und der Sachschaden waren zunächst unklar.

(dpa)