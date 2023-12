Terrassenbrand verursacht sechsstelligen Schaden

Beim Brand einer Terrasse im Landkreis Erding ist ein Schaden in sechsstelliger Höhe entstanden.

Das Feuer war aus zunächst unklarer Ursache am Freitag auf der Terrasse eines Mehrfamilienhauses in Lengdorf ausgebrochen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, konnten alle Bewohner selbstständig das Gebäude verlassen. Zwei Menschen erlitten eine Rauchvergiftung, sie wurden vor Ort von Rettungskräften versorgt. Die Fassade sowie mehrere Räume des Hauses wurden durch die Hitze stark beschädigt. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf.

(dpa)