Stimmkreis Aichach-Friedberg: Wahlergebnisse der Landtagswahl 2023 in Bayern

Wie sehen die Wahlergebnisse der Bayern-Wahl 2023 im Stimmkreis Aichach-Friedberg aus? Am Wahltag finden Sie hier die Ergebnisse zur Landtagswahl.

Alle fünf Jahre haben die Menschen in Bayern die Wahl, wer sie im Landtag vertreten soll. Am Termin der Landtagswahl 2023 in Bayern am 8. Oktober können sie in 91 Stimmkreisen ihre Kreuze setzen. Die Ergebnisse für den Stimmkreis Aichach-Friedberg mit der Nummer 703 finden Sie direkt nach der Auszählung hier.

Dazu bekommen Sie weitere Infos zur Bayern-Wahl 2023 im Landkreis Aichach-Friedberg. Unter anderem zeigen wir, wie die Wahlergebnisse vor fünf Jahren ausgefallen waren.

Wahlergebnisse für Aichach-Friedberg: Ergebnisse der Bayern-Wahl 2023

Bis um 18 Uhr können die Wahlberechtigten in Bayern am Wahltag ihre beiden Stimmen abgeben. Danach beginnt sofort die Auszählung. Die Ergebnisse für den Stimmkreis Aichach-Friedberg bei der Landtagswahl in Bayern 2023 finden Sie dann direkt hier in einem Datencenter.

Alle Wähler haben bei der Bayern-Wahl 2023 eine Erststimme und eine Zweitstimme. Die Erststimme entscheidet, welche Direktkandidatinnen oder Direktkandidaten den Sprung in den Landtag schaffen. Mit der Zweitstimme werden zusätzlich Kandidaten von Listen gewählt, die von den Parteien bei der Landtagswahl in Bayern aufgestellt wurden.

Erststimme und Zweitstimme zusammengerechnet entscheiden als Gesamtstimme darüber, wie viele Sitze eine Partei im Bayerischen Landtag bekommt. Dabei gilt die Fünf-Prozent-Hürde: Wenn eine Partei nicht auf fünf Prozent der Stimmen kommt, ist sie nicht im Parlament vertreten. Im Gegensatz zur Bundestagswahl bekommen dann auch siegreiche Direktkandidaten dieser Parteien keinen Sitz. Umfragen zur Bayern-Wahl 2023 haben vorher schon gezeigt, welche Parteien wahrscheinlich erfolgreich sein werden.

Der Ministerpräsident wird übrigens nicht direkt von den Bürgern gewählt. Diese Wahl liegt beim Landtag - also bei den Abgeordneten, die sich bei den bayerischen Landtagswahlen durchgesetzt haben.

Lesen Sie dazu auch

Aichach-Friedberg: Stadtteile im Stimmkreis 703 bei der Landtagswahl 2023 in Bayern

Oft entsprechen die Stimmkreise nicht genau den Landkreisen. Im Fall von Aichach-Friedberg ist beides aber identisch, wie das Bayerische Landesamt für Statistik angibt. Das sind damit die Orte im Stimmkreis 703:

Adelzhausen

Affing

Aichach

Aindling

Baar ( Schwaben )

( ) Dasing

Eurasburg

Friedberg

Hollenbach

Inchenhofen

Kissing

Kühbach

Merching

Mering

Obergriesbach

Petersdorf

Pöttmes

Rehling

Ried

Schiltberg

Schmiechen

Sielenbach

Steindorf

Todtenweis

Die Menschen in diesen Städten, Märkten und Gemeinden haben nicht nur die Möglichkeit, ihre Stimmen in Wahllokalen abzugeben. Eine andere Möglichkeit ist die Briefwahl zur Bayern-Wahl 2023.

Ergebnisse bei der Bayern-Wahl 2018 im Stimmkreis Aichach-Friedberg

Bei der vergangenen Landtagswahl im Jahr 2018 hatte sich im Stimmkreis Aichach-Friedberg der Direktkandidat Peter Tomaschko von der CSU durchgesetzt. Das waren die Ergebnisse laut Landeswahlleiter in Bayern:

CSU : 41,7 Prozent

: 41,7 Prozent Grüne: 16,0 Prozent

AfD : 11,9 Prozent

: 11,9 Prozent Freie Wähler : 11,1 Prozent

: 11,1 Prozent SPD : 7,6 Prozent

: 7,6 Prozent FDP : 5,1 Prozent

: 5,1 Prozent Linkspartei : 2,1 Prozent

: 2,1 Prozent Sonstige: 4,6 Prozent

Die zweitbeste Direktkandidatin war Christina Haubrich von den Grünen, die dem CSU-Bewerber aber deutlich unterlag.

Die Gesamtstimme entscheidet darüber, wie viele Sitze einer Partei im Landtag von Bayern zustehen. Das waren die Wahlergebnisse: