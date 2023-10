Stimmkreis Ansbach-Nord: Wahlergebnisse der Landtagswahl 2023 in Bayern

Am 8. Oktober 2023 findet die Landtagswahl in Bayern statt. Wie fallen die Ergebnisse der Bayernwahl aus? Die Wahlergebnisse im Stimmkreis Ansbach-Nord gibt es hier.

Am 8. Oktober findet im Freistaat Bayern die Landtagswahl 2023 statt und es wird entschieden, wer in den bayerischen Landtag einzieht. Neben der Bayernwahl werden außerdem die bayerischen Bezirkstage und in manchen Stimmkreisen das Amt der Landräte und Bürgermeister gewählt. Ansbach-Nord liegt in Mittelfranken und ist einer der 91 Bezirke Bayerns, seine Stimmkreisnummer ist die 505.

Hier finden Sie alle Infos zum Stimmkreis und den dazugehörigen Gemeinden. Nach der Stimmenauszählung haben wir hier die Ergebnisse der bayerischen Landtagswahl 2023 aus Ansbach-Nord für Sie. Zum Vergleich sind unten auch die Ergebnisse der Landtagswahl 2018 aus dem Stimmkreis 505 aufgeführt.

Wahlergebnisse für Ansbach-Nord: Ergebnisse der Bayern-Wahl 2023

Bei der Landtagswahl besitzen alle Wähler eine Erst- und Zweitstimme. Mit Blick auf die Verteilung der Sitze steht die Erststimme für den Direktkandidaten, von denen der mit den meisten Stimmen in den Landtag einzieht. Die Zweitstimme steht bei der Bayernwahl für alle Kandidaten aus den Listen der Parteien. Die Gesamtstimme, welche sich aus Erst- und Zweitstimme ergibt, zeigt schließlich an, wie viele Sitze eine Partei im Parlament erhält.

Der Termin der bayerischen Landtagswahl ist der 8. Oktober 2023, im ganzen Freistaat sind die Wahllokale bis 18 Uhr geöffnet. In diesem Zeitraum konnten alle wahlberechtigten Staatsbürger Deutschlands, die älter als 18 Jahre sind und ihren Hauptwohnsitz in Bayern schon länger als drei Monate haben, ihre Stimme abgeben. Alle, die es am Tag der Bayern-Wahl nicht in ein Wahllokal geschafft haben, konnten bereits vorab ihre Stimme per Briefwahl abgeben.

Sobald die Stimmenauszählung abgeschlossen ist, zeigen die Wahlergebnisse, ob die Sitzverteilungen den Prognosen aus den Umfragen zur Landtagswahl 2023 ähneln, oder ob es Abweichungen gibt. Hier erhalten Sie das Wahlergebnis vom Stimmkreis Ansbach-Nord direkt nach der Auszählung im Datencenter.

Ansbach-Nord: Stadtteile und Orte im Stimmkreis 505 bei der Landtagswahl 2023 in Bayern

Die Landtagswahl am 8. Oktober entscheidet in ganz Bayern, welcher Kandidat in den Landtag kommt. Einer der Stimmkreise Bayerns ist Ansbach-Nord - alle weiteren Bezirke und Orte, die zu den Stimmkreisen der Stadt Ansbach und Umgebung gehören, finden Sie unter Ansbach-Süd, Weißenburg-Gunzenhausen (Stimmkreis 506).

Hier gibt es alle Bezirke und Orte vom Stimmkreis Ansbach-Nord (505) in der Übersicht:

Stadt: Kreisfreie Stadt Ansbach

Gemeinden vom Landkreis Ansbach:

Aurach

Colmberg

Dietenhofen

Feuchtwangen

Flachslanden

Heilsbronn

Lehrberg

Leutershausen

Lichtenau

Neuendettelsau

Oberdachstetten

Petersaurach

Rothen- burg ob der Tauber

Sachsen b. Ansbach

Schnelldorf

Schopfloch

Windsbach

Verwaltungsgemeinschaften:

Rothenburg ob der Tauber mit Adelshofen , Gebsattel , Geslau , Insingen , Neusitz , Ohrenbach, Steinsfeld und Windelsbach

mit , , , , , Ohrenbach, und Schillingsfürst mit Buch a. Wald, Diebach , Dombühl , Schillingsfürst , Wettringen und Wörnitz

mit Buch a. Wald, , , , und Weihenzell mit Bruckberg , Rügland und Weihenzell

Ergebnisse bei der Bayern-Wahl 2018 im Stimmkreis Ansbach-Nord

In Ansbach-Nord lag die Wahlbeteiligung bei etwa 69 Prozent. Hier das Wahlergebnis der Landtagswahl von 2018 im Stimmkreis 505 in der Übersicht:

Das sind die Erststimmen-Anteile im Stimmkreis 505 von 2018:

CSU : 33,9 Prozent

33,9 Prozent Grüne: 20,2 Prozent

20,2 Prozent Freie Wähler : 14,2 Prozent

14,2 Prozent AfD : 10,1 Prozent

10,1 Prozent SPD : 7,7 Prozent

7,7 Prozent Die Linke : 4,2 Prozent

4,2 Prozent FDP : 3,8 Prozent

3,8 Prozent Sonstige: 5,3 Prozent

Die Gesamtstimmen der Landtagswahl 2018 in Ansbach-Nord:

CSU : 38,0 Prozent

38,0 Prozent Grüne: 17,8 Prozent

17,8 Prozent Freie Wähler : 12,4 Prozent

12,4 Prozent AfD : 10,5 Prozent

10,5 Prozent SPD : 8,1 Prozent

8,1 Prozent Die Linke : 4,4 Prozent

4,4 Prozent FDP : 3,5 Prozent

3,5 Prozent Sonstige: 5,4 Prozent

Direktkandidat für Ansbach-Nord war nach den Wahlen 2018 Andreas Schalk mit der CSU.

Mit einem Stimmen-Anteil von 38,0 Prozent war die CSU bei der Wahl 2018 die stärkste Partei in Ansbach-Nord, die Grünen lagen mit 17,8 Prozent auf Platz zwei. Anders als beispielsweise in den Stimmkreisen Nürnbergs hatten die Freien Wähler in Ansbach-Nord eine auffallend hohe Quote zu verzeichnen: Sie kamen bei der Bayernwahl 2018 auf 12,4 Prozent und waren somit drittstärkste Kraft im Stimmkreis 505. Mit 10,5 Prozent war die AfD ebenfalls stark, dagegen schnitt die SPD mit 8,1 Prozent verhältnismäßig schlecht ab.