Ansbach-Süd, Weißenburg-Gunzenhausen: Wahlergebnisse der Landtagswahl 2023 in Bayern

Hier finden Sie die Ergebnisse der Landtagswahl 2023 und insbesondere die Wahlergebnisse der Bayernwahl vom Stimmkreis Ansbach-Süd, Weißenburg-Gunzenhausen.

Am 8. Oktober 2023 findet in Bayern die Landtagswahl statt. Anhand der Wahlergebnisse der Bayernwahl wird entschieden, wer in den Landtag einzieht. Im Freistaat finden zu selben Zeit außerdem die Wahlen der bayerischen Bezirkstage und zum Teil die Landrats- und Bürgermeisterwahlen statt. Zu den insgesamt 91 Bezirken Bayerns gehört auch der Stimmkreis Ansbach-Süd, Weißenburg-Gunzenhausen mit der Nummer 506.

Alle Infos zum Stimmkreis 506 und seine Gemeinden finden Sie hier. Zudem gibt es im Anschluss an die Stimmenauszählung hier die Ergebnisse der Landtagswahl 2023 aus Ansbach-Süd, Weißenburg-Gunzenhausen. Zum Vergleich mit der letzten Bayernwahl sind unten die Ergebnisse der Landtagswahl 2018 des Stimmkreises aufgeführt.

Wahlergebnisse für Ansbach-Süd, Weißenburg-Gunzenhausen: Ergebnisse der Bayern-Wahl 2023

Am Termin der Landtagswahl, dem 8. Oktober 2023, haben die Wahllokale in ganz Bayern für alle wahlberechtigten Staatsbürger bis 18 Uhr geöffnet. Alle, die am Wahl-Tag keine Zeit hatten oder nicht vor Ort waren, konnten bereits vorab per Briefwahl wählen.

Wähler haben jeweils eine Erst- und Zweitstimme, die bei der Verteilung der Sitze unterschiedliche Bedeutung haben. Die Erststimme steht für den Direktkandidaten und der mit den meisten Stimmen zieht in den Landtag ein. Die Zweitstimme ist für die Kandidaten aus der Wahlkreisliste und gilt gleichzeitig als Stimme für dessen Partei. Aus Erst- und Zweitstimme ergibt sich schließlich die Gesamtstimme, die anzeigt, wie viele Sitze eine Partei im bayerischen Landesparlament erhält.

Nachdem die Stimmenauszählung abgeschlossen ist, erhalten Sie das Wahlergebnis vom Stimmkreis Ansbach-Süd, Weißenburg-Gunzenhausen hier direkt im Datencenter. Es wird außerdem ersichtlich, ob die Wahlergebnisse den Prognosen aus den Umfragen zur Landtagswahl 2023 ähneln oder nicht.

Ansbach-Süd, Weißenburg-Gunzenhausen: Stadtteile und Orte im Stimmkreis 506 bei der Landtagswahl 2023 in Bayern

Bei der Landtagswahl 2023 in Bayern wird in jedem Stimmkreis mit einer Erst- und Zweitstimme gewählt. Einer dieser Stimmkreise ist Ansbach-Süd, Weißenburg-Gunzenhausen. Zur Stadt Ansbach gehört außerdem der Stimmkreis Ansbach-Nord (Stimmkreis 505).

Hier finden Sie alle Bezirke und Orte vom Stimmkreis Ansbach-Süd, Weißenburg-Gunzenhausen (506) in der Übersicht:

Landkreis: Weißenburg-Gunzenhausen

Gemeinden aus dem Landkreis Ansbach:

Arberg

Bechhofen

Burgoberbach

Dinkelsbühl

Dürrwangen

Herrieden

Langfurth

Merkendorf

Wassertrüdingen

Verwaltungsgemeinschaften:

Dentlein a. Forst mit Burk, Dentlein a. Forst und Wieseth

Hesselberg mit Ehingen , Gerolfingen , Röckingen, Unterschwaningen und Wittelshofen

, , Röckingen, Unterschwaningen und Triesdorf mit Ornbau und Weidenbach

mit und Wilburgstetten mit Mönchsroth , Weiltingen und Wilburgstetten

mit , und Wolframs-Eschenbach mit Mitteleschenbach und Wolframs-Eschenbach

Ergebnisse bei der Bayern-Wahl 2018 im Stimmkreis Ansbach-Süd, Weißenburg-Gunzenhausen

Die Wahlbeteiligung in Ansbach-Süd, Weißenburg-Gunzenhausen lag bei etwas mehr als 70 Prozent. Das ist das Wahlergebnis der Landtagswahl von 2018 im Stimmkreis 506:

Das sind die Erststimmen-Anteile im Stimmkreis 506 von 2018:

CSU : 43,5 Prozent

43,5 Prozent Grüne: 13,7 Prozent

13,7 Prozent Freie Wähler : 13,5 Prozent

13,5 Prozent AfD : 9,6 Prozent

9,6 Prozent SPD : 9,0 Prozent

9,0 Prozent Die Linke : 3,1 Prozent

3,1 Prozent FDP : 2,8 Prozent

2,8 Prozent Sonstige: 4,8 Prozent

Direktkandidat für Ansbach-Süd, Weißenburg-Gunzenhausen wurde 2018 Manuel Westphal mit der CSU.

Die Gesamtstimmen der Landtagswahl 2018 in Ansbach-Süd, Weißenburg-Gunzenhausen:

CSU : 44,4 Prozent

44,4 Prozent Grüne: 14,4 Prozent

14,4 Prozent Freie Wähler : 13,0 Prozent

13,0 Prozent AfD : 9,5 Prozent

9,5 Prozent SPD : 8,2 Prozent

8,2 Prozent Die Linke : 2,9 Prozent

2,9 Prozent FDP : 2,7 Prozent

2,7 Prozent Sonstige: 4,8 Prozent

Im Stimmkreis Ansbach-Süd, Weißenburg-Gunzenhausen ist besonders der hohe Stimmenanteil der CSU auffallend: Mit 44,4 Prozent liegt der Wert sogar noch über dem schon hohen Anteil in Ansbach Nord. Auch die Freien Wähler machen einen größeren Anteil der Gesamtstimmen aus und liegen mit 13,0 Prozent auf Platz drei hinter den Grünen mit 14,4 Prozent. Besonders schwach schnitten 2018 Linke und FDP ab – beide Parteien kamen nicht über 3 Prozent.