Stimmkreis Augsburg-Land, Dillingen: Wahlergebnisse der Landtagswahl 2023 in Bayern

Am 8. Oktober findet die Landtagswahl 2023 statt. Wie lauten die Ergebnisse im Stimmkreis Augsburg-Land, Dillingen? Die Wahlergebnisse finden Sie nach der Stimmenauszählung hier.

Alle fünf Jahre findet die Landtagswahl statt – diesen Herbst ist es in Bayern wieder so weit. Anfang Oktober wird dort die Wahl zum 19. Landtag abgehalten. Der Freistaat zählt 91 Stimmkreise, einer von ihnen ist Augsburg-Land, Dillingen (704) aus der Region Schwaben.

Nach der Stimmenauszählung gibt es hier im Datencenter die Wahlergebnisse Augsburg-Land, Dillingen. Zudem haben wir alle Gemeinden aufgelistet, die zum Stimmkreis 704 gehören. Um einen Vergleich mit der diesjährigen Bayernwahl ziehen zu können, finden Sie hier außerdem die Wahlergebnisse von 2018.

Wahlergebnisse für Augsburg-Land, Dillingen: Ergebnisse der Bayern-Wahl 2023

Bei der Landtagswahl geht es um die Sitzverteilung im bayrischen Landesparlament. Die 9,4 Millionen Wahlberechtigten in Bayern haben dabei eine Erst- und Zweitstimme. Wer unter den Direktkandidaten die meisten Erststimmen erhält, wird Repräsentant seines Stimmkreises. Alle Kandidaten und Parteien aus den Wahlkreislisten werden mit der Zweistimme gewählt. Die Gesamtstimme entscheidet schließlich über die Sitzverteilung im Landtag. Parteien, die dabei unter 5 Prozent fallen, erhalten keinen Sitz. Sobald die Stimmenauszählung abgeschlossen ist, finden Sie hier das Wahlergebnis aus Augsburg-Land, Dillingen: Ähneln die Ergebnisse der Bayerwahl den Umfragewerten? Die Antwort gibt es nach der Auszählung hier im Datencenter.

Die Landtagswahl findet am 8. Oktober 2023 statt. Wie immer fällt der Termin auf einen Sonntag oder Feiertag - dann sind die Wahllokale bis 18 Uhr geöffnet. Wer am Wahltag nicht vor Ort sein kann, hatte schon vorher die Möglichkeit, per Briefwahl seine Stimme abzugeben.

Augsburg-Land, Dillingen: Stadtteile und Orte im Stimmkreis 704 bei der Landtagswahl 2023 in Bayern

Der Stimmkreis Augsburg-Land, Dillingen liegt im Umkreis der Stadt Augsburg. Ihm zugehörig ist der gesamte Landkreis Dillingen a. d. Donau und einige Gemeinden aus dem Landkreis Augsburg. Alle weiteren Orte gehören zu Augsburg-Stadt-West (702) oder Augsburg-Land-Süd (705). Diese Gemeinden sind Teil von Augsburg-Land, Dillingen.

Gemeinden aus dem Landkreis Dillingen a. d. Donau:

Lesen Sie dazu auch

Aislingen

Bissingen

Buttenwiesen

Dillingen an der Donau

an der Lauingen

Verwaltungsgemeinschaften aus dem Landkreis Dillingen a. d. Donau:

Gundelfingen an der Donau mit Bächingen an der Brenz , Gundelfingen an der Donau , Haunsheim und Medlingen

an der mit Bächingen an der , an der , und Medlingen Höchstädt an der Donau mit Blindheim , Finningen , Höchstädt an der Donau , Lutzingen und Schwenningen

an der mit , , an der , Lutzingen und Holzheim mit Aislingen , Glött und Holzheim

mit , und Syrgenstein mit Bachhagel , Syrgenstein und Zöschingen

, Syrgenstein und Zöschingen Wertingen mit Binswangen , Laugna , Villenbach , Wertingen und Zusamaltheim

mit , , , und Wittislingen mit Mödingen , Wittislingen und Ziertheim

Gemeinden aus dem Landkreis Augsburg:

Altenmünster

Biberbach

Gablingen

Langweid a. Lech

Meitingen

Thierhaupten

Verwaltungsgemeinschaften aus dem Landkreis Augsburg:

Nordendorf mit Allmannshofen, Ehingen , Ellgau, Kühlenthal, Nordendorf und Westendorf

mit Allmannshofen, , Ellgau, Kühlenthal, und Welden mit Bonstetten , Emersacker , Heretsried und Welden

Ergebnisse bei der Bayern-Wahl 2018 im Stimmkreis Augsburg-Land, Dillingen

Das ist das Wahlergebnis der letzten Bayernwahl, welche 2018 abgehalten wurde. Im Stimmkreis Augsburg-Land, Dillingen lag die Wahlbeteiligung in etwa bei 70 Prozent, Direktkandidat wurde Georg Winter mit der CSU.

Das sind die Erststimmen-Anteile im Stimmkreis 704 von 2018:

CSU : 40,4 Prozent

40,4 Prozent Freie Wähler : 18,0 Prozent

18,0 Prozent AfD : 13,1 Prozent

13,1 Prozent Grüne: 11,3 Prozent

11,3 Prozent SPD : 6,4 Prozent

6,4 Prozent FDP : 4,8 Prozent

4,8 Prozent Die Linke : 2,2 Prozent

2,2 Prozent Sonstige: 3,9 Prozent

Die Gesamtstimmen der Landtagswahl 2018 in Augsburg-Land, Dillingen: