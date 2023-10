Stimmkreis Augsburg-Land-Süd: Wahlergebnisse der Landtagswahl 2023 in Bayern

Sie suchen die Ergebnisse der Landtagswahl 2023? Hier haben wir die Wahlergebnisse der Bayernwahl im Stimmkreis Augsburg-Land-Süd für Sie.

Im Oktober 2023 findet in Bayern Wahl zum 19. Landtag statt. Alle fünf Jahre wird die Landtagswahl zur Bestellung der Sitze im bayerischen Parlament abgehalten. Insgesamt hat der Freistaat 91 Stimmkreise, zu denen unter anderem Augsburg-Land-Süd gehört. Dieser trägt die Stimmkreis-Nummer 705 und liegt in der Region Schwaben.

Sobald die Stimmenauszählung abgeschlossen ist, gibt es hier die Ergebnisse der Bayernwahl 2023 in Augsburg-Land-Süd. Damit Sie das Wahlergebnis der diesjährigen Landtagswahl mit den Zahlen von vor fünf Jahren vergleichen können, haben wir außerdem das Ergebnis von 2018 Sie.

Wahlergebnisse für Augsburg-Land-Süd: Ergebnisse der Bayern-Wahl 2023

Das Wahlergebnis im Stimmkreis Augsburg-Land-Süd finden Sie nach der Auszählung hier im Datencenter. Anschließend lässt sich die Frage beantworten, ob die tatsächlichen Ergebnisse denen aus den Wahl-Umfragen ähneln und wo es gegebenenfalls Abweichungen gibt.

Im Bundesland Bayern besitzen insgesamt 9,4 Millionen Bürger und Bürgerinnen Wahlrecht eine Erst- und Zweistimme, wobei mit der Erststimme der Direktkandidat für den Stimmkreis und mit der Zweistimme die Kandidaten und deren Parteien oder Wählergruppen aus der Wahlkreisliste gewählt werden können. Am Ende entscheidet schließlich die Gesamtstimme, wie viel Sitze die Parteien im bayerischen Landesparlament bekommen.

Wahl-Termin ist der 8. Oktober 2023, die Wahllokale sind an diesem Sonntag überall bis 18 Uhr geöffnet. Alle, die nicht in Bayern sind oder am Wahl-Tag nicht zum Wählen kommen können, konnten ihr Wahlrecht schon im Voraus per Briefwahl wahrnehmen.

Augsburg-Land-Süd: Stadtteile und Orte im Stimmkreis 705 bei der Landtagswahl 2023 in Bayern

Einige Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften aus dem Landkreis Augsburg gehören zum Stimmkreis 705. Die restlichen Orte sind Teil von Augsburg-Stadt-West (702) oder Augsburg-Land, Dillingen (704). Die hier aufgelisteten Gemeinden gehören zum Stimmkreis Augsburg-Land-Süd:

Gemeinden aus dem Landkreis Augsburg:

Verwaltungsgemeinschaften aus dem Landkreis Augsburg:

Gessertshausen mit Gessertshausen und Ustersbach

mit Gessertshausen und Ustersbach Großaitingen mit Großaitingen, Kleinaitingen und Oberottmarshausen

mit Großaitingen, Kleinaitingen und Oberottmarshausen Langerringen mit Hiltenfingen und Langerringen

mit Hiltenfingen und Langerringen Lechfeld mit Klosterlechfeld und Untermeitingen

mit Klosterlechfeld und Untermeitingen Stauden mit Langenneufnach, Mickhausen, Mittelneufnach, Scherstetten und Walkertshofen

Ergebnisse bei der Bayern-Wahl 2018 im Stimmkreis Augsburg-Land-Süd

Das ist das Wahlergebnis der Bayernwahl 2018 im Stimmkreis Augsburg-Land-Süd. Die Wahlbeteiligung lag bei rund 73 Prozent und Direktkandidatin wurde Carolina Trautner von der CSU.

Das sind die Erststimmen-Anteile im Stimmkreis 705 von 2018:

CSU : 39,9 Prozent

39,9 Prozent Grüne: 16,9 Prozent

16,9 Prozent Freie Wähler : 11,7 Prozent

11,7 Prozent AfD : 11,0 Prozent

11,0 Prozent SPD : 7,9 Prozent

7,9 Prozent FDP : 5,5 Prozent

5,5 Prozent Die Linke : 2,1 Prozent

2,1 Prozent Sonstige: 4,9 Prozent

Die Gesamtstimmen der Landtagswahl 2018 in Augsburg-Land-Süd: