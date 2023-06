Stimmkreis Augsburg-Stadt-Ost: Wahlergebnisse der Landtagswahl 2023 in Bayern

Die Wahlergebnisse im Stimmkreis Augsburg-Stadt-Ost bei der Bayern-Wahl 2023: Hier finden Sie die Ergebnisse der Landtagswahl am 8. Oktober.

Bei der Bayern-Wahl am 8. Oktober 2023 entscheiden die Ergebnisse darüber, wer in den Landtag einzieht. Der Freistaat ist in 91 Stimmkreise unterteilt. Einer davon ist Augsburg-Stadt-Ost mit der Nummer 701.

Was sind die Ergebnisse in Augsburg-Stadt-Ost bei der Landtagswahl 2023 in Bayern? Was gehört genau zum Stimmkreis? Und wie hatten die Wahlberechtigten in Bayern vor fünf Jahren gewählt? Hier finden Sie die Infos und direkt nach der Auszählung das Wahlergebnis.

Wahlergebnisse für Augsburg-Stadt-Ost: Ergebnisse der Bayern-Wahl 2023

Am Termin der Bayern-Wahl 2023 am 8. Oktober haben die Wahllokale bis um 18 Uhr geöffnet. Danach beginnt sofort die Auszählung der Stimmen. Sobald das Ergebnis der Landtagswahl für den Stimmkreis Augsburg-Stadt-Ost feststeht, finden Sie es an dieser Stelle in einem Datencenter.

Die Wähler haben bei der Landtagswahl 2023 in Bayern eine Erststimme und eine Zweitstimme. Mit der Erststimme wird im jeweiligen Stimmkreis eine Direktkandidatin oder ein Direktkandidat gewählt, der die Region im Landtag vertreten soll.

Zusätzlich stellen alle Parteien bei der Landtagswahl in Bayern Listen mit weiteren Kandidaten auf. Diese Bewerber werden mit den Zweitstimmen gewählt. Wie viele Sitze eine Partei am Ende im Parlament erhält, hängt von der Gesamtstimme ab, für die Erst- und Zweitstimmen zusammengerechnet werden. Am 8. Oktober zeigt sich, ob die Ergebnisse und Sitzverteilungen den Prognosen entsprechen, die es durch Umfragen zur Bayern-Wahl 2023 vorher schon gab.

Augsburg-Stadt-Ost: Stadtteile im Stimmkreis 701 bei der Landtagswahl 2023 in Bayern

Zum Stimmkreis Augsburg-Stadt-Ost gehören laut dem Bayerischen Landesamt für Statistik diese Stadtteile und Bezirke:

Innenstadt (Planungsraum 1)

Stadtbezirk 1: Lechviertel, östliches Ulrichsviertel

Stadtbezirk 2: Innenstadt, St. Ulrich –Dom

Stadtbezirk 3: Bahnhofs- und Bismarckviertel

Stadtbezirk 4: Georgs- und Kreuzviertel

Stadtbezirk 5: Stadtjägerviertel

Stadtbezirk 7: Bleich und Pfärrle

Stadtbezirk 8: Jakobervorstadt – Nord

Stadtbezirk 9: Jakobervorstadt – Süd

Stadtbezirk 10: Am Schäfflerbach

Firnhaberau (Planungsraum 4)

Stadtbezirk 28: Firnhaberau

Hammerschmiede (Planungsraum 5)

Stadtbezirk 29: Hammerschmiede

Lechhausen (Planungsraum 6)

Stadtbezirk 25: Lechhausen-Süd

Stadtbezirk 26: Lechhausen-Ost

Stadtbezirk 27: Lechhausen-West

Spickel-Herrenbach (Planungsraum 11)

Stadtbezirk 11: Spickel

Stadtbezirk 30: Wolfram- u. Herrenbachviertel

Hochzoll (Planungsraum 12)

Stadtbezirk 24: Hochzoll-Nord

24: Stadtbezirk : 31: Hochzoll-Süd

Haunstetten-Siebenbrunn (Planungsraum 13)

Stadtbezirk 12: Siebenbrunn

Stadtbezirk 33: Haunstetten-Nord

Stadtbezirk 34: Haunstetten-West

Stadtbezirk 35: Haunstetten-Ost

Stadtbezirk 36: Haunstetten-Süd

Universitätsviertel (Planungsraum 17)

Stadtbezirk 32: Universitätsviertel

In diesen Bezirken können die Menschen am 8. Oktober in den Wahllokalen ihre Stimmen für den Stimmkreis 701 abgeben. Alternativ wurde vorher schon eine Briefwahl zur Bayern-Wahl 2023 angeboten. Die anderen Stadtbezirke von Augsburg liegen bei der Landtagswahl im Stimmkreis Augsburg-Stadt-West.

Ergebnisse bei der Bayern-Wahl 2018 im Stimmkreis Augsburg-Stadt-Ost

Wie hatten die Menschen bei der letzten Landtagswahl in Bayern vor fünf Jahren im Stimmkreis Augsburg-Stadt-Ost gewählt? Von den Direktkandidaten wurde Andreas Jäckel von der CSU in den Landtag gewählt.

Das waren die Ergebnisse bei den Erststimmen laut Landeswahlleiter in Bayern:

CSU: 30,8 Prozent

: 30,8 Prozent Grüne: 24,3 Prozent

AfD: 11,4 Prozent

SPD: 10,5 Prozent

Freie Wähler: 7,6 Prozent

FDP: 5,7 Prozent

Linkspartei: 5,4 Prozent

: 5,4 Prozent Sonstige: 4,4 Prozent

Das zweitbeste Ergebnis nach Andreas Jäckel von der CSU hatte damit Stephanie Schuhknecht von den Grünen geholt.

Und das war das Wahlergebnis der vergangenen Bayern-Wahl bei den Gesamtstimmen: