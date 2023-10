Stimmkreis Augsburg-Stadt-West: Wahlergebnisse der Landtagswahl 2023 in Bayern

Was sind die Wahlergebnisse für den Stimmkreis Augsburg-Stadt-West bei der Bayern-Wahl 2023? Am 8. Oktober bekommen Sie hier die Ergebnisse der Landtagswahl.

Wer sitzt in den kommenden fünf Jahren im Bayerischen Landtag? Darüber entscheiden die Menschen im Freistaat am 8. Oktober bei der Landtagswahl 2023 in Bayern. Hier finden Sie nach der Auszählung am Wahlabend die Ergebnisse für den Stimmkreis Augsburg-Stadt-West, zu dem viele Stadtbezirke von Augsburg und außerdem auch Gersthofen und Neusäß gehören. Dann zeigt sich auch, ob sich die Umfrage-Ergebnisse zur Bayern-Wahl 2023bewahrheiten.

Hier bekommen Sie aber nicht nur die Wahlergebnisse zu Augsburg-Stadt-West. Wir bieten auch weitere Infos zum Stimmkreis 702. Sie erfahren, was genau zu diesem Gebiet zählt und wie die Wahlberechtigten in Bayern vor fünf Jahren gewählt haben.

Wahlergebnisse für Augsburg-Stadt-West: Ergebnisse der Bayern-Wahl 2023

Die Öffnungszeiten der Wahllokale bei der Bayern-Wahl 2023 sind am 8. Oktober von 8 bis 18 Uhr. Danach beginnt auch im Stimmkreis Augsburg-Stadt-West sofort die Auszählung. Wenn die Ergebnisse bekannt sind, stehen sie an dieser Stelle in einem Datencenter.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt der dpa anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die dpa-infocom GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Die Wahlergebnisse bei der Landtagswahl 2023 in Bayern hängen von der Erststimme, von der Zweitstimme und von der Gesamtstimme ab. Was hat es damit auf sich?

Mit der Erststimme wählt man einen Direktkandidaten oder eine Direktkandidatin aus dem jeweiligen Stimmkreis. Wer die meisten Stimmen bekommt, zieht ins Parlament ein.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Zusätzlich stellen die Parteien bei der Bayern-Wahl 2023 Kandidaten und Kandidatinnen auf Listen auf. Diese werden bei der Landtagswahl mit der Zweitstimme gewählt.

Lesen Sie dazu auch

Wie viele Sitze einer Partei zustehen und wie viele Listen-Kandidaten damit zusätzlich zu den Direktkandidaten in den Landtag einziehen können, hängt von der Gesamtstimme ab. Dafür werden Erststimme und Zweitstimme einfach zusammengerechnet. Eine Partei muss aber mindestens fünf Prozent der Stimmen bekommen, um überhaupt ins Parlament einzuziehen.

Bei jeder Landtagswahl können die Stimmen übrigens nicht nur vor Ort im Wahllokal abgegeben werden. Auch bei der Bayern-Wahl 2023 wurde eine Briefwahl angeboten.

Augsburg-Stadt-West: Stadtteile im Stimmkreis 702 bei der Landtagswahl 2023 in Bayern

Diese Augsburger Stadtbezirke und diese Orte aus dem Landkreis gehören nach Angaben des Bayerischen Landesamt für Statistik zum Stimmkreis Augsburg-Stadt-West:

Oberhausen (Planungsraum 2)

Bärenkeller (Planungsraum 3)

Stadtbezirk 23: Bärenkeller

Kriegshaber (Planungsraum 7)

Stadtbezirk 18: Kriegshaber

Pfersee (Planungsraum 8)

Hochfeld (Planungsraum 9)

Stadtbezirk 13: Hochfeld

Antonsviertel (Planungsraum 10)

Stadtbezirk 14: Antonsviertel

Göggingen (Planungsraum 14)

Inningen (Planungsraum 15)

Stadtbezirk 41: Inningen

Bergheim (Planungsraum 16)

Stadtbezirk 42: Bergheim

Landkreis Augsburg

Die anderen Augsburger Stadtbezirke liegen im Stimmkreis Augsburg-Stadt-Ost, die weiteren Orte aus dem Kreis Augsburg im Stimmkreis Augsburg-Land, Dillingen und im Stimmkreis Augsburg-Land-Süd.

Ergebnisse der Bayern-Wahl 2018 im Stimmkreis Augsburg-Stadt-West

Alle fünf Jahre findet die Landtagswahl in Bayern statt - zuletzt also 2018. Damals bekam Johannes Hintersberger von der CSU die meisten Erststimmen im Stimmkreis Augsburg-Stadt-West und zog damit als Direktkandidat ins bayerische Parlament ein. Das waren die genauen Erststimmen-Ergebnisse:

CSU : 33,6 Prozent

: 33,6 Prozent Grüne: 22,2 Prozent

AfD : 11,5 Prozent

: 11,5 Prozent SPD : 10,7 Prozent

: 10,7 Prozent Freie Wähler : 8,6 Prozent

: 8,6 Prozent FDP : 4,9 Prozent

: 4,9 Prozent Linkspartei : 4,8 Prozent

: 4,8 Prozent Sonstige: 3,7 Prozent

Johannes Hintersberger setzte sich damit gegen Cemal Bozoglu von den Grünen durch, der das zweitbeste Erststimmen-Ergebnis erhielt.

Und so sah das Gesamtstimmen-Ergebnis aus, für das die Wahlergebnisse bei Erststimmen und Zweitstimmen zusammengerechnet wurden: