Stimmkreis Bamberg-Land: Wahlergebnisse der Landtagswahl 2023 in Bayern

Bamberg-Land ist einer der Stimmkreise bei der Bayern-Wahl 2023. Alle Infos rund um den Ablauf und die Ergebnisse der Landtagswahl 2023 erfahren Sie hier.

Die Bayern-Wahl 2023 ist das wichtigste Politik-Ereignis des Jahres im Freistaat. Daher sind wieder alle Wahlberechtigten in Bayern dazu aufgerufen, sich am Wahltag in die Wahlkabinen des Landes zu begeben. Alternativ steht dazu natürlich auch die Möglichkeit der Briefwahl bei der Landtagswahl 2023 zur Verfügung. Hauptsache, die Bürger geben ihre Stimme ab. Das gilt selbstverständlich auch für die Bewohner des Stimmkreises Bamberg-Land.

Wie läuft die Stimmabgabe bei der Bayern-Wahl 2023 ab? Wie sieht das Wahlergebnis im Stimmkreis Bamberg-Land aus? Die Antworten darauf finden Sie hier.

Wahlergebnisse für den Stimmkreis Bamberg-Land: Ergebnisse der Bayern-Wahl 2023

Die Wahlberechtigten stimmen mit einer Erststimme und einer Zweitstimme bei der Landtagswahl 2023 ab. Die Erststimme entscheidet dabei darüber, wer als Direktkandidat den Stimmkreis im Landtag vertritt. Für die Wähler aus dem Stimmkreis Bamberg-Land hat die Erststimme also die am stärksten spürbaren Konsequenzen. Die Erst- und Zweitstimmen werden am Ende zum Gesamtstimmen-Ergebnis verrechnet, welches darüber entscheidet, welche der bei der Landtagswahl in Bayern antretenden Parteien wie viele Sitze im Parlament bekommt. Wie die Wahlergebnisse der Bayern-Wahl 2023 im Stimmkreis Bamberg-Land ausgefallen sind, erfahren Sie direkt nach deren Bekanntgabe hier in unserem Datencenter.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt der dpa anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die dpa-infocom GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Bereits vor dem Termin der Bayern-Wahl 2023 am 8. Oktober versuchen alle an der Wahl Interessierten, das Ergebnis abzuschätzen. Dementsprechend gibt es eine Vielzahl an Umfragen zur Bayern-Wahl, die ein akkurates Ergebnis versprechen.

Ob die Umfragen allerdings die Wahrheit gesagt haben, zeigt sich erst am Wahlabend, wenn die ersten Ergebnisse verkündet werden.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Bamberg-Land: Orte im Stimmkreis 401 bei der Landtagswahl 2023 in Bayern

Die übliche Einteilung des Freistaats in die verschiedenen Landkreise ist für die Durchführung der Landtagswahl in Bayern unzureichend. Daher werden die Städte und Gemeinden 91 Stimmkreisen zugeteilt. Diese können, müssen aber nicht mit den Grenzen der Landkreise übereinstimmen. Wie genau diese Stimmkreise aussehen, kann beim Bayerischen Landesamt für Statistik nachgesehen werden. Der Landkreis Bamberg ist auf zwei Stimmkreise aufgeteilt. Ein Teil der Gemeinden gehört zum Stimmkreis 401 Bamberg-Land, der andere zum Stimmkreis 402 Bamberg-Stadt.

Lesen Sie dazu auch

Das sind die Orte, die zum Stimmkreis Bamberg-Land gehören:

Verwaltungsgemeinschaften aus dem Landkreis Bamberg-Land:

Verwaltungsgemeinschaft Baunach ( Gerach , Baunach , Lauter, Reckendorf )

( , , Lauter, ) Verwaltungsgemeinschaft Burgebrach ( Burgebrach , Schönbrunn i. Steigerwald )

( , i. ) Verwaltungsgemeinschaft Ebrach ( Burgwindheim , Ebrach )

( , ) Verwaltungsgemeinschaft Steinfeld ( Königsfeld , Stadelhofen , Wattendorf)

Weitere Orte aus dem Landkreis Bamberg-Land:

Altendorf

Breitengüßbach

Buttenheim

Frensdorf

Heiligenstadt i.OFr.

Hirschaid , Kemmern

, Litzendorf

Memmelsdorf

Pettstadt

Pommersfelden

Rattelsdorf

Scheßlitz

Schlüsselfeld

Strullendorf

Zapfendorf

Ergebnisse bei der Bayern-Wahl 2018 im Stimmkreis Bamberg-Land

Bei der Bayern-Wahl 2018 schaffte es der Direktkandidat der AfD aus dem Stand auf 14,5 Prozent. Doch das Direktmandat verblieb sicher in den Händen der CSU. Deren Kandidat Holger Dremel verteidigte den Sitz der Partei im Landtag mit einer Zustimmung von 46 Prozent.

Das waren die Ergebnisse der Auszählung der Erststimme 2018 im Stimmkreis Bamberg-Land:

CSU : 46,0 Prozent

: 46,0 Prozent AfD : 14,5 Prozent

: 14,5 Prozent Grüne: 12,9 Prozent

Freie Wähler : 10,1 Prozent

: 10,1 Prozent SPD : 6,3 Prozent

: 6,3 Prozent FDP : 4,7 Prozent

: 4,7 Prozent Die LINKE: 2,5 Prozent

Sonstige: 3,0 Prozent

Bei den Zweitstimmen konnte die CSU im Stimmkreis Bamberg-Land sogar noch mehr Stimmen als bei den Erststimmen sammeln. Im Vergleich zur Wahl 2013 verlor sie dennoch mehr als 9 Prozent der Stimmanteile.

Das ist das Gesamtstimmen-Ergebnis 2018 in Bamberg-Land: