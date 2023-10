Stimmkreis Bayreuth: Wahlergebnisse der Landtagswahl 2023 in Bayern

Einer der Stimmkreise bei der Bayern-Wahl 2023 ist Bayreuth. Hier erfahren Sie alles rund um die Wahlergebnisse in Bayreuth bei der Landtagswahl im Oktober.

Auch in diesem Jahr steht eine wichtige Wahl an: Bei der Bayern-Wahl 2023 geht es wieder darum, wie viele Sitze die bei der Landtagswahl in Bayern antretenden Parteien für sich in Anspruch nehmen dürfen. Da dies große Auswirkungen auf die Politik der kommenden Jahre haben kann, sind alle Wahlberechtigten in Bayern zur Stimmabgabe aufgerufen. Das gilt selbstverständlich auch für die Bürgerinnen und Bürger aus dem Stimmkreis Bayreuth. Diese können ihre Stimme entweder am Termin der Bayern-Wahl 2023 am 8. Oktober in der Wahlkabine abgeben oder bereits im Voraus von der Möglichkeit der Briefwahl bei der Landtagswahl 2023 Gebrauch machen.

Wie wird bei der Bayern-Wahl 2023 gewählt? Was sind die Wahlergebnisse im Stimmkreis Bayreuth? Alle Infos rund um die Landtagswahl in Bayern erfahren Sie hier.

Wahlergebnisse für den Stimmkreis Bayreuth: Ergebnisse der Bayern-Wahl 2023

Die Wählerinnen und Wähler stimmen mit einer Erststimme und einer Zweitstimme bei der Landtagswahl 2023 ab. Beide Stimmen werden verrechnet und so das Gesamtstimmen-Ergebnis bestimmt, das für die Sitzverteilung im bayerischen Landesparlament verantwortlich ist. Dazu kommen jedoch noch die Direktmandate, die sich aus den Ergebnissen der Erststimme ergeben. Jeder Stimmkreis entsendet genau einen Direktkandidaten in den Bayerischen Landtag. Der Kandidat welcher Partei aus dem Stimmkreis Bayreuth bei der Bayern-Wahl 2023 das Direktmandat gewonnen hat und wie die weiteren Wahlergebnisse aussehen, erfahren Sie am Wahlabend hier in unserem Datencenter.

Wer sich im Voraus bereits ein Bild von der Stimmung in der Bevölkerung machen wollte, wurde schon seit Monaten mit einer Vielzahl an Umfragen zur Bayern-Wahl versorgt. Ob diese jedoch ein akkurates Bild abgeben, entscheidet sich erst am Wahlabend.

Bayreuth: Orte im Stimmkreis 403 bei der Landtagswahl 2023 in Bayern

Wie genau sich die 91 Stimmkreise bei der Landtagswahl 2023 in Bayern zusammensetzen, darüber informiert das Bayerische Landesamt für Statistik. Der Stimmkreis Bayreuth ist nicht mit dem Landkreis Bayreuth identisch. Die Gemeinden dieses Landkreises sind auf die Stimmkreise 403 Bayreuth und 408 Wunsiedel, Kulmbach aufgeteilt.

Das sind die Orte, die bei der Landtagswahl 2023 in Bayern zum Stimmkreis Bayreuth gehören:

Kreisfreie Städte:

Bayreuth

Verwaltungsgemeinschaften:

Verwaltungsgemeinschaft Betzenstein ( Plech , Betzenstein )

( , ) Verwaltungsgemeinschaft Creußen ( Creußen , Haag , Prebitz , Schnabelwaid )

( , , , ) Verwaltungsgemeinschaft Hollfeld ( Aufseß , Hollfeld , Plankenfels )

( , , ) Verwaltungsgemeinschaft Mistelbach ( Gesees , Hummeltal, Mistelbach )

( , Hummeltal, ) Verwaltungsgemeinschaft Mistelgau ( Glashütten , Mistelgau )

( , ) Verwaltungsgemeinschaft Weidenberg ( Emtmannsberg , Kirchenpingarten , Seybothenreuth , Wiedenberg)

Weitere Orte im Stimmkreis Bayreuth:

Ahorntal

Bindlach

Eckersdorf

Goldkronach

Heinersreuth

Pegnitz

Pottenstein ,

, Speichersdorf

Waischenfeld

Warmensteinach

Ergebnisse bei der Bayern-Wahl 2018 im Stimmkreis Bayreuth

Im Vergleich zu anderen Stimmkreisen hat die CSU bei der Bayern-Wahl 2018 nur wenige Prozentpunkte zur vorausgegangenen Wahl eingebüßt. Die Unions-Kandidatin Gudrun Brendel-Fischer konnte sich mit knapp über 40 Prozent der Stimmen das Direktmandat im Stimmkreis Bayreuth sichern.

Das waren die Ergebnisse der Erststimme bei der Bayern-Wahl 2018 in Bayreuth:

CSU : 40,8 Prozent

: 40,8 Prozent Grüne: 14,3 Prozent

SPD : 13,0 Prozent

: 13,0 Prozent Freie Wähler : 11,9 Prozent

: 11,9 Prozent AfD : 9,2 Prozent

: 9,2 Prozent FDP : 4,3 Prozent

: 4,3 Prozent Die LINKE: 2,7 Prozent

Sonstige: 3,8 Prozent

So sah das Gesamtstimmen-Ergebnis in Bayreuth 2018 aus: