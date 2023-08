Stimmkreis Berchtesgadener Land: Wahlergebnisse der Landtagswahl 2023 in Bayern

Am 8. Oktober 2023 ist Bayern-Wahl - wie sind die Wahlergebnisse bei der Landtagswahl im Stimmkreis Berchtesgadener Land ausgefallen? Hier finden Sie nach der Auszählung die Ergebnisse.

Der 8. Oktober ist im Freistaat Wahlsonntag - bei der diesjährigen Bayern-Wahl können die Wählerinnen und Wähler im Rahmen der Landtagswahl 2023 darüber entscheiden, wie die Zusammensetzung ihres Landesparlaments in der nächsten Legislaturperiode aussehen wird. Bayern ist in 91 Stimmkreise aufgeteilt - der mit dem Namen Berchtesgadener Land trägt die Nummer 112.

Welche Ergebnisse hat die Abstimmung gebracht? Welche Teile des Regierungsbezirks Oberbayern gehören zum Stimmkreis Berchtesgadener Land? Wie haben die Wählerinnen und Wähler Landtagswahl 2018 entschieden? Hier kommen alle Infos für Sie. Sobald das Resultat der Auszählung vorliegt, liefern wir Ihnen an dieser Stelle auch das Wahlergebnis.

Wahlergebnisse fürs Berchtesgadener Land: Ergebnisse der Bayern-Wahl 2023

Bei der Bayern-Wahl 2023 sind die Wahllokale zwischen 8 und 18 Uhr geöffnet. Sobald sie schließen, starten die Helferinnen und Helfer mit der Auszählung der Stimmzettel. Wenn das Wahlergebnis für den Stimmkreis Berchtesgadener Land feststeht, können Sie es hier im Datencenter abrufen.

Bei der Landtagswahl 2023 haben die Wahlberechtigten eine Erst- und eine Zweitstimme. Mit der Erststimme entscheidet man über den Direktkandidaten des Stimmkreises. Der Sieger oder die Siegerin sitzt dann stellvertretend für seine oder ihre Region im neuen Bayern-Parlament in München.

Über ihren Direktandidaten hinaus stellen die Parteien bei der bayerischen Landtagswahl Listen mit weiteren Bewerberinnen und Bewerbern für das Freistaat-Parlament auf. Anhand dieser Listen können die Wahlberechtigten ihre Zweitstimme abgeben. Die Anzahl der Landtagsmandate einer Partei richtet sich nach der Gesamt-Stimmenzahl - Erst- und Zweitstimmen werden schlicht addiert. In diesem Moment wird auch das beliebte Rätsel nach den richtigen und falschen Prognosen gelöst - welche Vorhersagen der Kristallkugel-Experten in Sachen Ergebnis und Sitzverteilung lagen richtig, welche falsch? Es gibt schon seit einiger Zeit Umfragen zur Bayern-Wahl 2023.

Berchtesgadener Land: Welche Gebiete gehören zum Stimmkreis 112 bei der Landtagswahl 2023 in Bayern?

Der Stimmkreis Berchtesgadener Land gehören laut Bayerischem Landesamt für Statistik:

Lesen Sie dazu auch

Der Landkreis Berchtesgadener Land

Vom Landkreis Traunstein die Gemeinden...

Fridolfing

Kirchanschöring

Petting

Tittmoning

Verwaltungsgemeinschaft Waging a.See (= Taching a.See, Waging a.See, Wonneberg)

a.See, Waging a.See, Wonneberg) Die übrigen Gemeinden gehören zum Stimmkreis 130

Am 8. Oktober können die Wahlberechtigten ihre Stimmzettel für den Stimmkreis 112 in die Urnen werfen. Schon vorher konnten sie von der Alternative Gebrauch machen, ihre Stimme bei der Bayern-Wahl 2023 per Briefwahl abzugeben.

Ergebnisse bei der Bayern-Wahl 2018 im Stimmkreis Berchtesgadener Land

Wie lautete die Entscheidung der Wählerinnen und Wähler im Stimmkreis Berchtesgadener Land bei der Landtagswahl 2018? Von den Direktkandidaten hat Michaela Kaniber ( CSU) den Einzug ins Landesparlament geschafft. Die Wahlbeteiligung lag damals bei 71,4 Prozent.

Das waren die Ergebnisse bei den Erststimmen laut Landeswahlleiter in Bayern:

CSU : 42,7 Prozent

: 42,7 Prozent Grüne: 16,0 Prozent

Freie Wähler : 13,6 Prozent

: 13,6 Prozent AfD : 9,6 Prozent

: 9,6 Prozent SPD : 6,7 Prozent

: 6,7 Prozent FDP : 3,5 Prozent

: 3,5 Prozent BP : 3,3 Prozent

: 3,3 Prozent Linkspartei : 2,6 Prozent

Alle übrigen Parteien lagen unter 2 Prozent.

Das zweitbeste Ergebnis nach Michaela Kaniber (CSU) erzielte Dr. Bernhard Zimmer von den Grünen.

Und hier ist das Wahlergebnis der vergangenen Bayern-Wahl bei den Gesamtstimmen:

CSU : 42,6 Prozent

: 42,6 Prozent Grüne: 16,4 Prozent

Freie Wähler : 12,8 Prozent

: 12,8 Prozent AfD : 9,8 Prozent

: 9,8 Prozent SPD : 6,5 Prozent

: 6,5 Prozent FDP : 3,5 Prozent

: 3,5 Prozent BP : 3,1 Prozent

: 3,1 Prozent Linkspartei : 2,5 Prozent

Alle übrigen Parteien lagen unter 2 Prozent.