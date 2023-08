Stimmkreis Dachau: Wahlergebnisse der Landtagswahl 2023 in Bayern

Am 8. Oktober 2023 ist Bayern-Wahl - wie ist die Landtagswahl im Stimmkreis Dachau ausgefallen? Hier finden Sie nach der Auszählung die Ergebnisse.

Im Freistaat ist am 8. Oktober Wahlsonntag - bei der anstehenden Bayern-Wahl können die Stimmberechtigten ihr Votum zur Landtagswahl 2023 abgeben. Sie legen dabei die Zusammensetzung ihres Landesparlaments für die kommende Legislaturperiode fest - wenn alles nach Plan verläuft, dauert die bis 2028. Bayern besteht aus 91 Stimmkreisen - der Stimmkreis Dachau hat die Nummer 113.

Welche Ergebnisse gab es bei der Abstimmung? Welche Teile von Oberbayern zählen zum Stimmkreis Dachau? Wie lautete die Entscheidung der Wählerinnen und Wähler bei der letzten Landtagswahl? Alle wesentlichen Infos haben wir hier für Sie zusammengetragen. Wenn das Resultat der Auszählung feststeht, finden Sie auch das Wahlergebnis an dieser Stelle.

Wahlergebnisse für Dachau: Ergebnisse der Bayern-Wahl 2023

Bayern-Wahl 2023: Die Wahllokale stehen von 8 bis 18 Uhr offen. Nach der Schließung wird sofort mit der Auszählung der Stimmzettel begonnen - sobald das Wahlergebnis für den Stimmkreis Dachau vorliegt, erfahren Sie es in unserem Datencenter.

Es gibt eine Erst- und eine Zweitstimme bei der Bayern-Wahl. Mit der Erststimme bestimmen die Bürgerinnen und Bürger den Direktkandidaten ihres Stimmkreises. Der Sieger oder die Siegerin zieht dann als Repräsentant für seine oder ihre Region in den Landtag ein. Das Parlament hat seinen Sitz im Münchner Maximilianeum.

Außer ihrem Direktkandidaten stellen die Parteien bei der bayerischen Landtagswahl weitere Bewerber auf. Anhand dieser Listen können die Wahlberechtigten ihre Zweitstimme abgeben. Die Zahl der Mandate einer Partei ergibt sich aus der Gesamt-Stimmenzahl - Erst- und Zweitstimmen werden einfach zusammengezählt. Nun wird auch die Frage aller Fragen geklärt: Welche Vorhersagen der Meinungs-Auguren im Hinblick auf Ergebnis und Sitzverteilung lagen richtig, welche daneben? Es soll ja in der Vergangenheit schon abenteuerliche Ausreißer gegeben haben. Umfragen zur Bayern-Wahl 2023 sind bereits eine ganze Weile auf dem Markt.

Dachau: Welche Gebiete gehören zum Stimmkreis 113 bei der Landtagswahl 2023 in Bayern?

Der Stimmkreis Dachau besteht laut Bayerischem Landesamt für Statistik aus dem kompletten gleichnamigen Landkreis.

Am 8. Oktober können die Wahlberechtigten ihre Stimmzettel für den Stimmkreis 113 in die Urne werfen. Bereits vorher stand ihnen als Alternative die Möglichkeit zur Verfügung, ihre Stimme bei der Bayern-Wahl 2023 per Briefwahl abzugeben.

Ergebnisse bei der Bayern-Wahl 2018 im Stimmkreis Dachau

Wie lautete die Entscheidung der Wählerinnen und Wähler im Stimmkreis Dachau bei der Landtagswahl 2018? Bei den Direktkandidaten hat Bernhard Seidenath von der CSU den Sprung ins Landesparlament geschafft. Die Wahlbeteiligung lag damals bei 77,6 Prozent.

Das waren die Ergebnisse bei den Erststimmen laut Landeswahlleiter in Bayern:

CSU : 34,2 Prozent

: 34,2 Prozent Grüne: 15,9 Prozent

Freie Wähler : 13,7 Prozent

: 13,7 Prozent SPD : 12,7 Prozent

: 12,7 Prozent AfD : 9,2 Prozent

: 9,2 Prozent FDP : 5,9 Prozent

: 5,9 Prozent BP : 2,4 Prozent

: 2,4 Prozent Linkspartei : 2,2 Prozent

Alle übrigen Parteien lagen unter 2 Prozent.

Das zweitbeste Ergebnis nach Bernhard Seidenath (CSU) erzielte Thomas Kreß von den Grünen.

Und hier ist das Ergebnis der vergangenen Bayern-Wahl bei den Gesamtstimmen:

CSU : 35,8 Prozent

: 35,8 Prozent Grüne: 17,1 Prozent

Freie Wähler : 13,4 Prozent

: 13,4 Prozent SPD : 10,6 Prozent

: 10,6 Prozent AfD : 9,1 Prozent

: 9,1 Prozent FDP : 5,4 Prozent

: 5,4 Prozent BP : 2,4 Prozent

: 2,4 Prozent Linkspartei : 2,2 Prozent

Alle übrigen Parteien lagen unter 2 Prozent.