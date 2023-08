Stimmkreis Erding: Wahlergebnisse der Landtagswahl 2023 in Bayern

Am 8. Oktober 2023 ist Bayern-Wahl - wie sieht die Landtagswahl im Stimmkreis Erding aus? Hier finden Sie nach der Auszählung die Ergebnisse.

Landtagswahl 2023: Am 8. Oktober ist Wahlsonntag im Freistaat. Mit ihrem Votum entscheiden die Stimmberechtigten darüber, wie der zukünftige Landtag sich zusammensetzen wird. Bayern verfügt über 91 Stimmkreise - dazu gehört auch Erding mit der Nummer 116.

Welche Wahlergebnisse sind bei der Abstimmung herausgekommen? Welche Teile des Freistaats gehören zum Stimmkreis Erding? Wie lautete die Entscheidung der Wählerinnen und Wähler bei der Landtagswahl 2018? Hier erfahren Sie alles, was Sie dazu wissen möchten. Im Anschluss an die Auszählung liefern wir Ihnen hier so schnell wie möglich das Wahlergebnis.

Wahlergebnisse für Erding: Ergebnisse der Bayern-Wahl 2023

Die Wahllokale sind bei der Bayern-Wahl 2023 von 8 bis 18 Uhr zur Stimmabgabe geöffnet. Sofort danach starten die Helferinnen und Helfer ihre Auszählung. Sobald das Wahlergebnis für den Stimmkreis Erding feststeht, finden Sie es hier im Datencenter.

Es gibt eine Erst- und eine Zweitstimme bei der Landtagswahl. Die Erststimme dient der Entscheidung über die Direktkandidatin oder den Direktkandidaten. Die Nummer 1 zieht für die jeweilige Region in den bayerischen Landtag ein.

Neben den Direktkandidaten bewerben sich weitere Anwärter um die Stimmen. Die Parteien stellen zu diesem Zweck bei der bayerischen Landtagswahl Listen mit zusätzlichen Namen auf, für die man seine Zweitstimme abgeben kann. Die Zahl der Sitze einer Partei ergibt sich aus der Gesamt-Stimmenzahl - Erst- und Zweitstimmen werden einfach addiert. Am Wahlabend wird auch das ewige Rätsel nach den Prognosen geklärt: Welches Wahlforschungs-Institut hat bei der Vorhersage richtig oder daneben gelegen? Es gibt eine ganze Reihe von Umfragen zur Bayern-Wahl 2023.

Erding: Welche Gebiete gehören zum Stimmkreis 116 bei der Landtagswahl 2023 in Bayern?

Der Stimmkreis Erding ist laut Bayerischem Landesamt für Statistik gebietsgleich mit dem Landkreis Erding im Regierungsbezirk Oberbayern.

Am 8. Oktober können die Wahlberechtigten ihre Stimmzettel für den Stimmkreis 116 abgeben. Schon davor hatte man auch die Möglichkeit, die Stimme bei der Bayern-Wahl 2023 per Briefwahl in den Kasten zu werfen.

Ergebnisse bei der Bayern-Wahl 2018 im Stimmkreis Erding

Wie lautete das Wahlergebnis im Stimmkreis Erding bei der vorigen Landtagswahl? Von den Direktkandidatinnen und Direktkandidaten hat 2018 Ulrike Scharf von der CSU den Sprung ins Landesparlament geschafft. Die Wahlbeteiligung betrug seinerzeit 77,6 Prozent.

Das waren die Ergebnisse bei den Erststimmen laut Landeswahlleiter in Bayern:

CSU : 37,9 Prozent

: 37,9 Prozent Grüne: 15,5 Prozent

Freie Wähler : 13,8 Prozent

: 13,8 Prozent AfD : 11,4 Prozent

: 11,4 Prozent SPD : 6,8 Prozent

: 6,8 Prozent FDP : 4,3 Prozent

: 4,3 Prozent BP : 3,5 Prozent

: 3,5 Prozent Linkspartei : 2,3 Prozent

Alle übrigen Parteien lagen unter 2 Prozent.

Das zweitbeste Ergebnis nach Ulrike Scharf (CSU) erzielte Ursula Frank-Mayer (Grüne).

Hier ist das Ergebnis der vergangenen Bayern-Wahl bei den Gesamtstimmen:

CSU : 37,6 Prozent

: 37,6 Prozent Grüne: 16,1 Prozent

Freie Wähler : 14,2 Prozent

: 14,2 Prozent AfD : 10,9 Prozent

: 10,9 Prozent SPD : 6,7 Prozent

: 6,7 Prozent FDP : 4,3 Prozent

: 4,3 Prozent BP : 3,2 Prozent

: 3,2 Prozent Linkspartei : 2,4 Prozent

Alle übrigen Parteien lagen unter 2 Prozent.