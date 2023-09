Stimmkreis Forchheim: Wahlergebnisse der Landtagswahl 2023 in Bayern

Im Oktober findet die Landtagswahl in Bayern statt. Hier erfahren Sie alles rund um die Bayern-Wahl 2023 sowie die Ergebnisse im Stimmkreis Forchheim.

In Bayern ist Wahljahr: Im Oktober wird der neue Landtag gewählt. Die Wahlberechtigten in Bayern sind entsprechend dazu aufgerufen, am Termin der Bayern-Wahl 2023 am 8. Oktober ihre Stimme abzugeben. Dafür werden auch im Stimmkreis Forchheim zahlreiche Wahllokale eingerichtet. Alternativ zu diesen ist aber selbstverständlich auch wieder Briefwahl bei der Landtagswahl 2023 möglich.

Wie wurde in der Vergangenheit in Forchheim abgestimmt? Was sind diesmal die Ergebnisse bei der Bayern-Wahl 2023? Die Antworten darauf finden Sie hier.

Wahlergebnisse für den Stimmkreis Forchheim: Ergebnisse der Bayern-Wahl 2023

Über die Wahlergebnisse wurde im Vorfeld der Wahl wieder viel spekuliert. Zahlreiche Umfragen zur Bayern-Wahl wurden erstellt, um den Ausgang der Abstimmung möglichst genau vorherzusagen. Doch wie genau diese waren, zeigt sich wie immer erst am Wahlabend. Sobald an diesem die Ergebnisse bekannt sind, erfahren Sie sie hier in unserem Datencenter.

Gewählt wird mit einer Erststimme und einer Zweitstimme bei der Landtagswahl 2023. Die Erststimme ist dabei dafür entscheidend, welcher Direktkandidat den Stimmkreis in den nächsten Jahren im Landtag vertreten darf. Für die meisten Abgeordneten der bei der Landtagswahl in Bayern antretende Parteien ist allerdings das Gesamtstimmen-Ergebnis spannender. Dieses entscheidet am Ende darüber, wie viele Sitze den jeweiligen Parteien im Parlament zustehen.

Forchheim: Orte im Stimmkreis 405 bei der Landtagswahl 2023 in Bayern

Das Bayerische Landesamt für Statistik stellt die Informationen über die Zugehörigkeit aller bayerischen Städte und Gemeinden in den 91 Stimmkreisen bei der Bayern-Wahl 2023 zur Verfügung. Für die Bewohner des Landkreises Forchheim gestaltet sich die Zuordnung zu ihrem Stimmkreis allerdings denkbar einfach: Denn die Grenzen des Stimmkreises 405 Forchheim sind mit denen des gleichnamigen Landkreises identisch.

Das sind die Orte, die bei der Bayern-Wahl 2023 dem Stimmkreis 405 Forchheim zugeordnet wurden:

Lesen Sie dazu auch

Verwaltungsgemeinschaften:

Verwaltungsgemeinschaft Dormitz ( Dormitz , Hetzles , Kleinsendelbach )

( , , ) Verwaltungsgemeinschaft Ebermannstadt ( Ebermannstadt , Unterleinleiter )

( , ) Verwaltungsgemeinschaft Effeltrich ( Effeltrich , Poxdorf )

( , ) Verwaltungsgemeinschaft Gosberg ( Kunreuth , Pinzberg , Wiesenthau )

Gosberg ( , , ) Verwaltungsgemeinschaft Gräfenberg ( Gräfenberg , Hiltpoltstein , Weißenohe )

( , , ) Verwaltungsgemeinschaft Kirchehrenbach ( Kirchehrenbach , Leutenbach , Weilersbach )

Weitere Orte im Stimmkreis Forchheim:

Eggolsheim

Egloffstein

Forchheim

Gößweinstein

Hallerndorf

Hausen

Heroldsbach

Igensdorf

Langsendelbach

Neunkirchen am Brand

am Brand Obertrubach

Pretzfeld

Wiesenttal

Ergebnisse bei der Bayern-Wahl 2018 im Stimmkreis Forchheim

Wie bereits in den Jahren zuvor, gewann auch bei der Bayern-Wahl 2018 der Kandidat der CSU, Michael Hofmann, das Direktmandat im Stimmkreis Forchheim. Ihm auf den Fersen war Thorsten Glauber von den Freien Wählern.

Das waren die Ergebnisse der Erststimme bei der letzten Bayern-Wahl 2018 in Forchheim:

CSU : 34,4 Prozent

: 34,4 Prozent Freie Wähler : 25,2 Prozent

: 25,2 Prozent Grüne: 14,2 Prozent

AfD : 10,1 Prozent

: 10,1 Prozent SPD : 6,6 Prozent

: 6,6 Prozent FDP : 4,8 Prozent

: 4,8 Prozent Die LINKE: 2,7 Prozent

Sonstige: 2,0 Prozent

Das war das Gesamtstimmen-Ergebnis in Forchheim bei der Bayern-Wahl 2018 aus: