Stimmkreis Freising: Wahlergebnisse der Landtagswahl 2023 in Bayern

Bayern-Wahl am 8. Oktober - wie fällt die Landtagswahl im Stimmkreis Freising aus? Hier finden Sie nach der Auszählung die Ergebnisse der Landtagswahl 2023.

Am 8. Oktober ist Landtagswahl 2023 im Freistaat. Mit ihrer Stimme entscheiden die Wahlberechtigten an diesem Sonntag darüber, wer in den neuen Landtag einzieht. Bayern teilt sich in 91 Stimmkreise auf, unter ihnen - mit der Nummer 117 - Freising.

Welche Ergebnisse hat die Wahl gebracht? Welches Gebiet umfasst der Stimmkreis Freising? Wie haben die Wählerinnen und Wähler bei der letzten Landtagswahl votiert? Hier kommen alle Infos für Sie. Kurz nach der Auszählung finden Sie an dieser Stelle das Wahlergebnis.

Wahlergebnisse für Freising: Ergebnisse der Bayern-Wahl 2023

Von 8 bis 18 Uhr sind bei der Bayern-Wahl 2023 die Wahllokale geöffnet. Sofort nach der Schließung starten die Helferinnen und Helfer mit der Auszählung. Sobald das Wahlergebnis für den Stimmkreis Freising bekannt ist, erscheint es hier in unserem Datencenter.

Es gibt eine Erst- und eine Zweitstimme bei der Bayern-Wahl. Mithilfe der Erststimme entscheidet man über die Direktkandidatin oder den Direktkandidaten. Der Sieger oder die Siegerin vertritt die jeweilige Region im Münchner Landesparlament.

Außer den Direktkandidaten steigen weitere Anwärter in den Wettbewerb um die Stimmen ein. Zu diesem Zweck geben die Parteien bei der bayerischen Landtagswahl Listen mit zusätzlichen Namen heraus. Anhand dieser Aufstellung kann man seine Zweitstimme abgeben. Wie viele Sitze eine Partei im Landtag bekommt, richtet sich nach den addierten Erst- und Zweitstimmen - der Gesamtstimmen-Zahl. Am Abend des 8. Oktober kommt endlich auch ans Tageslicht, wie die Institute mit ihren Vorhersagen gepunktet haben. Es sind eine ganze Reihe von Umfragen zur Bayern-Wahl 2023 auf dem Markt.

Freising: Welche Gebiete gehören zum Stimmkreis 117 bei der Landtagswahl 2023 in Bayern?

Der Stimmkreis Freising ist laut Bayerischem Landesamt für Statistik identisch mit dem Landkreis Freising im Regierungsbezirk Oberbayern.

Am Wahlsonntag können die Wahlberechtigten ihre Stimmzettel für den Stimmkreis 117 abgeben. Schon vor dem 8. Oktober konnte man seine Stimme bei der Bayern-Wahl 2023 auch per Briefwahl abgeben.

Ergebnisse bei der Bayern-Wahl 2018 im Stimmkreis Freising

Wie lautete das Wahlergebnis im Stimmkreis Freising bei der Landtagswahl von 2018? Von den Direktkandidatinnen und Direktkandidaten hat Dr. Florian Herrmann ( CSU) den Sprung ins Landesparlament geschafft. Die Wahlbeteiligung betrug seinerzeit 76,2 Prozent.

Das waren die Ergebnisse bei den Erststimmen laut Landeswahlleiter in Bayern:

CSU : 27,4 Prozent

: 27,4 Prozent Grüne: 24,0 Prozent

Freie Wähler : 21,0 Prozent

: 21,0 Prozent AfD : 9,6 Prozent

: 9,6 Prozent SPD : 5,2 Prozent

: 5,2 Prozent FDP : 4,6 Prozent

: 4,6 Prozent Linkspartei : 3,1 Prozent

Alle übrigen Parteien lagen unter 2 Prozent.

Das zweitbeste Ergebnis nach Dr. Florian Herrmann (CSU) erzielte Johannes Becher (Grüne).

Hier ist das Ergebnis der vergangenen Bayern-Wahl bei den Gesamtstimmen:

CSU : 28,4 Prozent

: 28,4 Prozent Grüne: 23,5 Prozent

Freie Wähler : 19,3 Prozent

: 19,3 Prozent AfD : 9,5 Prozent

: 9,5 Prozent SPD : 6,0 Prozent

: 6,0 Prozent FDP : 4,7 Prozent

: 4,7 Prozent Linkspartei : 3,1 Prozent

Alle übrigen Parteien lagen unter 2 Prozent.