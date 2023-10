Stimmkreis Günzburg: Wahlergebnisse der Landtagswahl 2023 in Bayern

Die Wahlergebnisse der Landtagswahl 2023 im Stimmkreis Günzburg finden Sie hier. Wie fallen die Ergebnisse der Bayernwahl in diesem Jahr aus?

Bei der Landtagswahl 2023 in Bayern wird die Sitzverteilung im bayerischen Landtag neu gewählt. Die Bayernwahl ist dieses Jahr im Oktober und findet in der Regel alle fünf Jahre statt. 9,4 Millionen Bayern und Bayerinnen sind dieses Mal stimmberechtigt. Einer der Stimmkreise des Freistaats ist Günzburg in Schwaben mit der Nummer 707.

Sobald die Wahlergebnisse im Kreis Günzburg feststehen, finden Sie diese in unserem Datencenter. Weiterhin erhalten Sie genauere Informationen darüber, welche Gemeinden zum Bezirk 707 gehören. Hier gibt es neben Infos zur Landtagswahl 2023 das Ergebnis für den Stimmkreis Günzburg. Passen die Wahlergebnisse zum Stimmungsbild aus den Umfragen zur Wahl?

Wahlergebnisse für Günzburg: Ergebnisse der Bayern-Wahl 2023

Termin der Bayernwahl ist der 8. Oktober 2023, wenn alle Stimmberechtigten die Möglichkeit haben, ihr Wahlrecht in wahrzunehmen. Bis 18 Uhr waren die Wahllokale geöffnet, das heißt man konnte entweder am Wahl-Sonntag vor Ort wählen, oder bereits im Voraus per Briefwahl seine Stimme abgeben. Nach der Auszählung der Stimmen, finden Sie das Ergebnis der Landtagswahl 2023 im Stimmkreis Günzburg hier im Datencenter:

Jeder Wähler und jede Wählerin haben bei der Landtagswahl eine Erst- und Zweitstimme: Mit der Erststimme wird der Direktkandidat im Stimmkreis gewählt, mit der Zweistimme werden Kandidaten und ihre Parteien oder Wählergruppen aus der Wahlkreisliste gewählt.

Die Gesamtstimme bestimmt schließlich die Sitzverteilung im Landesparlament. Eine Partei erhält dort einen Anteil an Sitzen, wenn sie mindestens fünf Prozent der Gesamtstimmen erreicht hat.

Günzburg: Stadtteile und Orte im Stimmkreis 707 bei der Landtagswahl 2023 in Bayern

Zum Stimmkreis Günzburg gehören alle Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften aus dem gleichnamigen Landkreis, inklusive der Großen Kreisstadt Günzburg.

Gemeinden aus dem Landkreis Günzburg:

Verwaltungsgemeinschaften aus dem Landkreis Günzburg:

Ergebnisse bei der Bayern-Wahl 2018 im Stimmkreis Günzburg

Zum Vergleich mit dem Ergebnis der Landtagswahl 2023 in Bayern finden Sie hier das Wahlergebnis von 2018 im Stimmkreis 707. In Günzburg lag die Wahlbeteiligung bei etwa 68 Prozent und Direktkandidat wurde Alfred Sauter von der CSU.

Das sind die Erststimmen-Anteile im Stimmkreis 707 von 2018:

CSU : 41,0 Prozent

41,0 Prozent AfD : 14,6 Prozent

14,6 Prozent Grüne: 13,8 Prozent

13,8 Prozent Freie Wähler : 12,8 Prozent

12,8 Prozent SPD : 6,3 Prozent

6,3 Prozent FDP : 5,1 Prozent

5,1 Prozent Die Linke : 2,2 Prozent

2,2 Prozent Sonstige: 4,1 Prozent

Die Gesamtstimmen der Landtagswahl 2018 in Günzburg:

CSU : 42,7 Prozent

42,7 Prozent AfD : 14,2 Prozent

14,2 Prozent Grüne: 13,6 Prozent

13,6 Prozent Freie Wähler : 12,4 Prozent

12,4 Prozent SPD : 6,2 Prozent

6,2 Prozent FDP : 4,3 Prozent

4,3 Prozent Die Linke : 2,2 Prozent

2,2 Prozent Sonstige: 4,2 Prozent

Im Stimmkreis Günzburg erreichte die CSU bei der letzten Bayernwahl 42,7 Prozent der Gesamtstimmen und lag somit ganz vorn. Die SPD schaffte es mit 6,2 Prozent gerade so über die 5-Prozent-Hürde.