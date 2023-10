Stimmkreis Hof: Wahlergebnisse der Landtagswahl 2023 in Bayern

Auch im Stimmkreis Hof wird im Oktober bei der Bayern-Wahl gewählt. Wie fallen die Ergebnisse bei der Landtagswahl 2023 in Hof aus? Die Wahlergebnisse und alle Infos gibt es hier.

Im Vorfeld zur Abstimmung gibt es auch dieses Jahr wieder zahlreiche Umfragen zur Bayern-Wahl. Diese sind für die bei der Landtagswahl in Bayern antretenden Parteien von großer Bedeutung, denn vom Ausgang der Wahl hängt auch die Zahl der ihnen zustehenden Sitze im bayerischen Landtag ab. Am Termin der Bayern-Wahl 2023 am 8. Oktober entscheidet sich dann, wie sich die politische Zukunft im Freistaat gestaltet.

Was sind die Wahlergebnisse bei der Bayern-Wahl 2023? Wie wurde im Stimmkreis Hof abgestimmt? Alles rund um die Landtagswahl in Bayern erfahren Sie hier.

Wahlergebnisse für den Stimmkreis Hof: Ergebnisse der Landtagswahl 2023

Alle Wahlberechtigten in Bayern sind dazu aufgerufen, ihre Stimmen abzugeben. Denn es wird mit einer Erststimme und einer Zweitstimme bei der Landtagswahl 2023 abgestimmt. Wer seine Stimme nicht im Wahllokal abgeben möchte, kann dabei auch von der Möglichkeit der Briefwahl Gebrauch machen. Wie das Ergebnis der Stimmenauszählung letztendlich ausgefallen ist, erfahren Sie am Wahlabend hier in unserem Datencenter.

Hof: Orte im Stimmkreis 406 bei der Landtagswahl 2023 in Bayern

Für die Organisation der Landtagswahl 2023 wird der Freistaat Bayern in 91 Stimmkreise eingeteilt. Diese Einteilung hält sich nicht immer an die übliche Gruppierung der Gemeinden in die Landkreise des Freistaats. Wie genau die Karte der Stimmkreise bei der Bayern-Wahl 2023, darüber informiert das Bayerische Landesamt für Statistik.

In manchen Fällen unterscheiden sich die Stimm- allerdings kaum von den Landkreisen. So auch beim Stimmkreis 406 Hof.

Das sind die Orte, die bei der Landtagswahl 2023 zum Stimmkreis 406 Hof gehören:

Kreisfreie Städte:

Hof

Verwaltungsgemeinschaften:

Verwaltungsgemeinschaft Feilitzsch ( Feilitzsch , Gattendorf , Töpen , Trogen)

( , , , Trogen) Verwaltungsgemeinschaft Lichtenberg ( Issigau , Lichtenberg )

( , ) Verwaltungsgemeinschaft Schauenstein ( Leupoldsgrün , Schauenstein )

( , ) Verwaltungsgemeinschaft Sparneck ( Sparneck , Weißdorf )

Weitere Orte im Stimmkreis Hof:

Bad Steben

Berg

Döhlau

Geroldsgrün

Helmbrechts

Köditz

Konradsreuth

Münchberg

Naila

Oberkotzau

Regnitzlosau

Rehau

Schwarzenbach am Wald

am Wald Schwarzenbach an der Saale

an der Saale Selbitz

Stammbach

Zell im Fichtelgebirge

Ergebnisse bei der Bayern-Wahl 2018 im Stimmkreis Hof

Bei der vergangenen Bayern-Wahl im Jahr 2018 gewann Alexander König von der CSU das Direktmandat des Stimmkreises Hof. Er führte mit 36,2 Prozent der Stimmen klar vor dem Kandidaten mit den zweitmeisten Stimmen, Klaus Adelt von der SPD.

Das waren die Ergebnisse der Erststimme bei der letzten Landtagswahl 2018 in Hof:

CSU : 36,2 Prozent

: 36,2 Prozent SPD : 25,6 Prozent

: 25,6 Prozent AfD : 12,4 Prozent

: 12,4 Prozent Grüne: 8,3 Prozent

Freie Wähler : 7,4 Prozent

: 7,4 Prozent FDP : 3,9 Prozent

: 3,9 Prozent Die LINKE: 2,9 Prozent

Sonstige: 3,4 Prozent

Das war das Gesamtstimmen-Ergebnis in Hof bei der Bayern-Wahl 2018 aus: