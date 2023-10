Stimmkreis Ingolstadt: Wahlergebnisse der Landtagswahl 2023 in Bayern

Am 8. Oktober ist Bayern-Wahl - wie fällt die Landtagswahl 2023 im Stimmkreis Ingolstadt aus? Die Ergebnisse finden Sie nach der Stimmenauszählung hier.

Am 8. Oktober ist für den Freistaat ein wichtiger Tag: Bei der Landtagswahl 2023 in Bayern entscheiden die Stimmberechtigten darüber, wer sie im neuen Münchner Landesparlament vertreten soll. Bayern ist in 91 Stimmkreise aufgeteilt - einer davon ist Ingolstadt mit der Nummer 119.

Mit welchem Ergebnis ist die Wahl ausgegangen? Wie ist der Stimmkreis Ingolstadt geografisch definiert? Für wen haben sich die Wählerinnen und Wähler bei Landtagswahl von 2018 entschieden? Hier kommen alle wesentlichen Infos. Nach der Auszählung finden Sie an dieser Stelle auch das Wahlergebnis.

Wahlergebnisse für Ingolstadt: Ergebnisse der Bayern-Wahl 2023

Am Sonntag der Bayern-Wahl 2023 sind die Wahllokale von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Nach der Schließung starten die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer ihre Auszählung. Sobald das Wahlergebnis für den Stimmkreis Ingolstadt feststeht, erscheint es hier in unserem Datencenter.

Es gibt bei der Bayern-Wahl eine Erst- und eine Zweitstimme. Mit der Erststimme bestimmt man die Direktkandidatin oder den Direktkandidaten des Stimmkreises. Die Nummer 1 zieht dann für die jeweilige Region in den Münchner Landtag ein.

Außer den Direktkandidaten stehen noch weitere Anwärterinnen und Anwärter auf einen Landtagssitz zur Wahl. Zu diesem Zweck stellen die Parteien bei der bayerischen Landtagswahl Listen mit zusätzlichen Namen auf. Mit deren Hilfe kann man seine Zweitstimme abgeben. Die Zahl der Sitze einer Partei ergibt sich durch die Addition von Erst- und Zweitstimmen - dadurch ermittelt man die entscheidende Gesamtstimmen-Zahl. Am 8. Oktober kommt auch ans Licht, wessen Kristallkugel bei der Prognose richtig oder falsch angezeigt hat. Umfragen zur Bayern-Wahl 2023 gibt es in Hülle und Fülle.

Ingolstadt: Welche Gebiete gehören zum Stimmkreis 119 bei der Landtagswahl 2023 in Bayern?

Der Stimmkreis Ingolstadt ist laut Bayerischem Landesamt für Statistik identisch mit der kreisfreien Stadt Ingolstadt.

Die Wahlberechtigten können hier am Wahlsonntag ihre Stimmzettel für den Stimmkreis 119 in die Urne werfen. Schon vorher besteht die Möglichkeit, die Stimme bei der Bayern-Wahl 2023 auch per Briefwahl abzugeben.

Ergebnisse bei der Bayern-Wahl 2018 im Stimmkreis Ingolstadt

Welches Wahlergebnis gab es im Stimmkreis Ingolstadt bei der vorigen Landtagswahl? Aus der Reihe der Direktkandidatinnen und Direktkandidaten lag Alfred Grob ( CSU) vorn. Die Wahlbeteiligung betrug seinerzeit 64,0 Prozent.

Hier sind die Ergebnisse von 2028 bei den Erststimmen (Quelle: Landeswahlleiter in Bayern):

CSU : 36,0 Prozent

: 36,0 Prozent Grüne: 15,8 Prozent

AfD : 12,9 Prozent

: 12,9 Prozent SPD : 9,1 Prozent

: 9,1 Prozent FDP : 7,4 Prozent

: 7,4 Prozent Freie Wähler : 7,4 Prozent

: 7,4 Prozent Linkspartei : 5,9 Prozent

Alle übrigen Parteien lagen unter 2 Prozent.

Das zweitbeste Ergebnis nach Alfred Grob (CSU) erzielte Stephanie Kürten (Grüne).

Das Ergebnis der vergangenen Bayern-Wahl bei den Gesamtstimmen:

CSU : 36,2 Prozent

: 36,2 Prozent Grüne: 16,6 Prozent

AfD : 12,9 Prozent

: 12,9 Prozent SPD : 9,1 Prozent

: 9,1 Prozent Freie Wähler : 7,4 Prozent

: 7,4 Prozent FDP : 6,9 Prozent

: 6,9 Prozent Linkspartei : 5,0 Prozent

Alle übrigen Parteien lagen unter 2 Prozent.