Stimmkreis Kronach, Lichtenfels: Wahlergebnisse der Landtagswahl 2023 in Bayern

Im Oktober findet die Landtagswahl 2023 in Bayern statt. Hier erfahren Sie alles rund um die Bayern-Wahl und die Ergebnisse im Stimmkreis Kronach, Lichtenfels.

Der Termin der Bayern-Wahl 2023 ist der 8. Oktober. Am Abend dieses Tages finden die bei der Landtagswahl in Bayern antretenden Parteien heraus, wie viele Sitze ihnen im neuen Landtag zustehen. Gewählt wird entweder in den Wahlkabinen oder per Briefwahl bei der Landtagswahl. Auch im Stimmkreis Kronach, Lichtenfels sind die Bürgerinnen und Bürger dazu aufgerufen, ihre Stimme abzugeben.

Wie läuft die Wahl im Stimmkreis Kronach, Lichtenfels ab? Alles rund um die Abstimmung und die Wahlergebnisse der Bayern-Wahl erfahren Sie hier.

Wahlergebnisse für den Stimmkreis Kronach, Lichtenfels: Ergebnisse der Bayern-Wahl 2023

Bei der Bayern-Wahl 2023 wird ähnlich wie bei der Bundestagswahl abgestimmt. Das bedeutet, dass alle Wahlberechtigten in Bayern mit einer Erststimme und einer Zweitstimme bei der Landtagswahl 2023 abstimmen. Die Erststimme ist dabei für die Bürgerinnen und Bürger des Stimmkreises Kronach, Lichtenfels von besonderer Bedeutung. Denn mit dieser wird ermittelt, wer das Direktmandat erhält und den Stimmkreis in Zukunft im Landtag vertreten darf. Um bereits im Voraus zu ermitteln, wer das Direktmandat gewinnt, werden zahlreiche Umfragen zur Bayern-Wahl erstellt. Wie die Abstimmung im Stimmkreis Kronach, Lichtenfels tatsächlich abgelaufen ist und wie die Wahlergebnisse aussehen, erfahren Sie allerdings erst am Wahlabend. Die Wahlergebnisse sind hier in unserem Datencenter zu finden.

Kronach, Lichtenfels: Orte im Stimmkreis 407 bei der Landtagswahl 2023 in Bayern

Beim Bayerischen Landesamt für Statistik ist nachzulesen, welche Städte und Gemeinden zu welchem der 91 Stimmkreise bei der Landtagswahl 2023 in Bayern gehören. Beim Stimmkreis Kronach, Lichtenfels gibt der Name allerdings schon Preis, welche Orte dazu gehören. Der Stimmkreis umfasst alle Orte, die entweder im Landkreis Kronach oder im Landkreis Lichtenfels liegen.

Das sind die Orte im Stimmkreis Kronach, Lichtenfels:

Zum Stimmkreis Kronach, Lichtenfels gehörende Orte aus dem Landkreis Kronach:

Kronach

Küps

Ludwigsstadt

Marktrodach

Mitwitz

Nordhalben

Pressig

Reichenbach

Schneckenlohe

Steinbach am Wald

am Wald Steinwiesen

Stockheim

Tettau

Teuschnitz

Tschirn

Wallenfels

Weißenbrunn

Wilhelmsthal

Zum Stimmkreis Kronach, Lichtenfels gehörende Orte aus dem Landkreis Lichtenfels:

Altenkunstadt

Bad Staffelstein

Burgkunststadt

Ebensfeld

Hochstadt a.Main

Lichtenfels

Marktgraitz

Marktzeuln

Michelau i.OFr.

Redwitz a.d. Rodach

Weismain

Ergebnisse bei der Bayern-Wahl 2018 im Stimmkreis Kronach, Lichtenfels

Das Direktmandat im Stimmkreis Kronach, Lichtenfels gewann 2018 mit großem Abstand zu seinen Konkurrenten der Kandidat der CSU, Jürgen Baumgärtner. Er erreichte einen Vorsprung von fast 30 Prozent gegenüber dem Kandidaten mit den zweitmeisten Stimmen, Dr. Ralf Pohl von der SPD.

Das war das Ergebnis der Auszählung der Erststimme bei der Landtagswahl 2018 im Stimmkreis Kronach, Lichtenfels:

CSU : 43,1 Prozent

: 43,1 Prozent SPD : 13,6 Prozent

: 13,6 Prozent Freie Wähler : 11,6 Prozent

: 11,6 Prozent AfD : 11,2 Prozent

: 11,2 Prozent Grüne: 10,6 Prozent

FDP : 4,0 Prozent

: 4,0 Prozent Die LINKE: 2,4 Prozent

Sonstige: 3,5 Prozent

So sah das Gesamtstimmen-Ergebnis in Kronach, Lichtenfels bei der Landtagswahl 2018 aus: