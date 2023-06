Stimmkreis Deggendorf: Wahlergebnisse der Landtagswahl 2023 in Bayern

Am 8. Oktober findet die Landtagswahl in Bayern statt. An dieser Stelle finden Sie am Wahltag die Ergebnisse der Bayern-Wahl 2023 aus dem Stimmkreis Deggendorf.

Am 8. Oktober steht die Bayern-Wahl 2023 an. An diesem Tag entscheidet sich, welche Regierungskoalitionen im Freistaat für die nächsten Jahre möglich sind. Entscheidend dafür ist, wem die Wahlberechtigten in Bayern ihre Stimme geben.

Dies tun sie in den 91 dafür vorgesehenen Wahlbezirken. Einer dieser Wahlbezirke ist der Landkreis Deggendorf. Wie die Wahl 2023 ablaufen wird und wie die Ergebnisse im Kreis Deggendorf bei der letzten Wahl 2018 ausgefallen sind, erfahren Sie hier.

Wahlergebnisse für den Landkreis Deggendorf: Ergebnisse der Bayern-Wahl 2023

Am Wahltag sind alle Wahlberechtigten dazu aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Die Wahllokale in den einzelnen Bezirken haben dafür bis 18 Uhr geöffnet. Abgestimmt wird bei der Landtagswahl 2023 in Bayern mit einer Erststimme und einer Zweitstimme. Die Erststimme ist für die Wahl eines Direktkandidaten des Stimmkreises vorgesehen. Mit der Zweitstimme wird hingegen eine Person aus einer Liste der bei der Landtagswahl in Bayern antretenden Parteien gewählt. Sobald die Ergebnisse der Bayern-Wahl 2023 im Landkreis Deggendorf feststehen, finden Sie diese hier in einem Datencenter.

Mit den Ergebnissen der Erst- und Zweitstimme entscheidet sich auch, wie viele Sitze den Parteien neben ihren Direktkandidaten zustehen. Im Voraus gibt es dazu in der Regel basierend auf Umfragen zur Landtagswahl viele Spekulationen. Ob sich diese Bewahrheiten, zeigt sich allerdings erst am Wahlabend nach den ersten Hochrechnungen.

Deggendorf: Orte im Stimmkreis 201 bei der Landtagswahl 2023 in Bayern

Das Bayerische Landesamt für Statistik gibt an, welche Gemeinden zu den jeweiligen Stimmkreisen gehören. Im Stimmkreis Deggendorf ist diese Liste mit den Gemeinden des Landkreises Deggendorf identisch. Die Wahlberechtigten des Wahlbezirks haben einerseits am Termin der Bayern-Wahl 2023 am 8. Oktober die Möglichkeit, ihre Stimme im Wahllokal abzugeben. Andererseits können sie sich auch dafür entscheiden, bereits im Voraus das Angebot zur Briefwahl bei der Landtagswahl wahrzunehmen.

Diese Orte gehören zum Stimmkreis Deggendorf:

Deggendorf

Osterhofen

Plattling

Hengersberg

Metten

Schöllnach

Winzer

Aholming

Auerbach

Außernzell

Bernried

Buchhofen

Grafling

Grattersdorf

Hunding

Iggensbach

Künzing

Lalling

Moos

Niederalteich

Oberpöring

Offenberg

Otzing

Schaufling

Stephansposching

Wallerfing

Ergebnisse bei der Bayern-Wahl 2018 im Stimmkreis Deggendorf

Wie sehen die Ergebisse der vergangenen Bayern-Wahl aus? Im Jahr 2018 wählten die Bürger aus dem Landkreis Deggendorf den CSU-Abgeordneten Bernd Siebler per Direktmandat in den Landtag.

Das waren die Ergebnisse der Erststimme im Stimmkreis Deggendorf 2018:

CSU : 48,2 Prozent

: 48,2 Prozent SPD : 5,0 Prozent

: 5,0 Prozent Freie Wähler : 12,1 Prozent

: 12,1 Prozent Grüne: 8,6 Prozent

FDP : 2,7 Prozent

: 2,7 Prozent Die LINKE: 1,8 Prozent

AfD : 16,0 Prozent

: 16,0 Prozent Sonstige: 5,6 Prozent

Den zweiten Platz beim Kampf um das Direktmandat sicherte sich die Kandidatin der AfD, Katrin Ebner-Steiner mit 16 Prozent der Stimmen.

Entscheidend für die Anzahl der Sitze im Landtag ist für die Parteien allerdings das Gesamtstimmen-Ergebnis. Für dieses werden die Stimmen der Erst- und Zweitstimmen zusammengerechnet.

Das war das Gesamtstimmen-Ergebnis im Stimmkreis Deggendorf 2018: