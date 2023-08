Stimmkreis Landsberg am Lech, Fürstenfeldbruck-West: Wahlergebnisse der Landtagswahl 2023 in Bayern

Am 8. Oktober 2023 ist Landtagswahl - wie fällt die Bayern-Wahl im Stimmkreis Landsberg am Lech, Fürstenfeldbruck-West aus? Sobald die Auszählung der Stimmen beendet ist, finden Sie hier die Ergebnisse.

Landtagswahl 2023: Am 8. Oktober entscheiden die Stimmberechtigten in Bayern darüber, wer sie im künftigen Landtag vertreten soll. Der Freistaat besteht aus 91 Stimmkreisen, darunter der Wahlbezirk mit dem sperrigen Namen "Landsberg am Lech, Fürstenfeldbruck-West" (120).

Welches Resultat hat die Wahl ergeben? Welche Gebiete gehören zum Stimmkreis Landsberg am Lech, Fürstenfeldbruck-West? Für welche Parteien und Kandidatinnen haben sich die Wählerinnen und Wähler bei der vorherigen Landtagswahl entschieden? Wir haben alle wesentlichen Fakten für Sie recherchiert. Im Anschluss an die Auszählung liefern wir Ihnen an dieser Stelle auch das Wahlergebnis.

Wahlergebnisse für Landsberg am Lech, Fürstenfeldbruck-West: Ergebnisse der Bayern-Wahl 2023

Von 8 bis 18 Uhr haben die Wahllokale am Sonntag der Bayern-Wahl 2023 ihre Türen geöffnet. Unmittelbar danach beginnen die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer mit ihrer Auszählung. Wenn das Wahlergebnis für den Stimmkreis Landsberg am Lech, Fürstenfeldbruck-West bestimmt worden ist, finden Sie es hier in unserem Datencenter.

Es gibt bei der Bayern-Wahl eine Erst- und eine Zweitstimme. Mit der Erststimme entscheidet man über die Wahl der Direktkandidatin oder des Direktkandidaten des Stimmkreises. Die Siegerin oder der Sieger vertritt dann die jeweilige Region im Landtag.

Neben diesen Direktkandidaten und -kandidatinnen bewerben sich weitere Anwärter auf einen Sitz im Landtag. Dazu stellen die Parteien bei der bayerischen Landtagswahl Listen mit zusätzlichen Namen auf - über diese Bewerber entscheidet man mit seiner Zweitstimme. Die Anzahl der Mandate einer Partei richtet sich nach der Gesamt-Stimmenzahl - Erst- und Zweitstimmen werden schlicht addiert. Am Wahlsonntag stellt sich auch heraus, wer mit seiner professionellen Prognose richtig oder falsch lag - die Umfragen zur Bayern-Wahl 2023 dürften am Tag danach für genügend zusätzlichen Gesprächsstoff sorgen.

Landsberg am Lech, Fürstenfeldbruck-West: Welche Gebiete gehören zum Stimmkreis 120 bei der Landtagswahl 2023 in Bayern?

Zum Stimmkreis Landsberg am Lech, Fürstenfeldbruck-West gehören laut Bayerischem Landesamt für Statistik die folgenden Gebiete, Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften:

Landkreis Landsberg am Lech

Vom Landkreis Fürstenfeldbruck die Gemeinden

Fürstenfeldbruck

Moorenweis

Türkenfeld

Verwaltungsgemeinschaft Grafrath (= Grafrath , Kottgeisering , Schöngeising )

(= , , ) Alle übrigen Gemeinden gehören zum Stimmkreis 118.

Die Wahlberechtigten können am Wahlsonntag in diesen Orten ihre Stimmzettel für den Stimmkreis 120 abgeben. Schon vorher hat man die Möglichkeit, die Stimme bei der Bayern-Wahl 2023 auch per Briefwahl in den Kasten zu werfen.

Ergebnisse bei der Bayern-Wahl 2018 im Stimmkreis Landsberg am Lech, Fürstenfeldbruck-West

Welches Wahlergebnis gab es im Stimmkreis Landsberg am Lech, Fürstenfeldbruck-West bei der vorigen Landtagswahl? Aus der Reihe der Direktkandidatinnen und Direktkandidaten lag Alex Dorow ( CSU) an der Spitze. Die Wahlbeteiligung betrug seinerzeit 77,0 Prozent.

Hier sind die Ergebnisse von 2028 bei den Erststimmen (Quelle: Landeswahlleiter in Bayern):

CSU : 35,5 Prozent

: 35,5 Prozent Grüne: 24,4 Prozent

Freie Wähler : 9,6 Prozent

: 9,6 Prozent AfD : 8,4 Prozent

: 8,4 Prozent SPD : 7,7 Prozent

: 7,7 Prozent FDP : 5,7 Prozent

: 5,7 Prozent Linkspartei : 3,0 Prozent

: 3,0 Prozent BP : 2,8 Prozent

Alle übrigen Parteien lagen unter 2 Prozent.

Das zweitbeste Ergebnis nach Alex Dorow (CSU) erzielte Gabriele Triebe (Grüne).

Das Ergebnis der vergangenen Bayern-Wahl bei den Gesamtstimmen:

CSU : 35,6 Prozent

: 35,6 Prozent Grüne: 24,6 Prozent

Freie Wähler : 9,6 Prozent

: 9,6 Prozent AfD : 8,3 Prozent

: 8,3 Prozent SPD : 7,3 Prozent

: 7,3 Prozent FDP : 5,4 Prozent

: 5,4 Prozent Linkspartei : 2,8 Prozent

: 2,8 Prozent BP : 2,6 Prozent

Alle übrigen Parteien lagen unter 2 Prozent.