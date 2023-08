Stimmkreis Mühldorf am Inn: Wahlergebnisse der Landtagswahl 2023 in Bayern

Am 8. Oktober ist in Bayern Landtagswahl 2023 - wie lauten die Ergebnisse der Bayern-Wahl im Stimmkreis Mühldorf am Inn? Nach der Auszählung gibt es alle Infos hier.

8. Oktober 2023: Wahl in Bayern. Die Stimmberechtigten legen bei der Landtagswahl 2023 fest, welche Abgeordneten sie künftig im Landtag vertreten werden. Der Freistaat besteht aus 91 Stimmkreisen, einer von ihnen - mit der Ordnungszahl 122 - ist Mühldorf am Inn.

Welches Ergebnis ist bei der Wahl zu verzeichnen? Welche Orte gehören zum Stimmkreis Mühldorf am Inn? Für wen haben die Wählerinnen und Wähler sich bei der vorigen Landtagswahl entschieden? Wir haben alle wesentlichen Fakten und Daten für Sie recherchiert. Nach der Auszählung am 8. Oktober 2023 finden Sie an dieser Stelle auch das Wahlergebnis.

Wahlergebnisse für Mühldorf am Inn: Ergebnisse der Bayern-Wahl 2023

Am Sonntag der Bayern-Wahl 2023 sind die Wahllokale zwischen 8 und 18 Uhr geöffnet. Sobald die Pforten verschlossen sind, beginnen die vielen ehrenamtlichen Wahlhelferinnen und Wahlhelfer mit der Auszählung. Wenn das Wahlergebnis für den Stimmkreis Mühldorf am Inn vorliegt, können Sie es hier im Datencenter abrufen.

Die Bürgerinnen und Bürger haben bei der Wahl eine Erst- und eine Zweitstimme. Die Erststimme entscheidet über die Wahl der Direktkandidatin oder des Direktkandidaten im jeweiligen Stimmkreis. Wer vorn liegt, vertritt dann ihre oder seine Region im Landtag.

Es gibt aber nicht nur Direktkandidaten und -kandidatinnen. Die an der Landtagswahl beteiligten Parteien stellen Listen mit weiteren Namen auf, anhand derer man mit seiner Zweitstimme über zusätzliche Bewerberinnen und Bewerber entscheiden kann. Die Anzahl der Mandate einer Partei ergibt sich aus der Gesamt-Stimmenzahl, zu deren Ermittlung die Erst- und Zweitstimmen ganz simpel addiert werden. Am selben Abend wird dann auch der Schleier über einem anderen Rätsel gelüftet: Welcher der professionellen Kaffeesatz-Leser lag mit seiner Wahl-Prognose vorn, welcher womöglich meilenweit daneben? Soll ja schon vorgekommen sein. Haben Sie selbst auch einen Tipp abgegeben? Umfragen zur Bayern-Wahl 2023 finden Sie in Hülle und Fülle.

Mühldorf am Inn: Welche Gebiete gehören zum Stimmkreis 122 bei der Landtagswahl 2023 in Bayern?

Der Stimmkreis Mühldorf am Inn ist laut Bayerischem Landesamt für Statistik identisch mit dem gleichnamigen oberbayerischen Landkreis.

Lesen Sie dazu auch

Die Wahlberechtigten können am Wahlsonntag in diesem Landkreis ihre Stimme für den Stimmkreis 122 abgeben. Schon vorher hat man die Möglichkeit, sein Votum bei der Bayern-Wahl 2023 auch per Briefwahl auf den Weg zu bringen.

Ergebnisse bei der Bayern-Wahl 2018 im Stimmkreis Mühldorf am Inn

Welches Wahlergebnis gab es im Stimmkreis Mühldorf am Inn bei der Landtagswahl vor fünf Jahren? Von den Direktkandidatinnen und Direktkandidaten hatte Dr. Marcel Huber ( CSU) die Nase vorn.

Hier sind die Ergebnisse von 2018 bei den Erststimmen (Quelle: Landeswahlleiter in Bayern):

CSU : 48,2 Prozent

: 48,2 Prozent AfD : 12,4 Prozent

: 12,4 Prozent Grüne: 11,2 Prozent

Freie Wähler : 10,1 Prozent

: 10,1 Prozent SPD : 6,2 Prozent

: 6,2 Prozent BP : 3,4 Prozent

: 3,4 Prozent FDP : 3,1 Prozent

: 3,1 Prozent ÖDP : 2,5 Prozent

: 2,5 Prozent Linkspartei : 2,1 Prozent

Das zweitbeste Ergebnis hinter Dr. Marcel Huber (CSU) erzielte Oliver Multusch (AfD).

Alle übrigen Parteien lagen unter 2 Prozent. Die Wahlbeteiligung betrug damals 71,4 Prozent.

Das Ergebnis der vergangenen Bayern-Wahl bei den Gesamtstimmen:

CSU : 45,9 Prozent

: 45,9 Prozent AfD : 12,3 Prozent

: 12,3 Prozent Grüne: 11,3 Prozent

Freie Wähler : 9,6 Prozent

: 9,6 Prozent SPD : 8,3 Prozent

: 8,3 Prozent BP : 3,3 Prozent

: 3,3 Prozent FDP : 3,2 Prozent

: 3,2 Prozent Linkspartei : 2,1 Prozent

Alle übrigen Parteien lagen unter 2 Prozent.