Stimmkreis München-Pasing: Wahlergebnisse der Landtagswahl 2023 in Bayern

Die Wahlergebnisse im Stimmkreis München-Pasing bei der Bayern-Wahl 2023: Hier finden Sie nach der Auszählung die Ergebnisse der Landtagswahl am 8. Oktober.

Im Freistaat findet am 8. Oktober 2023 die Bayern-Wahl statt - an diesem Sonntag bestimmen die Wählerinnen und Wähler bei der Landtagswahl, welche Abgeordneten sie im Landtag vertreten sollen. Bayern hat 91 Stimmkreise - dazu gehört auch München-Pasing mit der Nummer 106.

Wie fällt die Landtagswahl 2023 in Bayern aus? Welche Ergebnisse gibt es in München-Pasing? Welche Münchner Stadtbezirke und Stadtbezirksviertel zählen zum Stimmkreis 106? Wie haben die Wähler und Wählerinnen in Bayern bei der vorigen Landtagswahl - das war 2018 - gestimmt? Hier gibt alle wesentlichen Infos für Sie. Kurz nach Schließung der Stimmlokale liefern wir Ihnen hier auch das Ergebnis der Wahl.

Wahlergebnisse für München-Pasing: Ergebnisse der Bayern-Wahl 2023

Die Wahllokale sind am 8. Oktober 2023, dem Tag der Bayern-Wahl 2023, zwischen 8 und 18 Uhr geöffnet. Unmittelbar nach Schluss der Abstimmung starten die ehrenamtlichen Wahlhelferinnen und Wahlhelfer (sie bekommen in München lediglich ein "Erfrischungsgeld" von 50 Euro) mit der Auszählung der Stimmen. Sobald das Ergebnis der Wahl für den Stimmkreis München-Pasing feststeht, finden Sie es an dieser Stelle in unserem Datencenter.

Die Wählerinnen und Wähler können bei der Landtagswahl 2023 in Bayern eine Erst- und eine Zweitstimme abgeben. Mit der Erststimme entscheidet man über den Direktkandidaten im betreffenden Stimmkreis. Wer gewinnt, vertritt seine oder ihre Region in der bevorstehenden Legislaturperiode im Münchner Landtag.

Außerdem stellen die einzelnen Parteien bei der Landtagswahl in Bayern Listen auf, in denen weitere Kandidaten aufgeführt sind. Über diese Bewerberinnen und Bewerber wird per Zweitstimme entschieden. Die Anzahl der Mandate einer Partei im Parlament hängt von der Gesamtstimmenzahl ab - dabei werden Erst- und Zweitstimmen zusammengezählt. Nach der Wahl wird auch das spannende Rätsel gelöst, ob die Vorhersagen der unterschiedlichen Institute zu Ergebnis und Sitzverteilung passen oder völlig danebenliegen. Umfragen zur Bayern-Wahl 2023 kursieren bekanntlich schon eine ganze Weile.

München-Pasing: Stadtteile im Stimmkreis 106 bei der Landtagswahl 2023 in Bayern

Zum Stimmkreis München-Pasing gehören laut Bayerischem Landesamt für Statistik diese Bezirke der Stadt:

Stadtbezirke

21

22

23

Stadtbezirksviertel

25.22

25.25 bis 25.27

25.29

Die westlich der Fürstenrieder Straße liegenden Teile der Stadtbezirksviertel 25.21, 25.23 und 25.28

Am 8. Oktober 2023 können die Wählerinnen und Wähler in diesen Teilen der Landeshauptstadt ihre Stimmzettel für den Stimmkreis 106 abgeben. Schon Wochen vorher gab es auch die Alternative, das Votum bei der Bayern-Wahl 2023 per Briefwahl abzugeben.

Ergebnisse bei der Bayern-Wahl 2018 im Stimmkreis München-Pasing

Wie haben die Menschen im Stimmkreis München-Pasing bei der Landtagswahl 2018 entschieden? Unter den Direktkandidaten hat Josef Schmid von der CSU den Einzug in den Landtag geschafft. Die Wahlbeteiligung lag bei 74,6 Prozent.

Das waren die Ergebnisse bei den Erststimmen laut Landeswahlleiter in Bayern:

CSU : 30,8 Prozent

: 30,8 Prozent Grüne: 28,0 Prozent

SPD : 12,5 Prozent

: 12,5 Prozent FDP : 7,5 Prozent

: 7,5 Prozent AfD : 7,2 Prozent

: 7,2 Prozent Freie Wähler : 5,9 Prozent

: 5,9 Prozent Linkspartei : 3,9 Prozent

Alle übrigen Parteien lagen unter 3 Prozent.

Das zweitbeste Ergebnis nach dem CSU-Kandidaten Josef Schmid erzielte Hep Monatzeder von den Grünen.

Und dies ist das Wahlergebnis der vergangenen Bayern-Wahl bei den Gesamtstimmen:

CSU : 30,0 Prozent

: 30,0 Prozent Grüne: 27,9 Prozent

SPD : 12,4 Prozent

: 12,4 Prozent FDP : 7,6 Prozent

: 7,6 Prozent AfD : 7,2 Prozent

: 7,2 Prozent Freie Wähler : 6,3 Prozent

: 6,3 Prozent Linkspartei : 3,8 Prozent

Alle übrigen Parteien lagen unter 3 Prozent.