Stimmkreis München-Land-Nord: Wahlergebnisse der Landtagswahl 2023 in Bayern

Bayern-Wahl am 8. Oktober 2023 - im Freistaat findet die Landtagswahl statt. Wie sind die Ergebnisse im Stimmkreis München-Land-Nord ausgefallen? Nach Auszählung der Stimmen finden Sie bei uns die Ergebnisse.

Wahlsonntag in Bayern. Die Stimmberechtigten legen bei der Landtagswahl am 8. Oktober 2023 fest, welche Kandidatinnen und Kandidaten künftig ihre Vertretung im Münchner Landtag wahrnehmen sollen. Der Freistaat ist in 91 Stimmkreise aufgeteilt, zu denen (mit der Nummer 123) München-Land-Nord gehört.

Welches Ergebnis kam bei der Wahl zustande? Welche Gemeinden bilden den Stimmkreis München-Land-Nord? Für welche Bewerber und Bewerberinnen haben die Stimmberechtigten sich bei der Landtagswahl 2018 entschieden? Alle Fakten und Zahlen haben wir für Sie zusammengetragen. Nach Auswertung der Stimmzettel am 8. Oktober 2023 finden Sie an dieser Stelle auch das Ergebnis der Wahl.

Wahlergebnisse für München-Land-Nord: Ergebnisse der Bayern-Wahl 2023

Anlässlich der Bayern-Wahl 2023 werden die Wahllokale von 8 bis 18 Uhr geöffnet sein. Sofort danach beginnen die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer mit der Auszählung. Sobald das Wahlergebnis für den Stimmkreis München-Land-Nord vorliegt, finden Sie es hier im Datencenter.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt der dpa anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die dpa-infocom GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Bei der Landtagswahl verfügen die Stimmberechtigten über eine Erst- und eine Zweitstimme. Mit der Erststimme bestimmt man über die Direktkandidatin oder den Direktkandidaten im jeweiligen Stimmkreis. Der Sieger oder die Siegerin zieht dann in den Landtag ein, wo er oder sie die betreffende Region vertritt - planmäßig läuft die kommende Legislaturperiode bis 2028.

Nicht nur die Direktkandidaten und -kandidatinnen bewerben sich um ein Mandat. Die Parteien bei der Landtagswahl stellen Listen mit zusätzlichen Namen auf, durch die man - mit seiner Zweitstimme eben - über weitere Bewerberinnen und Bewerber entscheiden kann. Die Zahl der Sitze einer Partei im Landesparlament ergibt sich aus der Gesamt-Stimmenzahl - dabei werden die Erst- und Zweitstimmen einfach zusammengezählt. Am Wahlabend kommt dann auch ans Licht, welche der vielen Wahlforschenden mit ihrer Prognose richtig oder falsch lagen. Umfragen zur Bayern-Wahl 2023 sind reichlich vorhanden.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

München-Land-Nord: Welche Gebiete gehören zum Stimmkreis 123 bei der Landtagswahl 2023 in Bayern?

Der Stimmkreis München-Land-Nord gehören laut Bayerischem Landesamt für Statistik diese Gemeinden:

Lesen Sie dazu auch

Vom Landkreis München die Gemeinden

Aschheim

Feldkirchen

Garching b. München

b. Grasbrunn

Haar

Hohenbrunn

Ismaning

Kirchheim b. München

b. Oberschleißheim

Ottobrunn

Putzbrunn

Unterföhring

Unterschleißheim

Die übrigen Gemeinden gehören zum Stimmkreis 124.

Die Stimmberechtigten können am Wahlsonntag in diesen Gemeinden ihre Stimme für den Stimmkreis 123 abgeben. Schon vorher hatten alle die Möglichkeit, ihre Entscheidung zur Bayern-Wahl 2023 auch per Briefwahl in den Kasten zu werfen.

Ergebnisse bei der Bayern-Wahl 2018 im Stimmkreis München-Land-Nord

Welches Wahlergebnis gab es im Stimmkreis München-Land-Nord bei der Landtagswahl 2018? Unter den Direktkandidatinnen und Direktkandidaten lag Ernst Weidenbusch von der CSU auf Platz 1.

Hier sind die Ergebnisse von 2018 bei den Erststimmen (Quelle: Landeswahlleiter in Bayern):

CSU : 30,8 Prozent

: 30,8 Prozent Grüne: 22,8 Prozent

Freie Wähler : 12,2 Prozent

: 12,2 Prozent SPD : 11,3 Prozent

: 11,3 Prozent AfD : 7,6 Prozent

: 7,6 Prozent FDP : 7,6 Prozent

: 7,6 Prozent Linkspartei : 2,9 Prozent

Das zweitbeste Ergebnis hinter Ernst Weidenbusch (CSU) erzielte Claudia Köhler von den Grünen.

Alle übrigen Parteien lagen unter 2 Prozent. Die Wahlbeteiligung betrug seinerzeit 78,0 Prozent.

Das Ergebnis der vergangenen Bayern-Wahl bei den Gesamtstimmen:

CSU : 31,8 Prozent

: 31,8 Prozent Grüne: 23,0 Prozent

Freie Wähler : 10,7 Prozent

: 10,7 Prozent SPD : 11,2 Prozent

: 11,2 Prozent AfD : 7,6 Prozent

: 7,6 Prozent FDP : 7,4 Prozent

: 7,4 Prozent Linkspartei : 2,9 Prozent

Alle übrigen Parteien lagen unter 2 Prozent.