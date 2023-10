Stimmkreis München-Mitte: Wahlergebnisse der Landtagswahl 2023 in Bayern

Wie sehen die Wahlergebnisse der Bayern-Wahl 2023 am 8. Oktober im Stimmkreis München-Mitte aus? Nach der Auszählung gibt es hier die Ergebnisse der Landtagswahl.

Am 8. Oktober werden die Wählerinnen und Wähler zur Landtagswahl 2023 in Bayern an die Urnen gehen. Sie bestimmen dann über die Zusammensetzung des nächsten Landesparlaments. Bayern besteht aus 91 Stimmkreisen, zu denen auch München-Mitte gehört. Er trägt die Nummer 109.

Welche Ergebnisse gab es hier? Welche Bezirke der Landeshauptstadt zählen zu München-Mitte? Wie haben die bayerischen Wähler und Wählerinnen bei der vorigen Abstimmung vor fünf Jahren entschieden? Hier kommen alle Infos. Kurze Zeit nach der Auszählung liefern wir Ihnen das Wahlergebnis.

Wahlergebnisse für München-Mitte: Ergebnisse der Bayern-Wahl 2023

Bayern-Wahl 2023: Die Wahllokale sind am 8. Oktober 2023 von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Unmittelbar danach startet am Wahlsonntag die Auszählung. Viele Wahlhelfer und Wahlhelferinnen kommen dabei zum Einsatz - ehrenamtlich, sie erhalten in München lediglich ein "Erfrischungsgeld" in Höhe von 50 Euro. Wenn das Wahlergebnis für den Stimmkreis München-Mitte vorliegt, können Sie es hier in unserem Datencenter abrufen.

Bei der Landtagswahl 2023 haben die Stimmberechtigten eine Erst- und eine Zweitstimme. Die Erststimme entscheidet über den Direktkandidaten für den jeweiligen Stimmkreis. Der oder die Erstplatzierte vertritt seine oder ihre Region während der bevorstehenden Legislaturperiode im Münchner Maximilianeum, dem Sitz des bayerischen Landesparlaments.

Die Parteien bei der Landtagswahl in Bayern stellen darüber hinaus Listen mit weiteren Kandidatinnen und Kandidaten auf. Anhand dieser Listen können die Wahlberechtigten ihre Zweitstimme abgeben. Die Zahl der Mandate einer Partei im Landtag ergibt sich aus der Gesamtstimmenzahl - Erst- und Zweitstimmen werden zusammengezählt. Nach der Wahl kommt auch heraus, welche Vorhersagen in Sachen Ergebnis und Sitzverteilung bei den verschiedenen Instituten richtig oder daneben gelegen haben. Umfragen zur Bayern-Wahl 2023 gibt es schon seit geraumer Zeit zu lesen.

München-Mitte: Stadtbezirke und Stadtbezirksviertel im Stimmkreis 109 bei der Landtagswahl 2023 in Bayern

Zum Stimmkreis München-Mitte gehören laut Bayerischem Landesamt für Statistik diese Teile der Metropole an der Isar:

Stadtbezirke

2

8

5 ohne die Stadtbezirksviertel 5.11, 5.12, 5.21, 5.22 (die gehören nämlich zum Stimmkreis München-Bogenhausen)

Stadtbezirksviertel

18.11

18.12

Am 8. Oktober können die Wahlberechtigten ihre Stimmzettel für den Stimmkreis 109 in diesen Teilen Münchens abgeben. Schon vorher hatten die Menschen die Gelegenheit, ihr Votum bei der Bayern-Wahl 2023 per Briefwahl abzugeben.

Ergebnisse bei der Bayern-Wahl 2018 im Stimmkreis München-Mitte

Wie lautete die Entscheidung der Wählerinnen und Wähler im Stimmkreis München-Mitte bei der Landtagswahl 2018? Von den Direktkandidaten hat Ludwig Hartmann (Grüne) den Sprung ins Landesparlament geschafft. Die Wahlbeteiligung lag damals bei 75,7 Prozent.

Das waren die Ergebnisse bei den Erststimmen laut Landeswahlleiter in Bayern:

Grüne: 45,4 Prozent

CSU: 15,7 Prozent

SPD: 10,9 Prozent

FDP: 9,1 Prozent

Linkspartei: 6,9 Prozent

Freie Wähler: 4,0 Prozent

AfD: 3,9 Prozent

Alle übrigen Parteien lagen unter 3 Prozent.

Das zweitbeste Ergebnis nach dem Grünen Ludwig Hartmann erzielte Dr. Hans Theiss (CSU).

Und hier ist das Wahlergebnis der vergangenen Bayern-Wahl bei den Gesamtstimmen:

Grüne: 44,1 Prozent

CSU: 15,5 Prozent

SPD: 11,4 Prozent

FDP: 9,3 Prozent

Linkspartei: 7,1 Prozent

Freie Wähler: 4,0 Prozent

AfD: 3,9 Prozent

Alle übrigen Parteien lagen unter 3 Prozent.