Stimmkreis Neumarkt in der Oberpfalz: Wahlergebnisse der Landtagswahl 2023 in Bayern

Wie fallen die Ergebnisse der bayerischen Landtagswahl 2023 im Stimmkreis Neumarkt in der Oberpfalz aus? Das Wahlergebnis finden Sie nach der Stimmenauszählung hier.

Die Wahlberechtigten in Bayern werden 2023 wieder an die Wahlurnen gerufen. Wieder einmal wird über die Zusammensetzung des Landtages für die folgenden fünf Jahre entschieden. Bei der Bayern-Wahl 2023 sind auch die Wählerinnen und Wähler des Stimmkreises Neumarkt in der Oberpfalz dazu angehalten, ihre Stimme einer der bei der Landtagswahl in Bayern antretenden Parteien zu geben.

Wann findet die Landtagswahl 2023 in Bayern statt? Wie war das Ergebnis bei der vergangenen Bayern-Wahl 2018? Alle Infos zur Wahl sowie die Ergebnisse im Stimmkreis Neumarkt in der Oberpfalz finden Sie direkt am Wahlabend hier.

Wahlergebnisse für den Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz: Ergebnisse der Bayern-Wahl 2023

Der Termin der Bayern-Wahl 2023 ist der 8. Oktober. An diesem Tag wird im Stimmkreis Neumarkt i.d.OPf. von den Wahlberechtigten bei der Landtagswahl 2023 in Bayern mit einer Erststimme und einer Zweitstimme abgestimmt. Für den Stimmkreis besonders wichtig ist allerdings die Erststimme, da diese den Direktkandidaten für den Landtag festlegt. Wie die Wahlergebnisse letztendlich ausfallen, wird trotz vieler im Voraus angefertigter Umfragen zur Bayern-Wahl erst am Wahlabend bekannt. Sobald die Ergebnisse der Stimmenauszählung des Stimmkreises Neumarkt i.d.OPf. vorliegen, finden Sie sie hier in unserem Datencenter.

Neumarkt in der Oberpfalz.: Orte im Stimmkreis 303 bei der Landtagswahl 2023 in Bayern

Der Stimmkreis 303 ist deckungsgleich mit dem Landkreis Neumarkt i.d.OPf. Das ist nicht selbstverständlich, wie ein Blick auf die Seiten vom Bayerischen Landesamt für Statistik verrät. Denn oftmals sind Gemeinden aus verschiedenen Landkreisen in einem Stimmkreis verbunden. Das bedeutet für die Wählerinnen und Wähler, dass sie den Ihnen zugeordneten Stimmkreis erst einmal herausfinden müssen. Für den Stimmkreis Neumarkt i.d.OPf. gibt es dieses Problem allerdings nicht. Dort stimmen die Bewohner des gleichnamigen Landkreises alle im selben Stimmkreis ab, egal ob dies am Wahltag in der Wahlkabine oder bereits im Voraus per Briefwahl bei der Landtagswahl 2023 geschieht.

Die folgenden Orte gehören zum Stimmkreis Neumarkt i.d.OPf.:

Verwaltungsgemeinschaften:

Verwaltungsgemeinschaft Neumarkt i.d.OPf. ( Sengenthal , Pilsach , Berngau )

Ortschaften und Städte:

Berching

Berg bei Neumarkt i.d.OPf.

i.d.OPf. Breitenbrunn

Deining

Dietfurth an der Altmühl

Freystadt

Hohenfels

Lauterhofen

Lupburg

Mühlhausen

Neumarkt i.d.OPf.

i.d.OPf. Parsberg

Postbauer-Heng

Pyrbaum

Seubersdorf i.d.OPf.

i.d.OPf. Velburg

Ergebnisse bei der Bayern-Wahl 2018 im Stimmkreis Neumarkt in der Oberpfalz

In der Oberpfalz konnte sich die CSU bei den vergangenen Landtagswahlen immer auf große Zustimmung verlassen. Im Stimmkreis Neumarkt i.d.OPf. konnte sie bei der letzten Bayern-Wahl 2018 sogar mehr als die Hälfte der Erststimmen mit ihrem Kandidaten Albert Füracker holen.

Das waren die Ergebnisse der Erststimme 2018 im Stimmkreis Neumarkt i.d.OPf.:

CSU : 50,3 Prozent

: 50,3 Prozent Freie Wähler : 12,8 Prozent

: 12,8 Prozent Grüne: 11,4 Prozent

AfD : 10,0 Prozent

: 10,0 Prozent SPD : 6,0 Prozent

: 6,0 Prozent FDP : 3,0 Prozent

: 3,0 Prozent Die LINKE: 2,6 Prozent

Sonstige: 3,9 Prozent

Auch das aus der Erst- und Zweitstimme berechnete Gesamtstimmen-Ergebnis fiel deutlich zu Gunsten der CSU aus.

Das war das Gesamtstimmen-Ergebnis 2018 im Stimmkreis Neumarkt i.d.OPf.: