Stimmkreis Nürnberg-Nord: Wahlergebnisse der Landtagswahl 2023 in Bayern

Wie sehen die Wahlergebnisse der Bayern-Wahl 2023 im Stimmkreis Nürnberg-Nord aus? Die Ergebnisse der Landtagswahl finden Sie am 8. Oktober hier.

Am 8. Oktober 2023 sind die Wahlergebnisse entscheidend dafür, wer in Bayern in den Landtag einzieht. Am gleichen Datum finden dort außerdem die Wahl der bayerischen Bezirkstage und mehrere Landrat- und Bürgermeisterwahlen statt. Der Freistaat zählt insgesamt 91 Stimmkreise – Nürnberg-Nord ist Nummer 501.

Was sind die Ergebnisse in Nürnberg-Nord bei der Landtagswahl 2023 in Bayern? Welche Region gehört zum Stimmkreis 501? Welche Ergebnisse gab es bei den Wahlen 2018? Hier gibt es alle Infos und im Anschluss an die Auszählung finden Sie hier sofort Wahlergebnis.

Wahlergebnisse für Nürnberg-Nord: Ergebnisse der Bayern-Wahl 2023

Der Termin der Bayern-Wahl 2023 ist der 8. Oktober. Bis 18 Uhr kann man seine Stimme abgeben, dann schließen die Wahllokale pünktlich. Außerdem konnte bereits Briefwahl für die Landtagswahl 2023 beantragt werden. Im Anschluss folgt die Stimmen-Auszählung. Sobald das Ergebnis der Landtagswahl für den Stimmkreis Nürnberg-Nord vorliegt, finden Sie es hier im Datencenter.

Alle Wahlberechtigten haben eine Erst- und eine Zweitstimme. Mit der Erststimme wird ein Direktkandidat aus dem jeweiligen Wahlkreis gewählt, der dann unmittelbar in den Landtag einzieht und die Region repräsentiert. Mit der Zweitstimme können ebenfalls von den Parteien aufgelistete Kandidaten gewählt werden.

Am Ende bestimmt die Gesamtstimme, die sich aus Erst- und Zweitstimme ergibt, wie viele Sitze eine Partei im Parlament erhält. Am 8. Oktober 2023 zeigt sich an den Ergebnissen, ob sich die Sitzverteilungen ähnlich zu den Prognosen aus Umfragen zur Bayern-Wahl 2023 verhalten, oder ob es Abweichungen gibt.

Nürnberg-Nord: Stadtteile im Stimmkreis 501 bei der Landtagswahl 2023 in Bayern

Diese Bezirke gehören dem Bayerischen Landesamt für Statistik zufolge zum Stimmkreis Nürnberg-Nord (501):

Altstadt und engere Innenstadt (Statistischer Stadtteil 0)

Stadtbezirk 1: Altstadt, St. Lorenz

1: Altstadt, Stadtbezirk 3: Tafelhof

3: Tafelhof Stadtbezirk 4: Gostenhof

4: Gostenhof Stadtbezirk 5: Himpfelshof

5: Himpfelshof Stadtbezirk 6: Altstadt, St. Sebald

6: Altstadt, Stadtbezirk 7: St. Johannis

7: Stadtbezirk 8: Pirckheimerstraße

Weiterer Innenstadtgürtel West/Nord/Ost Stadtbezirk (Statistischer Stadtteil 2)

22: Bärenschanze

Stadtbezirk 23: Sandberg

23: Stadtbezirk 24: Bielingplatz

24: Bielingplatz Stadtbezirk 25: Uhlandstraße

25: Uhlandstraße Stadtbezirk 26: Maxfeld

Nordwestliche Außenstadt (Statistischer Stadtteil 7)

Stadtbezirk 70: Westfriedhof

70: Westfriedhof Stadtbezirk 71: Schniegling

71: Schniegling Stadtbezirk 72: Wetzendorf

72: Wetzendorf Stadtbezirk 73: Buch

73: Buch Stadtbezirk 74: Thon

74: Thon Stadtbezirk 75: Almoshof

75: Almoshof Stadtbezirk 76: Kraftshof

76: Kraftshof Stadtbezirk 77: Neunhof

77: Neunhof Stadtbezirk 78: Boxdorf

78: Boxdorf Stadtbezirk 79: Großgründlach

Nordöstliche Außenstadt (Statistischer Stadtteil 8)

Stadtbezirk 80: Schleifweg

80: Schleifweg Stadtbezirk 81: Schoppershof

81: Schoppershof Stadtbezirk 82: Schafhof

82: Schafhof Stadtbezirk 83: Marienberg

83: Stadtbezirk 84: Ziegelstein

84: Ziegelstein Stadtbezirk 85: Mooshof

85: Mooshof Stadtbezirk 86: Buchenbühl

86: Buchenbühl Stadtbezirk 87: Flughafen

Das sind die Bezirke aus dem Stimmkreis 501, für den sich am 8. Oktober in der Bayern-Wahl entscheidet, welcher Kandidat in den Landtag einzieht. Alle weiteren Bezirke aus Nürnberg finden Sie in den Stimmkreisen Nürnberg-Ost, Nürnberg-Süd, Nürnberg-West und Nürnberger Land.

Ergebnisse bei der Bayern-Wahl 2018 im Stimmkreis Nürnberg-Nord

Die Wahlbeteiligung lag in Nürnberg-Nord etwa bei 73 Prozent. Wie sah dort das Wahlergebnis der Landtagswahl von 2018 aus?

Das sind die Anteile an Erststimmen bei der Bayern-Wahl 2018 im Stimmkreis 501:

CSU : 27,8 Prozent

27,8 Prozent Grüne: 25,9 Prozent

25,9 Prozent SPD : 15,3 Prozent

15,3 Prozent AfD : 8,2 Prozent

8,2 Prozent Die Linke : 7,2 Prozent

7,2 Prozent FDP : 6,2 Prozent

6,2 Prozent Freie Wähler : 4,4 Prozent

4,4 Prozent Sonstige: 5,0 Prozent

Stimmkreisabgeordnete in Nürnberg-Nord wurde Barbara Regitz von der CSU.

Das ist das Wahlergebnis der Bayern-Wahl 2018 bei den Gesamtstimmen:

CSU : 29,9 Prozent

29,9 Prozent Grüne: 25,8 Prozent

25,8 Prozent SPD : 14,0 Prozent

14,0 Prozent AfD : 7,8 Prozent

7,8 Prozent Die Linke : 7,5 Prozent

7,5 Prozent FDP : 5,9 Prozent

5,9 Prozent Freie Wähler : 4,1 Prozent

4,1 Prozent Sonstige: 4,9 Prozent

Die CSU ist mit 29,9 Prozent stärkste Partei, auf Platz zwei liegen die Grünen mit 25,8 Prozent. Auffallend ist, dass die Grünen bei der Landtagswahl 2018 im Landkreis 501 deutlich besser abschnitten als im Rest Bayerns.