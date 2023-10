Stimmkreis Nürnberg-Süd: Wahlergebnisse der Landtagswahl 2023 in Bayern

Alle Infos zur Landtagswahl im Stimmkreis Nürnberg-Süd, die letzten Wahlergebnisse, sowie die Ergebnisse der Bayern-Wahl 2023 am 8. Oktober finden Sie hier.

Die Landtagswahl in Bayern steht an. Nach dem 8. Oktober 2023 stehen die Wahlergebnisse fest und es zeigt sich, wer in den bayrischen Landtag einzieht. Neben der Bayernwahl werden außerdem die bayerischen Bezirkstage und mehrere Landräte bzw. Bürgermeister gewählt. Der Freistaat zählt 91 Stimmkreise – einer davon ist Nürnberg-Süd mit der Nummer 503.

Alle Infos darüber, welche Bezirke und Städte in den Stimmkreis 503 fallen, finden Sie hier. Außerdem haben wir nach der Auszählung hier die Ergebnisse der bayerischen Landtagswahl 2023 im Wahlkreis Nürnberg-Süd für Sie, sowie die Ergebnisse der Bayernwahl aus 2018.

Wahlergebnisse für Nürnberg-Süd: Ergebnisse der Bayern-Wahl 2023

Die Bayern-Wahl 2023 ist auf den 8. Oktober datiert. Bis 18 Uhr können alle Wahlberechtigten - in diesem Fall alle deutschen Staatsbürger ab 18 Jahren, die ihren Hauptwohnsitz in Bayern schon länger als drei Monate haben - in ihrem Stimmkreis wählen. Wer es zum Wahl-Termin nicht ins Wahllokal schafft, konnte vorab bereits per Briefwahl seine Kreuze setzen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Bei der Landtagswahl in Bayern 2023 haben alle Wähler eine Erst- und eine Zweitstimme. Die Erststimme steht bei der Verteilung der Sitze für den Direktkandidaten. Dieser zieht unmittelbar in den Landtag ein und fungiert als Repräsentant des jeweiligen Stimmkreises. Die Zweitstimme ist für die Kandidaten aus den Listen der Parteien. Die Gesamtstimme ergibt sich aus Erst- und Zweitstimme und bestimmt, wie viele Sitze eine Partei im Parlament erhält.

Nach der Stimmenauszählung zeigen die Ergebnisse, ob die Sitzverteilung mit den Umfragen und Prognosen zur Landtagswahl 2023 übereinstimmt oder davon abweichen. Hier erhalten Sie das Wahl-Ergebnis vom Stimmkreis Nürnberg-Süd direkt nach der Auszählung im Datencenter.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt der dpa anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die dpa-infocom GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Nürnberg-Süd: Stadtteile und Orte im Stimmkreis 503 bei der Landtagswahl 2023 in Bayern

Die Landtagswahl am 8. Oktober entscheidet, welcher Kandidat in den Landtag kommt – so auch für den Stimmkreis Nürnberg-Süd. Alle weiteren Bezirke und Orte, die zu Nürnberg gehören, finden Sie in den Stimmkreisen Nürnberg-Nord, Nürnberg-Ost, Nürnberg-West und Nürnberger Land.

Lesen Sie dazu auch

Welche Bezirke zu Nürnberg-Süd (503) gehören, haben wir hier für Sie aufgelistet.

Südöstliche Außenstadt (Statistischer Stadtteil 3)

Stadtbezirk 31: Rangierbahnhof-Siedlung

31: Rangierbahnhof-Siedlung Stadtbezirk 32: Langwasser Nordwest

32: Nordwest Stadtbezirk 33: Langwasser Nordost

33: Nordost Stadtbezirk 34: Beuthener Straße

34: Beuthener Straße Stadtbezirk 35: Altenfurt Nord

35: Nord Stadtbezirk 36: Langwasser Südost

36: Südost Stadtbezirk 37: Langwasser Südwest

37: Südwest Stadtbezirk 38: Altenfurt , Moorenbrunn

38: , Moorenbrunn Stadtbezirk 39: Gewerbepark Nürnberg-Feucht

Südliche Außenstadt (Statistischer Stadtteil 4)

Stadtbezirk 40: Hasenbuck

40: Hasenbuck Stadtbezirk 41: Rangierbahnhof

41: Rangierbahnhof Stadtbezirk 42: Katzwanger Straße

42: Katzwanger Straße Stadtbezirk 43: Dianastraße

43: Dianastraße Stadtbezirk 44: Trierer Straße

44: Stadtbezirk 45: Gartenstadt

45: Stadtbezirk 46: Werderau

46: Werderau Stadtbezirk 47: Maiach

47: Maiach Stadtbezirk 48: Katzwang, Reichelsdorf Ost, Reichelsdorfer Keller

48: Katzwang, Reichelsdorf Ost, Reichelsdorfer Keller Stadtbezirk 49: Kornburg, Worzeldorf

Stadt im Stimmkreis Nürnberg-Süd: Kreisfreie Stadt Schwabach

Ergebnisse bei der Bayern-Wahl 2018 im Stimmkreis Nürnberg-Süd

Die Wahlbeteiligung lag in Nürnberg-Süd bei etwa bei 68 Prozent. Wie sah das Wahlergebnis der Landtagswahl von 2018 im Stimmkreis aus?

Das sind die Erststimmen-Anteile im Stimmkreis 503 von 2018:

CSU : 37,6 Prozent

37,6 Prozent Grüne: 18,6 Prozent

18,6 Prozent SPD : 14,3 Prozent

14,3 Prozent AfD : 11,5 Prozent

11,5 Prozent Freie Wähler : 4,9 Prozent

4,9 Prozent Die Linke : 4,4 Prozent

4,4 Prozent FDP : 4,0 Prozent

4,0 Prozent Sonstige: 4,8 Prozent

Hier die Gesamtstimmen von der Landtagswahl 2018 in Nürnberg Süd:

CSU : 39,3 Prozent

39,3 Prozent Grüne: 17,3 Prozent

17,3 Prozent SPD : 14,5 Prozent

14,5 Prozent AfD : 11,2 Prozent

11,2 Prozent Freie Wähler : 4,8 Prozent

4,8 Prozent Die Linke : 4,5 Prozent

4,5 Prozent FDP : 3,8 Prozent

3,8 Prozent Sonstige: 4,7 Prozent

Direktkandidat für Nürnberg-Süd war 2018 der CSU-Politiker Karl Freller.

Mit 39,3 Prozent war die CSU die stärkste Partei in Nürnberg-Süd, sogar noch deutlicher als im Rest Nürnbergs. Im Vergleich schwächer schnitten die Grünen ab, die trotzdem die zweitstärkste Partei waren. Außerdem war der Stimmenanteil der AfD mit 11,2 Prozent in Nürnberg-Süd vergleichsweise hoch.