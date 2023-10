Stimmkreis Nürnberg-West: Wahlergebnisse der Landtagswahl 2023 in Bayern

Am 8. Oktober findet die Bayern-Wahl 2023 statt. Hier gibt es Infos und Ergebnisse zur letzten Landtagswahl und die Wahlergebnisse vom Stimmkreis Nürnberg-West.

Im Herbst ist es so weit: Im Freistaat Bayern findet die Landtagswahl statt. Bei der Wahl am 8. Oktober 2023 wird entschieden, wer in den bayrischen Landtag einzieht. Die Bayernwahl ist aber nicht das einzige Ereignis in Bayern, zusätzlich finden die Wahlen der bayerischen Bezirkstage und vielerorts Landrat- und Bürgermeisterwahlen statt. Von den 91 Bezirken Bayerns hat der Stimmkreis Nürnberg-West die Nummer 504.

Hier erhalten Sie alle Infos zum Stimmkreis 504 sowie alle Bezirke, die er einschließt. Im Anschluss an die Stimmenauszählung finden Sie hier außerdem die Ergebnisse der bayerischen Landtagswahl 2023 für Nürnberg-West. Zum Vergleich der Wahlergebnisse von 2023 haben wir darüber hinaus die Ergebnisse der vergangenen Wahl für Sie.

Wahlergebnisse für Nürnberg-West: Ergebnisse der Bayern-Wahl 2023

Alle bayrischen Wähler besitzen eine Erst- und Zweitstimme. Bei der Verteilung der Sitze steht die Erststimme für den Direktkandidaten, der mit den meisten Stimmen in den Landtag einzieht und dort seinen Stimmkreis repräsentiert. Die Zweitstimme steht bei der Landtagswahl für die Kandidaten aus den Listen der jeweiligen Parteien. Aus Erst- und Zweitstimme ergibt sich schließlich die Gesamtstimme, die anzeigt, wie viele Sitze eine Partei im Parlament erhält. Nach der Stimmenauszählung lässt sich an den Wahlergebnissen erkennen, ob die Sitzverteilungen mit den Umfragen zur Landtagswahl 2023 übereinstimmen oder sich unterscheiden. Das Wahl-Ergebnis vom Stimmkreis Nürnberg-West erhalten Sie direkt nach der Auszählung hier im Datencenter.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt der dpa anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die dpa-infocom GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Der Termin der diesjährigen Bayern-Wahl ist der 8. Oktober 2023, die Wahllokale sind im ganzen Bundesland bis 18 Uhr geöffnet. So lange können alle Wahlberechtigten, das heißt alle deutschen Staatsbürger ab 18 Jahren, die ihren Hauptwohnsitz in Bayern schon länger als drei Monate haben, ihre Stimme abgeben.

Alle die an diesem Tag keine Zeit hatten oder nicht vor Ort waren, konnten per Briefwahl abstimmen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Nürnberg-West: Stadtteile und Orte im Stimmkreis 504 bei der Landtagswahl 2023 in Bayern

Anhand der Landtagswahl am 8. Oktober wird in ganz Bayern entschieden, welcher Kandidat in den Landtag kommt – dasselbe gilt auch im Stimmkreis Nürnberg-West. Die anderen Bezirke und Orte Nürnbergs finden Sie in den Stimmkreisen Nürnberg-Nord, Nürnberg-Ost, Nürnberg-Süd und Nürnberger Land.

Lesen Sie dazu auch

Das sind alle Bezirke und Orte vom Stimmkreis Nürnberg-West (504) in der Übersicht:

Weiterer Innenstadtgürtel Süd (Statistischer Stadtteil 1)

Stadtbezirk 13: Galgenhof

13: Galgenhof Stadtbezirk 14: Hummelstein

14: Hummelstein Stadtbezirk 15: Gugelstraße

15: Gugelstraße Stadtbezirk 16: Steinbühl

16: Steinbühl Stadtbezirk 17: Gibitzenhof

17: Gibitzenhof Stadtbezirk 18: Sandreuth

18: Sandreuth Stadtbezirk 19: Schweinau

Weiterer Innenstadtgürtel West/Nord/Ost (Statistischer Stadtteil 2)

Stadtbezirk 20: St. Leonhard

20: Stadtbezirk 21: Sündersbühl

Südwestliche Außenstadt (Statistischer Stadtteil 5)

Stadtbezirk 50: Hohe Marter

50: Hohe Marter Stadtbezirk 51: Röthenbach West

51: Röthenbach West Stadtbezirk 52: Röthenbach Ost

52: Röthenbach Ost Stadtbezirk 53: Eibach

53: Eibach Stadtbezirk 54: Reichelsdorf

54: Reichelsdorf Stadtbezirk 55: Krottenbach, Mühlhof

Westliche Außenstadt (Statistischer Stadtteil 6)

Stadtbezirk 60: Großreuth bei Schweinau

60: Großreuth bei Schweinau Stadtbezirk 61: Gebersdorf

61: Gebersdorf Stadtbezirk 62: Gaismannshof

62: Gaismannshof Stadtbezirk 63: Höfen

63: Höfen Stadtbezirk 64: Erberhardshof

64: Erberhardshof Stadtbezirk 65: Muggenhof

Ergebnisse bei der Bayern-Wahl 2018 im Stimmkreis Nürnberg-West

In Nürnberg-West lag die Wahlbeteiligung bei etwa 60 Prozent. Das ist das Wahlergebnis der Landtagswahl von 2018 im Stimmkreis 504:

Das sind die Erststimmen-Anteile im Stimmkreis 504 von 2018:

CSU : 33,2 Prozent

33,2 Prozent Grüne: 16,7 Prozent

16,7 Prozent SPD : 16,7 Prozent

16,7 Prozent AfD : 12,2 Prozent

12,2 Prozent Die Linke : 7,6 Prozent

7,6 Prozent FDP : 4,5 Prozent

4,5 Prozent Freie Wähler : 4,2 Prozent

4,2 Prozent Sonstige: 4,9 Prozent

Die Gesamtstimmen der Landtagswahl 2018 in 504:

CSU : 35,5 Prozent

35,5 Prozent Grüne: 16,8 Prozent

16,8 Prozent SPD : 15,3 Prozent

15,3 Prozent AfD : 11,7 Prozent

11,7 Prozent Die Linke : 7,4 Prozent

7,4 Prozent FDP : 4,2 Prozent

4,2 Prozent Freie Wähler : 3,9 Prozent

3,9 Prozent Sonstige: 5,1 Prozent

Direktkandidat für Nürnberg-West war 2018 Jochen Kohler aus der CSU.

Mit 35,5 Prozent war die CSU bei der Wahl 2018 die stärkste Partei in Nürnberg-West, auf Platz zwei lagen die Grünen mit 16,8 Prozent, dicht gefolgt von der SPD mit 15,3 Prozent. Im Vergleich zu den restlichen Stimmkreisen Nürnbergs fällt der hohe Stimmenanteil der AfD auf: Dieser lag bei 11,7 Prozent und war somit in Nürnberg-West am höchsten.