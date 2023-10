Stimmkreis Pfaffenhofen an der Ilm: Wahlergebnisse der Landtagswahl 2023 in Bayern

Im Freistaat findet am 8. Oktober 2023 die Landtagswahl statt. Welches Resultat für die Bayern-Wahl ist im Stimmkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm zu verzeichnen? Die Wahlergebnisse finden Sie nach Auszählung der Stimmen hier bei uns.

Am 8. Oktober 2023 ist in Bayern Wahlsonntag - die Landtagswahl findet statt. Bürger und Bürgerinnen entscheiden dann mit ihrer Stimme über die Bewerber, die sie in der kommenden Legislaturperiode im Landesparlament vertreten sollen. Der Freistaat besteht aus 91 Stimmkreisen, zu denen auch Pfaffenhofen a.d.Ilm gehört. Er trägt die Nummer 126.

Wie ist das Ergebnis der aktuellen Wahl ausgefallen? Welche Teile Oberbayerns zählen zum Stimmkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm? Mit welchem Ergebnis haben Parteien und Bewerber 2018 anlässlich der vorigen Landtagswahl bei den Wählern und Wählerinnen abgeschnitten? Wir liefern Ihnen die Antworten. Sobald die Resultate am Abend des Wahlsonntags verfügbar sind, bringen wir Ihnen hier auch das Wahlergebnis.

Wahlergebnisse für Pfaffenhofen an der Ilm: Ergebnisse der Bayern-Wahl 2023

Die Wahllokale sind bei der Bayern-Wahl 2023 zwischen 8 und 18 Uhr geöffnet. Sofort danach beginnen die ehrenamtlichen Wahlhelferinnen und Wahlhelfer mit ihrer Auszählung. Sobald das Wahlergebnis für den Stimmkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm vorliegt, finden Sie es hier im Datencenter.

Man hat bei der Landtagswahl eine Erst- und eine Zweitstimme. Die Erststimme entscheidet über die Direktkandidatin oder den Direktkandidaten im jeweiligen Stimmkreis. Die Nummer 1 vertritt dann die betreffende Region im Landesparlament.

Neben den Direktkandidaten und -kandidatinnen bewerben sich weitere Anwärter um einen Sitz in München. Die Parteien bei der Landtagswahl erstellen Listen mit zusätzlichen Namen, über die man mithilfe der Zweitstimme entscheiden kann. Die Anzahl der Sitze einer Partei im Landtag ergibt sich aus der Addition von Erst- und Zweitstimmen - das nennt man die Gesamtstimmen. Am Wahlsonntag stellt sich dann auch heraus, welches der Wahlforschungs-Institute richtig oder falsch lag. Wollen Sie mit tippen? Es gibt reichlich Umfragen zur Bayern-Wahl 2023.

Pfaffenhofen a.d.Ilm: Welche Gebiete bei der Landtagswahl 2023 in Bayern gehören zum Stimmkreis 126?

Zum Stimmkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm gehören laut Bayerischem Landesamt für Statistik diese Gebiete:

Vom Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm die Gemeinden

Baar-Ebenhausen

Jetzendorf

Manching

Münchsmünster

Pfaffenhofen a.d. Ilm ,

a.d. , Reichertshausen

Rohrbach

Schweitenkirchen

Vohburg a.d. Donau

Wolnzach

Verwaltungsgemeinschaft Geisenfeld (= Ernsgaden , Geisenfeld )

(= , ) Verwaltungsgemeinschaft Ilmmünster (= Hettenshausen , Ilmmünster ), Reichertshofen (= Pörnbach , Reichertshofen )

(= , ), (= , ) Die übrigen Gemeinden gehören zum Stimmkreis 125.

Die Stimmberechtigten können am Wahlsonntag in diesen Gebieten ihr Votum für den Stimmkreis 126 abgeben. Bereits Wochen zuvor gab es die Möglichkeit, die Stimme zur Bayern-Wahl 2023 per Briefwahl loszuschicken.

Ergebnisse bei der Bayern-Wahl 2018 im Stimmkreis Pfaffenhofen an der Ilm

Welches Wahlergebnis gab es bei der Landtagswahl 2018 im Stimmkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm? Unter den Direktkandidatinnen und Direktkandidaten lag Karl Straub von der CSU auf Platz 1. Die Wahlbeteiligung betrug seinerzeit 73,3 Prozent.

Hier sind die Ergebnisse von 2018 bei den Erststimmen:

CSU : 35,7 Prozent

: 35,7 Prozent Freie Wähler : 13,4 Prozent

: 13,4 Prozent AfD : 12,8 Prozent

: 12,8 Prozent Grüne: 11,3 Prozent

SPD : 9,8 Prozent

: 9,8 Prozent FDP : 9,4 Prozent

: 9,4 Prozent Linkspartei : 2,2 Prozent

: 2,2 Prozent BP : 2,1 Prozent

: 2,1 Prozent ÖDP : 2,0 Prozent

Auf Platz 2 hinter Karl Straub (CSU) rangierte Albert Gürtner (Freie Wähler).

Alle übrigen Parteien lagen unter 2 Prozent.

Das Ergebnis der vergangenen Bayern-Wahl bei den Gesamtstimmen:

CSU : 37,8 Prozent

: 37,8 Prozent Freie Wähler : 12,4 Prozent

: 12,4 Prozent AfD : 12,9 Prozent

: 12,9 Prozent Grüne: 12,5 Prozent

SPD : 8,7 Prozent

: 8,7 Prozent FDP : 7,2 Prozent

: 7,2 Prozent Linkspartei : 2,4 Prozent

: 2,4 Prozent BP : 2,2 Prozent

Alle übrigen Parteien lagen unter 2 Prozent.

(Quelle: Landeswahlleiter in Bayern)