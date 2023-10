Stimmkreis Regensburg-Stadt: Wahlergebnisse der Landtagswahl 2023 in Bayern

Auch im Stimmkreis Regensburg-Stadt wird bei der Landtagswahl in Bayern abgestimmt. Die Wahlergebnisse der Bayern-Wahl 2023 in Regensburg-Stadt finden Sie hier.

Wie in den anderen Stimmkreisen des Freistaats auch, so wird auch im Stimmkreis Regensburg-Stadt von den bei der Landtagswahl in Bayern antretenden Parteien kräftig um Stimmen geworben. Denn am Termin der Bayern-Wahl 2023 am 8. Oktober entscheidet sich, wie sich der Bayerische Landtag in der kommenden Wahlperiode zusammensetzt. Alle Wählerinnen und Wähler aus dem Stimmkreis Regensburg-Stadt sind daher am Wahltag dazu aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Alternativ dazu können sie natürlich auch schon im Voraus per Briefwahl bei der Landtagswahl 2023 abstimmen.

Wie sehen die Ergebnisse von Regensburg-Stadt bei der Bayern-Wahl 2023 aus? Hier erfahren Sie direkt nach der Auszählung der Stimmen das offizielle Wahlergebnis des Stimmkreises.

Wahlergebnisse für den Stimmkreis Regensburg-Stadt: Ergebnisse der Bayern-Wahl 2023

Alle Jahre wieder halten die Wahlberechtigten in Bayern die Macht in ihren Händen. Die Abgabe der Erststimme und der Zweitstimme bei der Landtagswahl 2023 entscheidet mit darüber, wie sich das Parlament zusammensetzt. Doch auch lokal bedeutsamere Konsequenzen erwachsen aus dieser Abstimmung. Für die Wahlberechtigten aus dem Stimmkreis Regensburg-Stadt entscheidet sich auch, wer sie als Direktkandidat im Landtag vertritt. Wie die Wahlergebnisse diesbezüglich ausgefallen sind, können Sie nach der Auszählung hier in unserem Datencenter nachlesen.

Wie vor jeder anderen Wahl gibt es auch wieder unzählige Umfragen zur Bayern-Wahl. Am Wahlabend zeigt sich dementsprechend neben dem eigentlichen Ergebnis auch wieder, wie zuverlässig die Prognosen der Wahlforscher diesmal waren.

Regensburg-Stadt: Orte im Stimmkreis 305 bei der Landtagswahl 2023 in Bayern

Regensburg ist für gewöhnlich als kreisfreie Stadt eine eigenständige Verwaltungseinheit. Doch für die Bayern-Wahl 2023 musste sie in eine größere Einheit eingegliedert werden. So ist der Stimmkreis 305 Regensburg-Stadt entstanden.

Dieser besteht neben der Stadt Regensburg noch aus einer Reihe von Gemeinden, die dem Landkreis Regensburg zugeordnet sind. Wie genau sich die weiteren Stimmkreise bei der Landtagswahl 2023 in Bayern zusammensetzen, kann beim Bayerischen Landesamt für Statistik nachgesehen werden.

Das sind die Orte, die zum Stimmkreis Regensburg-Stadt gehören:

Regensburg

Lappersdorf

Pentling

Wenzenbach

Damit wurde die kreisfreie Stadt Regensburg mit nur sehr wenigen Gemeinden des gleichnamigen Landkreises zu einem Stimmkreis vereinigt. Die übrigen Orte aus dem Landkreis Regensburg wurden dem Stimmkreis Regensburg-Land zugewiesen.

Ergebnisse bei der Bayern-Wahl 2018 im Stimmkreis Regensburg-Stadt

In Bayern konnte sich die CSU beinahe alle Direktmandate bei der Bayern-Wahl 2018 sichern. Lediglich in einigen großen Städten gab es ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit den Kandidaten der Grünen. So auch im Stimmkreis Regensburg-Stadt, bei dem am Ende weniger als vier Prozent Abstand zwischen dem Sieger und dem Zweitplatzierten beim Kampf um das Direkmandat lag. Schlussendlich setzte sich jedoch auch hier der Kandidat Dr. Franz Rieger von der CSU durch.

Die Ergebnisse der Erststimme 2018 im Stimmkreis Regensburg-Stadt:

CSU : 28,2 Prozent

: 28,2 Prozent Grüne: 24,8 Prozent

Freie Wähler : 10,9 Prozent

: 10,9 Prozent SPD : 10,8 Prozent

: 10,8 Prozent AfD : 9,4 Prozent

: 9,4 Prozent FDP : 5,0 Prozent

: 5,0 Prozent Die LINKE: 5,0 Prozent

Sonstige: 5,9 Prozent

Das dichte Beieinanderliegen der beiden Parteien beschränkte sich bei der Bayern-Wahl 2018 jedoch nicht nur auf das Ergebnis der Erststimme. Auch unabhängiger von den Kandidaten im Kampf um das Direktmandat trennten die CSU und die Grünen beim Gesamtstimmen-Ergebnis nur etwas mehr als fünf Prozent.

Das war das Gesamtstimmen-Ergebnis 2018 im Stimmkreis Regensburg-Stadt: