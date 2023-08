Stimmkreis Rosenheim-Ost: Wahlergebnisse der Landtagswahl 2023 in Bayern

Am 8. Oktober ist Bayern-Wahl. Welches Resultat hat die Landtagswahl 2023 im Stimmkreis Rosenheim-Ost? Nach Auszählung der Stimmen gibt es hier die Ergebnisse.

Landtagswahl im Freistaat - am 8. Oktober 2023 ist es so weit. Wähler und Wählerinnen entscheiden an diesem Sonntag über Abgeordnete, die sie in der nächsten Wahlperiode im Landesparlament vertreten sollen. Bayern besteht aus 91 Stimmkreisen, zu denen auch Rosenheim-Ost mit der Nummer 127 gehört.

Wie lautet das Ergebnis der Wahl? Welche bayerischen Gebiete zählen zum Stimmkreis Rosenheim-Ost? Welches Ergebnis hatten die Parteien und Bewerber nach dem Votum der Wähler und Wählerinnen bei der vorherigen Landtagswahl im Jahr 2018? Hier erfahren Sie alles. Sobald die Resultate am Abend des Wahlsonntags verkündet worden sind, finden Sie hier auch das Wahlergebnis.

Wahlergebnisse für Rosenheim-Ost: Ergebnisse der Bayern-Wahl 2023

Wann haben die Wahllokale bei der Bayern-Wahl 2023 geöffnet? Das ist zwischen 8 und 18 Uhr der Fall. Unmittelbar anschließend startet die Auszählung der Stimmen. Sobald das Wahlergebnis für den Stimmkreis Rosenheim-Ost vorliegt, liefern wir es Ihnen hier in unserem Datencenter.

Bei der Landtagswahl haben die Wahlberechtigten eine Erst- und eine Zweitstimme. Mit der Erststimme wird die Direktkandidatin oder der Direktkandidat für den jeweiligen Stimmkreis gewählt. Wer gewonnen hat, vertritt die betreffende Region im Münchner Landesparlament.

Außer den Direktkandidaten und -kandidatinnen gibt es noch weitere Anwärter auf einen Sitz im Maximilianeum. Die an der Landtagswahl beteiligten Parteien erstellen Listen mit zusätzlichen Namen - über diese Kandidaten und Kandidatinnen entscheidet man mit der Zweitstimme. Wie viele Sitze einer Partei im Landtag zustehen, hängt von der Zahl der Gesamtstimmen ab - die wiederum ergibt sich durch das simple Zusammenzählen von Erst- und Zweitstimmen. Am 8. Oktober kommt auch ans Licht, welches Meinungsforschungs-Institut mit seiner Prognose des Wahlergebnisses richtig oder daneben lag. Umfragen zur Bayern-Wahl 2023 sind reichlich im Umlauf.

Rosenheim-Ost: Welche Gebiete bei der Landtagswahl 2023 in Bayern gehören zum Stimmkreis 127?

Zum Stimmkreis Rosenheim-Ost gehören laut Bayerischem Landesamt für Statistik diese Gebiete:

Kreisfreie Stadt Rosenheim

Vom Landkreis Rosenheim die Gemeinden

Amerang

Aschau i. Chiemgau

i. Bad Endorf

Bernau a. Chiemsee

a. Eggstätt

Eiselfing

Frasdorf

Griesstätt

Prien a. Chiemsee

Prutting

Riedering

Rimsting

Rohrdorf

Samerberg

Söchtenau

Stephanskirchen

Vogtareuth

Verwaltungsgemeinschaft Breitbrunn a. Chiemsee (= Breitbrunn a. Chiemsee , Chiemsee , Gstadt a. Chiemsee )

(= , , ) Verwaltungsgemeinschaft Halfing (= Halfing , Höslwang , Schonstett )

Die übrigen Gemeinden gehören zu den Stimmkreisen 121 und 128

Am Wahlsonntag können die Stimmberechtigten in diesen Gebieten ihr Votum für den Stimmkreis 127 in die Urne werfen. Bereits vorher hatten alle auch die Möglichkeit, die Stimme zur Bayern-Wahl 2023 per Briefwahl abzugeben.

Ergebnisse bei der Bayern-Wahl 2018 im Stimmkreis Rosenheim-Ost

Welches Wahlergebnis gab es bei der Landtagswahl 2018 im Stimmkreis Rosenheim-Ost? Unter den Direktkandidatinnen und Direktkandidaten lag Klaus Stöttner von der CSU auf Platz 1. Die Wahlbeteiligung betrug seinerzeit 74,2 Prozent.

Hier sind die Ergebnisse von 2018 bei den Erststimmen:

CSU : 35,4 Prozent

: 35,4 Prozent Grüne: 20,0 Prozent

Freie Wähler : 12,2 Prozent

: 12,2 Prozent AfD : 10,1 Prozent

: 10,1 Prozent SPD : 6,0 Prozent

: 6,0 Prozent FDP : 5,4 Prozent

: 5,4 Prozent BP : 4,4 Prozent

: 4,4 Prozent Linkspartei : 2,6 Prozent

Auf Platz 2 hinter Klaus Stöttner (CSU) rangierte Leonhard Hinterholzer von den Grünen.

Alle übrigen Parteien lagen unter 2 Prozent.

Das Ergebnis der vergangenen Bayern-Wahl bei den Gesamtstimmen:

CSU : 37,1 Prozent

: 37,1 Prozent Grüne: 19,5 Prozent

Freie Wähler : 11,4 Prozent

: 11,4 Prozent AfD : 10,0 Prozent

: 10,0 Prozent SPD : 6,3 Prozent

: 6,3 Prozent FDP : 5,2 Prozent

: 5,2 Prozent BP : 4,0 Prozent

: 4,0 Prozent Linkspartei : 2,5 Prozent

Alle übrigen Parteien lagen unter 2 Prozent.

(Quelle: Landeswahlleiter in Bayern)