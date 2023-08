Stimmkreis Rosenheim-West: Wahlergebnisse der Landtagswahl 2023 in Bayern

Am 8. Oktober ist Bayern-Wahl. Welches Ergebnis bringt die Landtagswahl 2023 dem Stimmkreis Rosenheim-West? Die Ergebnisse finden Sie nach der Stimmenauszählung hier.

Am 8. Oktober 2023 findet die bayerische Landtagswahl statt. Stimmberechtigte Bürger und Bürgerinnen entscheiden am Wahlsonntag darüber, welche Abgeordneten sie in der bevorstehenden Legislaturperiode im Münchner Landesparlament vertreten sollen. Der Freistaat ist in 91 Stimmkreise gegliedert, zu denen auch Rosenheim-West gehört. Er trägt die Ordnungszahl 128.

Welches Ergebnis hat die Wahl? Welche Gebiete in Oberbayern gehören zum Stimmkreis Rosenheim-West? Welche Resultate konnten die Parteien und Bewerber nach der Entscheidung der Wähler und Wählerinnen bei der Landtagswahl im Jahr 2018 verzeichnen? Alle Infos kommen hier für Sie. Sobald die Wahllokale ihre Resultate gemeldet haben, finden Sie hier natürlich auch das Ergebnis der Zählung.

Wahlergebnisse für Rosenheim-West: Ergebnisse der Bayern-Wahl 2023

Bayern-Wahl 2023: Wann sind die Wahllokale zur Stimmabgabe geöffnet? Die Frist läuft von 8 bis 18 Uhr. Sofort danach beginnen die Helferinnen und Helfer mit ihrer Auszählung. Sobald das Wahlergebnis für den Stimmkreis Rosenheim-West vorliegt, können Sie es an dieser Stelle in unserem Datencenter abrufen.

Bei der Landtagswahl verfügen die Menschen über eine Erst- und eine Zweitstimme. Die Erststimme entscheidet über die Wahl der Direktkandidatin oder des Direktkandidaten für den jeweiligen Stimmkreis. Die oder der Erstplatzierte vertritt die betreffende Region im Münchner Maximilianeum.

Neben den Direktkandidaten und -kandidatinnen gibt es noch weitere Anwärter auf ein Landtagsmandat. Die Parteien bei der Landtagswahl erstellen Listen mit zusätzlichen Bewerbern - über diese Kandidaten und Kandidatinnen entscheidet man mit seiner Zweitstimme. Die Zahl der Sitze einer Partei im Landtag richtet sich nach den Gesamtstimmen, die sich durch eine Addition der Erst- und Zweitstimmen ergibt. Am Wahlabend stellt sich auch heraus, welcher der professionellen Auguren mit seiner Vorhersage des Wahlergebnisses richtig oder falsch lag. Umfragen zur Bayern-Wahl 2023 gibt es in großer Zahl.

Rosenheim-West: Welche Gebiete bei der Landtagswahl 2023 in Bayern gehören zum Stimmkreis 128?

Der Stimmkreis Rosenheim-West umfasst laut Bayerischem Landesamt für Statistik diese Gebiete:

Vom Landkreis Rosenheim die Gemeinden

Babensham

Bad Aibling

Brannenburg

Bruckmühl

Edling

Flintsbach a.Inn

Großkarolinenfeld

Kiefersfelden

Kolbermoor

Neubeuern

Nußdorf a.Inn

a.Inn Oberaudorf

Raubling

Schechen

Soyen

Tuntenhausen

Wasserburg a.Inn

Verwaltungsgemeinschaft Pfaffing (= Albaching , Pfaffing )

(= , ) Verwaltungsgemeinschaft Rott a.Inn (= Ramerberg , Rott a.Inn)

, Rott a.Inn) Die übrigen Gemeinden gehören zu den Stimmkreisen 121 und 127

Am 8. Oktober können die Stimmberechtigten in diesen Gebieten ihren Wahlzettel für den Stimmkreis 128 abgeben. Bereits vorher hatte man die Alternative, die Stimme zur Bayern-Wahl 2023 per Briefwahl der Post anzuvertrauen.

Ergebnisse bei der Bayern-Wahl 2018 im Stimmkreis Rosenheim-West

Welches Wahlergebnis gab es bei der Landtagswahl 2018 im Stimmkreis Rosenheim-West? Von den Direktkandidatinnen und Direktkandidaten lag Otto Lederer ( CSU) auf Platz 1. Die Wahlbeteiligung betrug seinerzeit 74,9 Prozent.

Hier sind die Ergebnisse von 2018 bei den Erststimmen:

CSU : 37,8 Prozent

: 37,8 Prozent Grüne: 16,3 Prozent

Freie Wähler : 12,0 Prozent

: 12,0 Prozent AfD : 10,6 Prozent

: 10,6 Prozent SPD : 7,2 Prozent

: 7,2 Prozent FDP : 5,5 Prozent

: 5,5 Prozent BP : 4,0 Prozent

: 4,0 Prozent Linkspartei : 3,0 Prozent

: 3,0 Prozent ÖDP : 2,1 Prozent

Auf Platz 2 hinter Otto Lederer (CSU) landete Martin Knobel von den Grünen.

Alle übrigen Parteien lagen unter 2 Prozent.

Und dies ist das Ergebnis der Bayern-Wahl vor fünf Jahren bei den Gesamtstimmen:

CSU : 39,2 Prozent

: 39,2 Prozent Grüne: 16,8 Prozent

Freie Wähler : 10,6 Prozent

: 10,6 Prozent AfD : 10,5 Prozent

: 10,5 Prozent SPD : 7,0 Prozent

: 7,0 Prozent FDP : 5,2 Prozent

: 5,2 Prozent BP : 3,9 Prozent

: 3,9 Prozent Linkspartei : 2,7 Prozent

Alle übrigen Parteien lagen unter 2 Prozent.

(Quelle: Landeswahlleiter in Bayern)