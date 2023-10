Stimmkreis Schwandorf: Wahlergebnisse der Landtagswahl 2023 in Bayern

Schwandorf ist einer der Stimmkreise bei der Bayern-Wahl 2023. Hier erfahren Sie alles rund um die Wahlergebnisse der Landtagswahl im Stimmkreis Schwandorf.

Auch 2023 werden die Wahlberechtigten in Bayern wieder an die Wahlurnen gerufen. Alle fünf Jahre wird der Landtag in Bayern gewählt und im Oktober steht die Bayern-Wahl 2023 ins Haus. Wie bei der Bundestagswahl stimmen die Bürgerinnen und Bürger mit einer Erststimme und einer Zweitstimme bei der Landtagswahl 2023 ab. Die beiden Stimmen werden am Ende zum Gesamtstimmen-Ergebnis verrechnet und entscheiden dann darüber, wie viele Abgeordnete der bei der Landtagswahl in Bayern antretenden Parteien in den Landtag einziehen dürfen.

Auch im Stimmkreis Schwandorf wird abgestimmt. Wie sehen dort die Wahlergebnisse aus? Wir informieren Sie hier über den Ausgang der Bayern-Wahl 2023.

Wahlergebnisse für den Stimmkreis Schwandorf: Ergebnisse der Bayern-Wahl 2023

Der Termin der Bayern-Wahl 2023 liegt im Herbst, es ist der 8. Oktober. Auch im Stimmkreis Schwandorf sind die Wahlberechtigten dann dazu aufgerufen, in die ihnen zugeteilten Wahllokale zu gehen. Es sei denn, sie machen von der Briefwahl bei der Landtagswahl 2023 Gebrauch. In diesem Fall dürfen sie auch schon im Voraus abstimmen und ersparen sich so den Stress am Wahltag. Wie die Wahl im Stimmkreis Schwandorf ausgefallen ist, erfahren Sie hier. Direkt nach Ende der Auszählung finden Sie die Wahlergebnisse hier in unserem Datencenter.

Bevor die Wahlergebnisse bekannt werden, wird die Stimmung im Freistaat durch Umfragen zur Bayern-Wahl ermittelt.

Ob diese ein treffendes Bild der Wählerpräferenzen abbilden, wird allerdings erst am Abend des 8. Oktober bekannt. Dann zeigt sich auch, wie sich die Mehrheitsverhältnisse im Bayerischen Landtag in den kommenden Jahren gestalten.

Schwandorf: Orte im Stimmkreis 306 bei der Landtagswahl 2023 in Bayern

Für die Einwohner des Landkreises Schwandorf gestaltet sich die Frage nach dem ihnen zugewiesenen Stimmkreis recht einfach. Denn die Grenzen fallen mit denen des Landkreises ganz einfach zusammen. Der Landkreis Schwandorf entspricht daher exakt dem Stimmkreis 306. Die Bewohner anderer Landkreise haben es da nicht so einfach, deren Orte werden teilweise zu neuen Stimmkreisen zusammengelegt. Eine Übersicht über die Einteilung des Freistaats in seine Stimmkreise findet sich beim Bayerischen Landesamt für Statistik.

Das sind die Orte, die bei der Landtagswahl 2023 in Bayern zum Stimmkreis Schwandorf gehören:

Verwaltungsgemeinschaften:

Verwaltungsgemeinschaft Nabburg ( Altendorf , Nabburg , Guteneck)

( , , Guteneck) Verwaltungsgemeinschaft Neunburg vorm Wald ( Dieterskirchen , Neukirchen-Balbini, Schwarzhofen , Thanstein)

( , Neukirchen-Balbini, , Thanstein) Verwaltungsgemeinschaft Oberviechtach (Gleiritsch, Niedermurach , Teunz , Winklarn )

(Gleiritsch, , , ) Verwaltungsgemeinschaft Pfreimd ( Pfreimd , Trausnitz )

( , ) Verwaltungsgemeinschaft Schönsee ( Schönsee , Stadlern, Weiding )

( , Stadlern, ) Verwaltungsgemeinschaft Schwarzenfeld ( Schwarzach b. Nabburg , Schwarzenfeld , Stulln )

( b. , , ) Verwaltungsgemeinschaft Wackersdorf ( Steinberg am See, Wackersdorf )

Weitere Orte im Stimmkreis Schwandorf:

Bodenwöhr

Bruck in der Oberpfalz

in der Burglengenfeld

Fensterbach

Maxhütte-Haidhof

Neunburg vorm Wald

Nittenau

Oberviechtach

Schmidgaden

Teublitz

Wernberg-Köblitz

Ergebnisse bei der Bayern-Wahl 2018 im Stimmkreis Schwandorf

Trotz einiger Verluste im Vergleich zur vorangegangenen Wahl, konnte sich die CSU beim Kampf um das Direkmandat durchsetzen. Der Kandidat der Union für den Stimmkreis Schwandorf, Alexander Flierl, gewann die Abstimmung mit einem Vorsprung von mehr als 20 Prozent vor dem Zweitplatzierten Joachim Hanisch (Freie Wähler).

Das sind die Ergebnisse der Erststimme 2018 im Stimmkreis Schwandorf:

CSU : 38,0 Prozent

: 38,0 Prozent Freie Wähler : 16,4 Prozent

: 16,4 Prozent AfD : 14,6 Prozent

: 14,6 Prozent SPD : 11,6 Prozent

: 11,6 Prozent Grüne: 7,9 Prozent

FDP : 3,0 Prozent

: 3,0 Prozent Die LINKE: 3,1 Prozent

Sonstige: 5,4 Prozent

Beim Gesamtstimmen-Ergebnis konnte die CSU diesen Vorsprung sogar noch ein wenig ausbauen. Das war das Gesamtstimmen-Ergebnis im Stimmkreis Schwandorf 2018: