Stimmkreis Starnberg: Wahlergebnisse der Landtagswahl 2023 in Bayern

Bayern-Wahl: Am 8. Oktober 2023 findet im Freistaat die Landtagswahl statt. Welches Ergebnis bringt der Urnengang für den Stimmkreis Starnberg? Die Wahlergebnisse können Sie nach Auszählung der Stimmen hier bei uns abrufen.

Die bayerische Landtagswahl ist für den 8. Oktober 2023 terminiert. Stimmberechtigte Bürger und Bürgerinnen bestimmen an diesem Sonntag, welche der Kandidatinnen und Kandidaten sie für die kommende Wahlperiode in das Landesparlament des Freistaats entsenden wollen. Das Bundesland ist in 91 Stimmkreise aufgeteilt, zu denen auch Starnberg mit der Nummer 129 gehört.

Wie lautet das Wahlergebnis? Welche Landkreise, Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften bilden den Stimmkreis Starnberg? Wie lauteten die Landtagswahl-Ergebnisse der Parteien und Bewerber beim Votum der Wähler und Wählerinnen im Jahr 2018? Alle Infos bekommen Sie hier. Wenn in den Wahllokalen die Stimmen ausgezählt sind, liefern wir Ihnen an dieser Stelle auch das Ergebnis.

Wahlergebnisse für Starnberg: Ergebnisse der Bayern-Wahl 2023

Wann haben die Wahllokale bei der Bayern-Wahl 2023 zur Stimmabgabe geöffnet? Die Zeitspanne läuft von 8 bis 18 Uhr. Anschließend starten die Wahlhelferinnen und -helfer mit der Auszählung. Sobald die Zahlen für den Stimmkreis Starnberg vorliegen, finden Sie alle Infos hier in unserem Datencenter.

Die Stimmberechtigten haben bei der Landtagswahl eine Erst- und eine Zweitstimme. Mit der Erststimme votiert man für die Direktkandidatin oder den Direktkandidaten im betreffenden Stimmkreis. Die Nummer 1 vertritt dann für die nächsten fünf Jahre die jeweilige Region im Münchner Maximilianeum, sofern alles nach Plan verläuft.

Es gibt aber bei der Landtagswahl nicht nur Direktkandidaten und Direktkandidatinnen. Auch weitere Anwärter bewerben sich um ein Landtagsmandat. Die Parteien bei der Landtagswahl erstellen hierzu eigene Listen mit weiteren Bewerbern - über diese Kandidaten und Kandidatinnen entscheidet man mit der Zweitstimme. Die Anzahl der Landtagsmandate einer Partei ergibt sich aus den Gesamtstimmen - das ist einfach die Addition von Erst- und Zweitstimmen. Am 8. Oktober wird auch die spannende Frage beantwortet, wie die einzelnen Instute bei der Vorhersage des Wahlergebnisses gepunktet haben. Umfragen zur Bayern-Wahl 2023 gibt es reichlich auf dem medialen Marktplatz.

Starnberg: Welche Gebiete bei der Landtagswahl 2023 in Bayern gehören zum Stimmkreis 129?

Der Stimmkreis Starnberg umfasst laut Bayerischem Landesamt für Statistik diese Gebiete:

Landkreis Starnberg

Vom Landkreis Weilheim-Schongau

Gemeinde Bernried am Starnberger See

Verwaltungsgemeinschaft Seeshaupt (= Iffeldorf , Seeshaupt )

(= , ) Die übrige Gemeinden gehören zum Stimmkreis 131

Am 8. Oktober können die Wahlberechtigten in diesen Gebieten ihr Votum für den Stimmkreis 129 abgeben. Bereits vorher hatten die Bürger und Bürgerinnen die Möglichkeit, ihre Stimme zur Bayern-Wahl 2023 per Briefwahl zu verschicken.

Ergebnisse bei der Bayern-Wahl 2018 im Stimmkreis Starnberg

Welches Wahlergebnis gab es bei der Landtagswahl 2018 im Stimmkreis Starnberg? Von den Direktkandidatinnen und Direktkandidaten lag Dr. Ute Eiling-Hütig ( CSU) auf Platz 1. Die Wahlbeteiligung betrug vor fünf Jahren 80,2 Prozent.

Hier sind die Ergebnisse von 2018 bei den Erststimmen:

CSU : 30,7 Prozent

: 30,7 Prozent Grüne: 26,7 Prozent

Freie Wähler : 11,4 Prozent

: 11,4 Prozent FDP : 9,6 Prozent

: 9,6 Prozent SPD : 8,1 Prozent

: 8,1 Prozent AfD : 6,7 Prozent

: 6,7 Prozent Linkspartei : 2,3 Prozent

: 2,3 Prozent BP : 2,0 Prozent

Auf Platz 2 hinter Dr. Ute Eiling-Hütig (CSU) rangierte Anne Franke von den Grünen.

Alle übrigen Parteien lagen unter 2 Prozent.

Und dies ist das Ergebnis der Bayern-Wahl von 2018 bei den Gesamtstimmen:

CSU : 31,8 Prozent

: 31,8 Prozent Grüne: 26,5 Prozent

Freie Wähler : 10,2 Prozent

: 10,2 Prozent AfD : 6,6 Prozent

: 6,6 Prozent SPD : 8,5 Prozent

: 8,5 Prozent Linkspartei : 2,4 Prozent

Alle übrigen Parteien lagen unter 2 Prozent.

(Quelle: Landeswahlleiter in Bayern)