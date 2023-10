Stimmkreis Amberg-Sulzbach: Wahlergebnisse der Landtagswahl 2023 in Bayern

Die Bayern-Wahl 2023 findet am 8. Oktober statt. Hier finden Sie alles rund um die Wahl und die Ergebnisse im Stimmkreis Amberg-Sulzbach.

Bei der Bayern-Wahl 2023 entscheidet sich die Zusammensetzung des nächsten Bayerischen Landtages. Unter anderem entsenden die Wahlberechtigten in Bayern aus jedem Stimmkreis einen Direktkandidaten in das Hohe Haus. So auch aus dem Stimmkreis Amberg-Sulzbach. Wie das Wahlergebnis nach dem Termin der Bayern-Wahl 2023 aussieht, können Sie am Wahlabend hier nachsehen. Außerdem finden Sie hier die Ergebnisse der Landtagswahl 2018 aus dem Stimmkreis Amberg-Sulzbach zum Vergleich.

Wahlergebnisse für den Stimmkreis Amberg-Sulzbach: Ergebnisse der Bayern-Wahl 2023

Die Bayern-Wahl 2023 ist die wichtigste Wahl im Freistaat, abgesehen von der Bundestagswahl. Abgestimmt wird bei der Landtagswahl 2023 in Bayern mit einer Erststimme und einer Zweitstimme. Die Erststimme entscheidet darüber, wer der Direktkandidat des Stimmkreises wird.

Bislang gelang das im Stimmkreis Amberg-Sulzbach noch niemand anderem als den Kandidaten der CSU. Ob es diesmal anders wird, ist Objekt vieler Umfragen zur Bayern-Wahl. Die endgültige Entscheidung fällt jedoch erst am Wahlabend. Sobald die Wahlergebnisse aus dem Stimmkreis Amberg-Sulzbach bekannt sind, finden Sie sie hier in unserem Datencenter.

Alle bei der Landtagswahl in Bayern antretende Parteien versuchen, so viele Menschen von ihrem Programm zu überzeigen wie möglich. Am Wahltag haben die Wähler dann die Möglichkeit, ihre Stimme im Wahllokal abzugeben und ihr damit Gewicht zu verschaffen.

Alternativ gab es auch die Möglichkeit der Briefwahl bei der Landtagswahl 2023.

Amberg-Sulzbach: Orte im Stimmkreis 301 bei der Landtagswahl 2023 in Bayern

Die Grenzen des Stimmkreises Amberg-Sulzbach entsprechen weitestgehend denen des gleichnamigen Landkreises. Allerdings zählt zum entsprechenden Stimmkreis auch die Kreisfreie Stadt Amberg selbst mit dazu. Welche Gemeinden zu welchem der 91 bayerischen Stimmkreise zählen, ist beim Bayerischen Landesamt für Statistik nachzulesen.

Das sind die Orte, die zum Stimmkreis Amberg-Sulzbach gehören:

Auerbach i.d.OPf.

Hirschau

Schnaittenbach

Sulzbach-Rosenberg

Vilseck

Freihung

Hahnbach

Hohenburg

Kastl

Königstein

Rieden

Schmidmühlen

Illschwang

Neukirchen b. Sulzbach-Rosenberg

Ergebnisse bei der Bayern-Wahl 2018 im Stimmkreis Amberg-Sulzbach

Das Direktmandat für den Stimmkreis Amberg-Sulzbach bei der Bayern-Wahl 2018 wurde vom CSU-Politiker Dr. Harald Schwartz gewonnen. Der Wahlsieg war klar und deutlich, knapp hingegen war der Kampf um Platz zwei. Mit gerade einmal 0,1 Prozent Vorsprung konnte sich Uwe Bergmann von der SPD gegen seine Konkurrenz von den Freien Wählern durchsetzen.

Das waren die Ergebnisse der Erststimme im Stimmkreis Amberg-Sulzbach 2018:

CSU : 38,3 Prozent

: 38,3 Prozent SPD : 13,8 Prozent

: 13,8 Prozent Freie Wähler : 13,7 Prozent

: 13,7 Prozent AfD : 11,6 Prozent

: 11,6 Prozent Grüne: 11,0 Prozent

FDP : 3,5 Prozent

: 3,5 Prozent Die LINKE: 3,4 Prozent

Sonstige: 4,7 Prozent

Wichtig für die Parteien ist aber nicht nur der Direktkandidat, sondern auch das Gesamtstimmen-Ergebnis. Denn dieses entscheidet darüber, welche Partei wie viele Abgeordnete in den Bayerischen Landtag entsenden darf. Das war das Gesamtstimmen-Ergebnis aus dem Stimmkreis Amberg-Sulzbach 2018: