Stimmkreis Coburg: Wahlergebnisse der Landtagswahl 2023 in Bayern

Im Oktober findet die Landtagswahl in Bayern statt. Hier erfahren Sie alles rund um die Bayern-Wahl 2023 sowie die Ergebnisse im Stimmkreis Coburg.

Coburg ist einer von insgesamt 91 Stimmkreisen bei der Bayern-Wahl 2023. Bei dieser stimmen die Wahlberechtigten in Bayern über die zukünftige Regierung im Freistaat ab. Dafür geben sie ihre Stimme entweder per Briefwahl bei der Landtagswahl 2023 ab, oder sie begeben sich am Wahltag in die Wahlkabine. Auch in Coburg geben daher am Termin der Bayern-Wahl 2023 zahlreiche Menschen ihre Stimme ab.

Wie läuft die Stimmabgabe bei der Landtagswahl ab? Was sind die Ergebnisse der Bayern-Wahl 2023 in Coburg? Wie unterschieden sich diese von denen der letzten Landtagswahl? Die Antworten darauf finden Sie alle hier bei uns.

Wahlergebnisse für den Stimmkreis Coburg: Ergebnisse der Bayern-Wahl 2023

Es gibt zahlreiche bei der Landtagswahl in Bayern antretende Parteien, bei denen die Wählerinnen und Wähler ihr Kreuz machen können. Außerdem können sie auch noch einen Direktkandidaten für ihren Stimmkreis wählen. Denn es wird ähnlich wie bei der Bundestagswahl mit einer Erststimme und einer Zweitstimme bei der Landtagswahl 2023 abgestimmt. Wie das Ergebnis der Wahl im Stimmkreis Coburg ausgefallen ist, erfahren Sie direkt nach der Bekanntgabe hier in unserem Datencenter.

Wie bei jeder bayerischen Landtagswahl, gibt es auch diesmal jede Menge Umfragen zur Bayern-Wahl. Diese sollen das Stimmungsbild in der Bevölkerung zeigen, damit sich die Parteien auf die Wahl vorbereiten können. Ob diese Umfragen die tatsächliche Stimmung abgebildet haben, zeigt sich allerdings erst am Wahltag.

Coburg: Orte im Stimmkreis 404 bei der Landtagswahl 2023 in Bayern

Für die Landtagswahl 2023 in Bayern werden die Gemeinden des Freistaats eingeteilt in 91 Stimmkreise. Diese Einteilung unterscheidet sich häufig von der üblichen Gliederung der bayerischen Gemeinden in die Landkreise. Wie genau die Einteilung für die Bayern-Wahl 2023 aussieht, ist beim Bayerischen Landesamt für Statistik nachzulesen. Die Gemeinden des Stimmkreises Coburg sind allerdings identisch mit denen des gleichnamigen Landkreises.

Das sind die Orte, die bei der Landtagswahl 2023 in Bayern zum Stimmkreis 404 Coburg gehören:

Kreisfreie Städte:

Coburg

Weitere Orte im Stimmkreis Coburg:

Ahorn

Bad Rodach

Dörfles-Esbach

Ebersdorf b. Coburg

b. Großheirath

Grub a.Forst

Itzgrund

Lautertal

Meeder

Neustadt b. Coburg

Niederfüllbach

Rödental

Seßlach

Sonefeld

Untersiemau

Weidhausen b. Coburg

Weitramsdorf

Ergebnisse bei der Bayern-Wahl 2018 im Stimmkreis Coburg

Im Stimmkreis Coburg gewann 2018 der CSU-Kandidat Martin Mittag das Direkmandat. Er setzte sich klar gegen den SPD-Kandidaten Michael Busch durch, der mit etwas mehr als 22 Prozent der Stimmen auf dem zweiten Platz landete.

Das waren die Ergebnisse der Erststimme bei der Bayern-Wahl 2018 in Coburg:

CSU : 36,1 Prozent

: 36,1 Prozent SPD : 22,3 Prozent

: 22,3 Prozent Grüne: 13,9 Prozent

AfD : 10,2 Prozent

: 10,2 Prozent Freie Wähler : 8,0 Prozent

: 8,0 Prozent FDP : 4,1 Prozent

: 4,1 Prozent Die LINKE: 3,1 Prozent

Sonstige: 2,4 Prozent

So sah das Gesamtstimmen-Ergebnis in Coburg bei der Landtagswahl 2018 aus: